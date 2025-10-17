Лучшие курорты все включено в мире — 5 идеальных мест для отдыха

Курортный отдых. Фото: Tripadvisor

Далеко не каждый курорт по системе обслуживания "все включено" заслуживает одобрительных отзывов туристов. Некоторые направления разочаровывают отдыхающих, но чтобы расходы на отпуск себя оправдали, нужно выбирать среди лучших вариантов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о пяти идеальных местах для отдыха.

Лучшие курорты "все включено"

Существуют места, где отдых не может не понравиться. Рейтинг таких курортов сформировали специалисты американского портала TripAdvisor, на котором пользователи оставляют отзывы об отелях, ресторанах, круизах и пр. Там можно сравнить цены и запланировать отпуск, опираясь на опыт других путешественников.

Некоторые курорты "все включено" получили от туристов самые высокие оценки, что позволило им оказаться в списке лучших. Идеальными местами для отдыха признали такие направления.

Мальдивы. Отель Emerald Faarufushi расположен на атолле Раа, где можно поселиться в одной из десятков роскошных вилл. Этот изысканный курорт славится потрясающими видами, пляжами с белым песком и кристально чистой водой. Для гостей даже предусмотрели услуги дворецкого.

Курорт на Мальдивах. Фото: Tripadvisor

Белиз. Посетив Coco Plum Island, туристы получат первоклассное обслуживание, прекрасные условия проживания, частный пляж, доступ к открытому бассейну и множеству водных видов спорта. Скучать отдыхающие точно не будут.

Курорт в Белизе. Фото: Tripadvisor

Доминиканская Республика. Отель Hyatt Zilara Cap Cana расположен на берегу океана в прекрасном тропическом месте и предлагает современные номера с изумительными видами. Безупречный сервис по системе "все включено" гарантирует незабываемые впечатления.

Курорт в Доминиканской Республике. Фото: Tripadvisor

Бразилия. На курорте VilaVip Fazenda отдыхающие не останутся без развлечений — от верховой езды и пеших прогулок до мини-гольфа и рыбалки. Безупречная чистота, внимательный персонал, разнообразные удобства для взрослых и детей делают отель отличным выбором.

Курорт в Бразилии. Фото: Tripadvisor

Греция. На элегантном курорте Ikos Aria туристы могут заняться йогой, насладиться прекрасным видом на горы, заняться увлекательными водными видами спорта, в частности виндсерфингом, подводным плаванием или катанием на лодке. А пляжная зона — настоящее удовольствие для ценителей релакса.

Курорт в Греции. Фото: Tripadvisor

