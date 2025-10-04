Сколько надо зарабатывать одному человеку, чтобы хватило на отпуск в 2025 году

Девушка на пляже. Фото: Pexels

Многие украинцы регулярно планируют отпуска, выбирая близкие или дальние путешествия. Даже в октябре кто-то может забронировать комнату в отеле на курорте all inclusive, несмотря на завершение сезона. С каждым годом расходы на отдых растут, поэтому интересно узнать, сколько должен зарабатывать человек, чтобы позволить себе поездки за границу.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у туроператоров, какой зарплаты хватит украинцам на ежегодные отпуска.

Реклама

Читайте также:

Сколько надо зарабатывать в 2025

Между человеком, который путешествует самостоятельно, и семьянином существует разница в минимальной сумме дохода, поскольку расходы на поездку будут сильно варьироваться. По словам туроператора Елены Коник, одному туристу хватит зарплаты от 20 000 грн/мес., поскольку можно откладывать около 1 000-1 500 грн ежемесячно для отпуска в Украине.

А чтобы провести время за границей, необходимо иметь где-то 30 000-40 000 грн. Такую сумму удастся собрать относительно быстро с зарплатой от 35 000 грн/мес. Конечно, это также зависит от выбранного направления, ведь существуют как дорогие курорты, так и бюджетные маршруты.

"Чаще всего украинцы выбирают ближайшие страны — Польшу, Венгрию, Турцию, Болгарию или Египет. Здесь важную роль играют авиабилеты или пакетные туры "все включено", — констатировала Елена Коник.

Расходы на отпуск для одного человека

Мы выяснили, сколько одинокий путешественник потратит на отпуск за границей осенью 2025 года, учитывая основные потребности:

авиабилеты — от 5 000 до 8 000 грн в две стороны (в зависимости от страны);

жилье — от 25 до 40 евро в сутки, если поселиться в бюджетном отеле;

питание — ориентировочно 20-30 евро в день (многие туристы выбирают систему обслуживания "все включено", дабы не тратиться на еду);

экскурсии и транспорт — от 5 000 до 7 000 грн в неделю.

В целом получается от 30 000 до 45 000 грн — это стоимость недельного отдыха на курорте за рубежом для одного человека.

Как можно сэкономить на отпуске

Туроператор Татьяна Иващук дала несколько советов украинцам, как можно отдохнуть за относительно небольшие деньги. Нужно лишь придерживаться базовых правил, которые помогут экономить. Во-первых, следует покупать билеты на транспорт заблаговременно, чтобы получить скидку от авиакомпании.

Во-вторых, не помешает обращать внимание на "горящие" туры, потому что иногда путевки "все включено" стоят дешевле, чем самостоятельная организация поездки. В-третьих, планируйте отпуск на межсезонье, когда цены на жилье и транспорт ниже.

Плюс туристам рекомендуют пользоваться кэшбек-сервисами и бонусными карточками, заблаговременно откладывать деньги на развлечения (для избежания спонтанных трат), а также сформировать так называемый "отпускной фонд" специально для накопления нужной суммы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы часто выбирают отдых на курортах в бархатный сезон, а не летом. Цены осенью обычно ниже, а туристов гораздо меньше. Поэтому поездка будет дешевле и спокойнее, чем в пиковые месяцы.

Также мы писали, что нужно взять на отдых. Если планируется дальняя поездка, не стоит оставлять дома повербанк, папку с документами, GPS трекер, аптечку и как минимум один комплект комфортной одежды.