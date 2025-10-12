Финансовые привычки старших поколений — как относятся к деньгам люди, рожденные до 1980-х

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

Финансовые привычки украинцев тесно связаны с поколением, в котором они сформировались. События прошлых десятилетий — экономические кризисы, инфляционные скачки, войны, трудовая миграция и изменения на рынке труда — существенно повлияли на то, как разные возрастные группы относятся к заработкам, тратам и накоплениям.

О том, как старшие поколения украинцев относятся к деньгам и как формировались их финансовые привычки, сайту Новини.LIVE рассказала финансовый консультант Елена Коник.

Как относится к деньгам старшее поколение украинцев

Люди, которые родились до 1980-х годов, прошли через распад советской системы и непростой переход Украины к рыночной экономике. По словам эксперта, этому поколению присущи следующие черты:

Осторожное отношение к тратам: из-за нестабильности 1990-х и частых экономических потрясений многие привыкли откладывать деньги "на черный день". Приоритет материальных ценностей: недвижимость, автомобиль, земельный участок или бытовая техника воспринимаются как показатели надежности и благосостояния. Недоверие к банковской системе: даже несмотря на развитие финансовых инструментов, значительная часть старших людей предпочитает держать сбережения наличными. Ограниченное пользование цифровыми технологиями: хотя некоторые представители этого поколения уже пользуются онлайн-банкингом, большинство предпочитает личное общение в банке и бумажные документы.

"Для старшего поколения главный принцип - тратить меньше, чем зарабатываешь, и накапливать "подушку безопасности"", — отмечает Елена Коник.

Она также добавила, что это наиболее консервативная группа, для которой стабильность важнее возможных рисков.

