Финансовые привычки старших поколений — как относятся к деньгам люди, рожденные до 1980-х

Финансовые привычки украинцев тесно связаны с поколением, в котором они сформировались. События прошлых десятилетий — экономические кризисы, инфляционные скачки, войны, трудовая миграция и изменения на рынке труда — существенно повлияли на то, как разные возрастные группы относятся к заработкам, тратам и накоплениям.
О том, как старшие поколения украинцев относятся к деньгам и как формировались их финансовые привычки, сайту Новини.LIVE рассказала финансовый консультант Елена Коник.
Как относится к деньгам старшее поколение украинцев
Люди, которые родились до 1980-х годов, прошли через распад советской системы и непростой переход Украины к рыночной экономике. По словам эксперта, этому поколению присущи следующие черты:
- Осторожное отношение к тратам: из-за нестабильности 1990-х и частых экономических потрясений многие привыкли откладывать деньги "на черный день".
- Приоритет материальных ценностей: недвижимость, автомобиль, земельный участок или бытовая техника воспринимаются как показатели надежности и благосостояния.
- Недоверие к банковской системе: даже несмотря на развитие финансовых инструментов, значительная часть старших людей предпочитает держать сбережения наличными.
- Ограниченное пользование цифровыми технологиями: хотя некоторые представители этого поколения уже пользуются онлайн-банкингом, большинство предпочитает личное общение в банке и бумажные документы.
"Для старшего поколения главный принцип - тратить меньше, чем зарабатываешь, и накапливать "подушку безопасности"", — отмечает Елена Коник.
Она также добавила, что это наиболее консервативная группа, для которой стабильность важнее возможных рисков.
