Фінансові звички старших поколінь — як ставляться до грошей люди, народжені до 1980-х

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

Фінансові звички українців тісно пов’язані з поколінням, у якому вони сформувалися. Події минулих десятиліть — економічні кризи, інфляційні стрибки, війни, трудова міграція та зміни на ринку праці — істотно вплинули на те, як різні вікові групи ставляться до заробітків, витрат і накопичень.

Про те, як старші покоління українців ставляться до грошей та як формувалися їх фінансові звички, сайту Новини.LIVE розповіла фінансова консультантка Олена Коник.

Реклама

Читайте також:

Як ставиться до грошей старше покоління українців

Люди, які народилися до 1980-х років, пройшли через розпад радянської системи та непростий перехід України до ринкової економіки. За словами експертки, цьому поколінню притаманні такі риси:

Обережне ставлення до витрат: через нестабільність 1990-х і часті економічні потрясіння багато хто звик відкладати гроші "на чорний день". Пріоритет матеріальних цінностей: нерухомість, автомобіль, земельна ділянка чи побутова техніка сприймаються як показники надійності та добробуту. Недовіра до банківської системи: навіть попри розвиток фінансових інструментів, значна частина старших людей воліє тримати заощадження готівкою. Обмежене користування цифровими технологіями: хоча деякі представники цього покоління вже користуються онлайн-банкінгом, більшість надає перевагу особистому спілкуванню в банку та паперовим документам.

"Для старшого покоління головний принцип — витрачати менше, ніж заробляєш, і накопичувати "подушку безпеки", — зазначає Олена Коник.

Вона також додала, що це найбільш консервативна група, для якої стабільність важливіша за можливі ризики.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що рівень добробуту та уявлення про достаток суттєво різняться між країнами. В Україні сума доходу, необхідна для комфортного життя, визначається багатьма чинниками.

Також ми розповідали, що середній клас традиційно вважають опорою економіки та суспільства розвинених держав, однак його чисельність, рівень доходів і типові професії помітно відрізняються в різних країнах.