Фінансові звички зумерів — як ставиться до грошей покоління, що виросло в цифрову епоху

Покоління зумерів охоплює людей, народжених приблизно між серединою 1990-х та початком 2010-х років. Вони виросли у світі, де цифрові технології були частиною повсякденного життя з дитинства. Це сформувало їхній світогляд і вплинуло на фінансову поведінку.

Про те, які фінансові звички має покоління зумерів та як формувалось їх ставлення до грошей, сайту Новини.LIVE розповіла фінансова консультантка Олена Коник.

Хто такі зумери та як вони ставляться до грошей

Поведінка українців у сфері грошей часто залежить від того, у який історичний період вони дорослішали. Кризові часи, інфляція, війна, трудова міграція та зміни на ринку праці по-різному вплинули на покоління, формуючи їхні підходи до заробітку, витрат і заощаджень.

За словами фінансової експертки, зумери — це молоді люди, народжені після 1997 року, які з дитинства живуть у цифровому світі. Для них гроші — переважно віртуальні. Більшість фінансових операцій вони проводять онлайн, а готівку сприймають радше як виняток.

Що вирізняє фінансову поведінку зумерів

Коник розповіла, що зараз молодь активно інвестує у власний стиль, подорожі, технології та нові враження. Для них важливо не лише мати гроші, а й витрачати їх так, щоб отримувати задоволення й розвиватися. Також для зумерів характерні:

Короткострокові цілі: замість довгострокових накопичень на "майбутнє" зумери зазвичай збирають кошти для конкретних потреб — навчання, нових гаджетів або подорожей. Гнучкість у доходах: вони не прив’язуються до одного місця роботи. Фриланс, підробітки, стартапи чи кілька джерел прибутку — звична практика для цього покоління. Міжнародна орієнтація: багато зумерів прагнуть навчатися або працювати за кордоном і сприймають світ як єдиний ринок можливостей. Відкритість до інновацій: криптовалюти, цифрові гаманці та інвестиційні застосунки для них — не щось нове, а звичні інструменти щоденного фінансового життя.

"Для цього покоління головна цінність — мобільність і можливість швидко реалізовувати фінансові плани", — підсумувала Олена Коник.

Однак вона уточнила, що вони сміливо користуються новими технологіями, але рідко планують надто далеко наперед. При цьому зумери мають потенціал стати більш фінансово грамотними через відкритість до нових знань та інвестицій.

