Скільки потрібно заробляти в Україні, щоб дозволити собі відпустку хоча б раз на рік — суми у 2025 році

Сьогодні майже кожен намагається планувати хоча б одну поїздку на рік як спосіб відновити сили, змінити обстановку та отримати нові враження. Проте в умовах зростання цін питання вартості відпустки і необхідного рівня доходу стає особливо актуальним.

Новини.LIVE розбиралися, скільки потрібно заробляти щомісяця, щоб дозволити собі відпустку хоча б раз на рік.

Для зручності ми виділили два основні сценарії: бюджетна подорож Україною та доступна закордонна мандрівка. Також ми розібралися, які витрати чекають одну людину та сім’ю з двома дітьми.

Подорож Україною: скільки мінімально коштує відпустка

"Для внутрішнього туризму українці найчастіше обирають Карпати, Чорне море (у відносно безпечних регіонах), а також культурні центри на кшталт Львова, Одеси чи Ужгорода", — розповіла Новини.LIVE туроператор Тетяна Іващук.

Витрати для однієї людини

Проїзд: квитки на поїзд у середньому коштують 800-1200 грн в обидва боки, автобуси можуть бути дешевшими.

квитки на поїзд у середньому коштують 800-1200 грн в обидва боки, автобуси можуть бути дешевшими. Житло: у готелі середнього рівня або в приватному секторі ціна становить 800-1500 грн за добу.

у готелі середнього рівня або в приватному секторі ціна становить 800-1500 грн за добу. Харчування: близько 500-800 грн на день.

близько 500-800 грн на день. Розваги та екскурсії: ще приблизно 2000-3000 грн на тиждень.

У підсумку тижнева поїздка Україною для однієї людини коштуватиме від 12 000 до 18 000 грн.

Витрати для сім’ї з чотирьох осіб

Проїзд: близько 4000-5000 грн за квитки туди-назад.

близько 4000-5000 грн за квитки туди-назад. Житло: оренда апартаментів чи номеру на чотирьох — 2000-3500 грн за добу.

оренда апартаментів чи номеру на чотирьох — 2000-3500 грн за добу. Харчування: 1500-2500 грн на день.

1500-2500 грн на день. Розваги: у середньому 6000-8000 грн за тиждень.

Тижнева подорож Україною для двох дорослих і двох дітей обійдеться в 40 000-55 000 грн.

Подорож за кордон: бюджетні варіанти

"Найчастіше українці обирають найближчі країни — Польщу, Угорщину, Туреччину, Болгарію чи Єгипет. Тут важливу роль відіграють авіаквитки або пакетні тури "все включено", — зазначила туроператор.

Витрати для однієї людини

Авіаквитки: від 5000 до 8000 грн у дві сторони (залежно від країни і сезону).

від 5000 до 8000 грн у дві сторони (залежно від країни і сезону). Житло: у бюджетних готелях чи апартаментах можна знайти варіанти від 25 до 40 євро на добу (приблизно 1200-2000 грн).

у бюджетних готелях чи апартаментах можна знайти варіанти від 25 до 40 євро на добу (приблизно 1200-2000 грн). Харчування: 20-30 євро на день (близько 800-1200 грн), якщо не враховувати "все включено".

20-30 євро на день (близько 800-1200 грн), якщо не враховувати "все включено". Екскурсії та транспорт: 5000-7000 грн на тиждень.

Сумарно тиждень за кордоном для однієї людини коштуватиме від 30 000 до 45 000 грн.

Витрати для сім’ї з двома дітьми

Авіаквитки: 18 000-28 000 грн.

18 000-28 000 грн. Житло: сімейний номер у готелі або апартаменти — 3000-5000 грн за добу.

сімейний номер у готелі або апартаменти — 3000-5000 грн за добу. Харчування: 3000-4500 грн на день.

3000-4500 грн на день. Екскурсії та додаткові витрати: 10 000-15 000 грн за тиждень.

Тижнева відпустка за кордоном для чотирьох осіб обійдеться приблизно у 100 000-130 000 грн.

Який дохід потрібен для таких подорожей

"Щоб дозволити собі щорічну відпустку, потрібно орієнтуватися не тільки на вартість самої подорожі, але й на щомісячні витрати родини. Тому на відпустку варто відкладати щонайменше 10–15% від річного доходу", — розповіла Новини.LIVE фінансова консультантка Олена Коник.

Скільки треба заробляти, якщо людина подорожує самостійно

Для подорожі Україною потрібно відкладати близько 1000-1500 грн щомісяця. Це реально при зарплаті від 20 000 грн, вважає Олена Коник.

А ось щоб відкласти 30-40 тис. грн для поїздки за кордон, потрібен дохід від 35 000-40 000 грн на місяць.

Скільки треба заробляти, якщо подорожує сім’я з двома дітьми

Щоб зібрати 40-55 тис. грн для відпочинку в Україні достатньо відкладати 3500-5000 грн на місяць. Це можливо при сукупному доході сім’ї від 50 000-60 000 грн.

Для подорожі за кордон вже треба орієнтуватися на інші суми.

"Вартість у 100-130 тис. грн потребує щомісячних заощаджень у розмірі 8 500-11000 грн. Для цього родина має заробляти щонайменше 80 000-100 000 грн на місяць", — зазначила Коник.

Як заощадити на відпустці: практичні поради

Туроператор Тетяна Іващук наголосила, що добре відпочити за відносно невеликі кошти реально, якщо дотримуватися наступних правил:

Купуйте квитки завчасно — авіакомпанії часто пропонують акції за 2-3 місяці до вильоту. Слідкуйте за гарячими турами — іноді сімейна поїздка "все включено" коштує дешевше, ніж окремо квитки й житло. Подорожуйте в міжсезоння — ціни на житло й транспорт значно нижчі, ніж у піковий літній чи зимовий період. Оберіть апартаменти замість готелю — для сімей це часто вигідніше, плюс можна самостійно готувати їжу. Користуйтеся кешбек-сервісами та бонусними картками — частина витрат повертається, що допомагає заощадити. Складіть "відпускний фонд" — відкрийте окрему банківську картку чи рахунок і щомісяця переводьте туди фіксовану суму. Плануйте бюджет на розваги — завчасно визначте, які екскурсії чи активності точно хочете відвідати, щоб уникнути спонтанних витрат.

Нагадаємо, один із найкращих періодів для відпочинку на морі — оксамитовий сезон. Однак варто врахувати безліч нюансів, щоб відпочинок був вдалим. Також ми розповідали, де найтепліше на Канарах восени та куди краще поїхати на відпочинок.