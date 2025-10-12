Финансовые привычки украинцев — какие 5 ошибок могут разрушить ваш семейный бюджет

Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

Управление личными финансами — это не только об экономии, но и о привычках, которые формируют финансовую стабильность. Большинство украинцев считают, что главная проблема их бюджета — низкие доходы, однако часто деньги исчезают из-за типичных ошибок в расходах, планировании и принятии финансовых решений.

Новини.LIVE вместе с экспертами рассмотрели пять самых распространенных финансовых ошибок и то, как они по-разному влияют на бюджет одного человека и семьи с двумя детьми.

Как отсутствие финансового плана влияет на бюджет украинцев

Для одного человека

Многие живут "от зарплаты до зарплаты", не имея даже базового плана расходов. Это приводит к тому, что деньги тратятся импульсивно, а к концу месяца приходится экономить на базовых потребностях, рассказала Новини.LIVE финансовый консультант Елена Коник. По ее словам, без четкой структуры невозможно накопить резерв или спланировать крупные покупки.

Для семьи с двумя детьми

"Когда у семьи несколько источников доходов и значительно больше статей расходов — от коммуналки до детского сада, школьных потребностей и досуга, то отсутствие планирования создает хаос", — отметила финансовый консультант.

Она также добавила, что без согласованного бюджета даже стабильный доход не гарантирует финансовой безопасности, а непредвиденные расходы (например, лечение или ремонт техники) могут выбить из равновесия на месяцы вперед.

Что такое резервный фонд и почему он важен

Елена Коник напомнила, что финансовая подушка безопасности — это минимум три месячных дохода, которые помогают в случае потери работы или болезни.

"Однако большинство украинцев не имеют даже одного. Поэтому в случае кризиса человек вынужден занимать или пользоваться кредитными карточками, попадая в замкнутый круг долгов", — добавила она.

Семейный резерв для семьи с детьми, по словам финансового эксперта, должен быть больше — минимум на 4-6 месяцев.

"Дети нуждаются в стабильности: непредвиденные расходы на здоровье, школу или хобби возникают регулярно. Когда семья не имеет "финансовой подушки", любой кризис превращается в стресс для всех членов семьи, а не только для взрослых", — отметила Елена Коник.

Незаметные мелкие расходы

Ежедневные кофе, перекусы, подписки на сервисы или такси, отметила финансовый эксперт, кажутся незначительными. Но даже 100-200 гривен в день — это 3-6 тысяч гривен в месяц, которые можно было бы отложить. Поэтому без анализа мелких расходов исчезает контроль над денежным потоком.

"В семейном бюджете мелкие расходы множатся: перекусы детей, небольшие покупки в супермаркете, онлайн-развлечения. Если не вести учет, семья может ежемесячно терять сумму, эквивалентную одному из месячных платежей — например, оплате коммуналки или кружков", — подчеркнула она.

Почему стоит избегать крупных импульсивных покупок

Эмоциональные решения, по словам финансового эксперта, это покупка чего-либо, от очередной пары обуви или дешевых духов, техники, гаджетов или даже путевок на отдых, без предварительной подготовки.

"Часто, когда человек принимает эмоциональное решение о покупке чего-то, что ему не по карману, то думает в стиле: "гори хата — гори и сарай". И либо просит знакомых одолжить ему деньги, либо берет кредит. Такие расходы дают кратковременное удовольствие, но создают финансовую нагрузку на месяцы, а то и на годы", — отметила Елена Коник.

Она объяснила, что без анализа "хочу" и "нужно" легко потерять баланс. Поэтому лучше отложить принятие решения о крупной покупке на следующий день. И в 99% случаев "на холодную голову" утром, неудержимое желание купить что-то в кредит, исчезает.

Семейные покупки, по ее словам, часто кажутся оправданными, но именно они чаще всего разбалансируют бюджет.

"Жить в стиле "мне для детей ничего не жалко" на самом деле вредно. Потому что новый планшет, дорогая одежда или поездка без предварительных сбережений очень разбалансируют семейный бюджет. Если такие расходы не согласованы с планом, они заставляют сокращать расходы на другие важные потребности", — добавила финансовый эксперт.

Отсутствие долгосрочных финансовых целей

"У нас, к сожалению, в отличие от Европы или Америки, только формируется культура откладывания средств на старость. И поэтому молодые люди, вместо грамотного и постепенного сбережения средств с последующим правильным их инвестированием, десятилетиями живут по принципу "здесь и сейчас". А потом, уже ближе к 50 годам, с ужасом понимают, что пенсия не за горами, и с наступлением пенсионного возраста придется выживать", — подчеркнула Елена Коник.

Она пояснила, что время — это главный ресурс для накопления капитала. Поэтому, чем раньше вы для себя определите долгосрочные финансовые цели, тем легче, спокойнее и увереннее вы себя будете чувствовать с приближением почтенного возраста.

В семье, по ее словам, планирование имеет стратегический характер:

собственное жилье;

пенсионный капитал;

накопления на образование детей.

"Отсутствие этих целей означает, что семья живет сегодняшним днем, а не строит финансовое будущее. Именно долгосрочное мышление отличает стабильные семьи от тех, кто постоянно "латает дыры" в бюджете", — добавила финансовый эксперт.

Как исправить ситуацию

Елена Коник дала несколько советов для того, чтобы исправить финансовые ошибки:

Составьте реалистичный бюджет: даже простой учет доходов и расходов покажет, куда исчезают деньги. Создайте резерв: начните с 10% от дохода и постепенно увеличивайте сумму. Пересмотрите подписки и бытовые привычки: автоматические платежи часто "съедают" больше, чем кажется. Планируйте крупные покупки заранее: установите правило: траты свыше определенной суммы — только после 24-48 часов "охлаждения". Определите финансовые цели: хотя бы одну краткосрочную (до года) и одну долгосрочную (5-10 лет).

"Финансовая грамотность начинается не с уровня дохода, а с осознанного отношения к деньгам", — резюмировала финансовый эксперт.

Она добавила, что для одного человека ошибки в планировании — это, как правило, потерянный потенциал. Для семьи — это уже вопрос стабильности, спокойствия детей и качества жизни.

