Сколько нужно зарабатывать в Украине, чтобы позволить себе отпуск хотя бы раз в год — суммы в 2025 году

Сегодня почти каждый старается планировать хотя бы одну поездку в год, как способ восстановить силы, сменить обстановку и получить новые впечатления. Однако в условиях роста цен вопрос стоимости отпуска и необходимого уровня дохода становится особенно актуальным.

Новини.LIVE разбирались, сколько нужно зарабатывать ежемесячно, чтобы позволить себе отпуск хотя бы раз в год.

Для удобства мы выделили два основных сценария: бюджетное путешествие по Украине и доступное заграничное путешествие. Также мы разобрались, какие расходы ждут одного человека и семью с двумя детьми.

Путешествие по Украине: сколько минимально стоит отпуск

"Для внутреннего туризма украинцы чаще всего выбирают Карпаты, Черное море (в относительно безопасных регионах), а также культурные центры вроде Львова, Одессы или Ужгорода", — рассказала Новини.LIVE туроператор Татьяна Иващук.

Расходы для одного человека

Проезд: билеты на поезд в среднем стоят 800-1200 грн в обе стороны, автобусы могут быть дешевле.

билеты на поезд в среднем стоят 800-1200 грн в обе стороны, автобусы могут быть дешевле. Жилье: в отеле среднего уровня или в частном секторе цена составляет 800-1500 грн за сутки.

в отеле среднего уровня или в частном секторе цена составляет 800-1500 грн за сутки. Питание: около 500-800 грн в день.

около 500-800 грн в день. Развлечения и экскурсии: еще примерно 2000-3000 грн в неделю.

В итоге недельная поездка по Украине для одного человека будет стоить от 12 000 до 18 000 грн.

Расходы для семьи из четырех человек

Проезд: около 4000-5000 грн за билеты туда-обратно.

около 4000-5000 грн за билеты туда-обратно. Жилье: аренда апартаментов или номера на четверых — 2000-3500 грн в сутки.

аренда апартаментов или номера на четверых — 2000-3500 грн в сутки. Питание: 1500-2500 грн в день.

1500-2500 грн в день. Развлечения: в среднем 6000-8000 грн за неделю.

Недельное путешествие по Украине для двух взрослых и двух детей обойдется в 40 000-55 000 грн.

Путешествие за границу: бюджетные варианты

"Чаще всего украинцы выбирают ближайшие страны — Польшу, Венгрию, Турцию, Болгарию или Египет. Здесь важную роль играют авиабилеты или пакетные туры "все включено", — отметила туроператор.

Расходы для одного человека

Авиабилеты: от 5000 до 8000 грн в две стороны (в зависимости от страны и сезона).

от 5000 до 8000 грн в две стороны (в зависимости от страны и сезона). Жилье: в бюджетных отелях или апартаментах можно найти варианты от 25 до 40 евро в сутки (примерно 1200-2000 грн).

в бюджетных отелях или апартаментах можно найти варианты от 25 до 40 евро в сутки (примерно 1200-2000 грн). Питание: 20-30 евро в день (около 800-1200 грн), если не учитывать "все включено".

20-30 евро в день (около 800-1200 грн), если не учитывать "все включено". Экскурсии и транспорт: 5000-7000 грн в неделю.

Суммарно неделя за границей для одного человека будет стоить от 30 000 до 45 000 грн.

Расходы для семьи с двумя детьми

Авиабилеты: 18 000-28 000 грн.

18 000-28 000 грн. Жилье: семейный номер в отеле или апартаменты - 3000-5000 грн в сутки.

семейный номер в отеле или апартаменты - 3000-5000 грн в сутки. Питание: 3000-4500 грн в день.

3000-4500 грн в день. Экскурсии и дополнительные расходы: 10 000-15 000 грн за неделю.

Недельный отпуск за границей для четырех человек обойдется примерно в 100 000-130 000 грн.

Какой доход нужен для таких путешествий

"Чтобы позволить себе ежегодный отпуск, нужно ориентироваться не только на стоимость самого путешествия, но и на ежемесячные расходы семьи. Поэтому на отпуск стоит откладывать не менее 10-15% от годового дохода", — рассказала Новини.LIVE финансовый консультант Елена Коник.

Сколько надо зарабатывать, если человек путешествует самостоятельно

Для путешествия по Украине нужно откладывать около 1000-1500 грн ежемесячно. Это реально при зарплате от 20 000 грн, считает Елена Коник.

А вот чтобы отложить 30-40 тыс. грн для поездки за границу, нужен доход от 35 000-40 000 грн в месяц.

Сколько надо зарабатывать, если путешествует семья с двумя детьми

Чтобы собрать 40-55 тыс. грн для отдыха в Украине достаточно откладывать 3500-5000 грн в месяц. Это возможно при совокупном доходе семьи от 50 000-60 000 грн.

Для путешествия за границу уже надо ориентироваться на другие суммы.

"Стоимость в 100-130 тыс. грн требует ежемесячных сбережений в размере 8 500-11000 грн. Для этого семья должна зарабатывать не менее 80 000-100 000 грн в месяц", — отметила Коник.

Как сэкономить на отпуске: практические советы

Туроператор Татьяна Иващук отметила, что хорошо отдохнуть за относительно небольшие средства реально, если придерживаться следующих правил:

Покупайте билеты заблаговременно — авиакомпании часто предлагают акции за 2-3 месяца до вылета. Следите за горящими турами — иногда семейная поездка "все включено" стоит дешевле, чем отдельно билеты и жилье. Путешествуйте в межсезонье — цены на жилье и транспорт значительно ниже, чем в пиковый летний или зимний период. Выберите апартаменты вместо отеля — для семей это часто выгоднее, плюс можно самостоятельно готовить еду. Пользуйтесь кэшбек-сервисами и бонусными картами — часть расходов возвращается, что помогает сэкономить. Составьте "отпускной фонд" — откройте отдельную банковскую карту или счет и ежемесячно переводите туда фиксированную сумму. Планируйте бюджет на развлечения — заранее определите, какие экскурсии или активности точно хотите посетить, чтобы избежать спонтанных расходов.

Напомним, один из лучших периодов для отдыха на море — бархатный сезон. Однако стоит учесть множество нюансов, чтобы отдых был удачным. Также мы рассказывали, где теплее всего на Канарах осенью и куда лучше поехать на отдых.