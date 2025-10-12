Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Чому старші українці не вірять банкам і збирають на "чорний день"

Чому старші українці не вірять банкам і збирають на "чорний день"

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 10:47
Фінансові звички старших поколінь — як ставляться до грошей люди, народжені до 1980-х
Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Фінансові звички українців тісно пов’язані з поколінням, у якому вони сформувалися. Події минулих десятиліть — економічні кризи, інфляційні стрибки, війни, трудова міграція та зміни на ринку праці — істотно вплинули на те, як різні вікові групи ставляться до заробітків, витрат і накопичень.

Про те, як старші покоління українців ставляться до грошей та як формувалися їх фінансові звички, сайту Новини.LIVE розповіла фінансова консультантка Олена Коник.

Реклама
Читайте також:

Як ставиться до грошей старше покоління українців 

Люди, які народилися до 1980-х років, пройшли через розпад радянської системи та непростий перехід України до ринкової економіки. За словами експертки, цьому поколінню притаманні такі риси:

  1. Обережне ставлення до витрат: через нестабільність 1990-х і часті економічні потрясіння багато хто звик відкладати гроші "на чорний день".
  2. Пріоритет матеріальних цінностей: нерухомість, автомобіль, земельна ділянка чи побутова техніка сприймаються як показники надійності та добробуту.
  3. Недовіра до банківської системи: навіть попри розвиток фінансових інструментів, значна частина старших людей воліє тримати заощадження готівкою.
  4. Обмежене користування цифровими технологіями: хоча деякі представники цього покоління вже користуються онлайн-банкінгом, більшість надає перевагу особистому спілкуванню в банку та паперовим документам.

"Для старшого покоління головний принцип — витрачати менше, ніж заробляєш, і накопичувати "подушку безпеки", — зазначає Олена Коник. 

Вона також додала, що це найбільш консервативна група, для якої стабільність важливіша за можливі ризики.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що рівень добробуту та уявлення про достаток суттєво різняться між країнами. В Україні сума доходу, необхідна для комфортного життя, визначається багатьма чинниками.

Також ми розповідали, що середній клас традиційно вважають опорою економіки та суспільства розвинених держав, однак його чисельність, рівень доходів і типові професії помітно відрізняються в різних країнах.

гроші покупки фінанси заощадження фінансова грамотність
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації