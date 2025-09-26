Відео
Головна Економіка Скільки потрібно заробляти в Україні, щоб дозволити собі подорожі

Скільки потрібно заробляти в Україні, щоб дозволити собі подорожі

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 18:15
Скільки потрібно заробляти в Україні, щоб дозволити собі відпустку хоча б раз на рік — суми у 2025 році
Люди на відпочинку. Фото: Pexels

Сьогодні майже кожен намагається планувати хоча б одну поїздку на рік як спосіб відновити сили, змінити обстановку та отримати нові враження. Проте в умовах зростання цін питання вартості відпустки і необхідного рівня доходу стає особливо актуальним.

Новини.LIVE розбиралися, скільки потрібно заробляти щомісяця, щоб дозволити собі відпустку хоча б раз на рік.

Читайте також:

Для зручності ми виділили два основні сценарії: бюджетна подорож Україною та доступна закордонна мандрівка. Також ми розібралися, які витрати чекають одну людину та сім’ю з двома дітьми.

Подорож Україною: скільки мінімально коштує відпустка

"Для внутрішнього туризму українці найчастіше обирають Карпати, Чорне море (у відносно безпечних регіонах), а також культурні центри на кшталт Львова, Одеси чи Ужгорода", — розповіла Новини.LIVE туроператор Тетяна Іващук.

Витрати для однієї людини

  • Проїзд: квитки на поїзд у середньому коштують 800-1200 грн в обидва боки, автобуси можуть бути дешевшими.
  • Житло: у готелі середнього рівня або в приватному секторі ціна становить 800-1500 грн за добу.
  • Харчування: близько 500-800 грн на день.
  • Розваги та екскурсії: ще приблизно 2000-3000 грн на тиждень.

У підсумку тижнева поїздка Україною для однієї людини коштуватиме від 12 000 до 18 000 грн.

Витрати для сім’ї з чотирьох осіб

  • Проїзд: близько 4000-5000 грн за квитки туди-назад.
  • Житло: оренда апартаментів чи номеру на чотирьох — 2000-3500 грн за добу.
  • Харчування: 1500-2500 грн на день.
  • Розваги: у середньому 6000-8000 грн за тиждень.

Тижнева подорож Україною для двох дорослих і двох дітей обійдеться в 40 000-55 000 грн.

Подорож за кордон: бюджетні варіанти

"Найчастіше українці обирають найближчі країни — Польщу, Угорщину, Туреччину, Болгарію чи Єгипет. Тут важливу роль відіграють авіаквитки або пакетні тури "все включено", — зазначила туроператор.

Витрати для однієї людини

  • Авіаквитки: від 5000 до 8000 грн у дві сторони (залежно від країни і сезону).
  • Житло: у бюджетних готелях чи апартаментах можна знайти варіанти від 25 до 40 євро на добу (приблизно 1200-2000 грн).
  • Харчування: 20-30 євро на день (близько 800-1200 грн), якщо не враховувати "все включено".
  • Екскурсії та транспорт: 5000-7000 грн на тиждень.

Сумарно тиждень за кордоном для однієї людини коштуватиме від 30 000 до 45 000 грн.

Витрати для сім’ї з двома дітьми

  • Авіаквитки: 18 000-28 000 грн.
  • Житло: сімейний номер у готелі або апартаменти — 3000-5000 грн за добу.
  • Харчування: 3000-4500 грн на день.
  • Екскурсії та додаткові витрати: 10 000-15 000 грн за тиждень.

Тижнева відпустка за кордоном для чотирьох осіб обійдеться приблизно у 100 000-130 000 грн.

Який дохід потрібен для таких подорожей

"Щоб дозволити собі щорічну відпустку, потрібно орієнтуватися не тільки на вартість самої подорожі, але й на щомісячні витрати родини. Тому на відпустку варто відкладати щонайменше 10–15% від річного доходу", — розповіла Новини.LIVE фінансова консультантка Олена Коник.

Скільки треба заробляти, якщо людина подорожує самостійно

Для подорожі Україною потрібно відкладати близько 1000-1500 грн щомісяця. Це реально при зарплаті від 20 000 грн, вважає Олена Коник.

А ось щоб відкласти 30-40 тис. грн для поїздки за кордон, потрібен дохід від 35 000-40 000 грн на місяць.

Скільки треба заробляти, якщо подорожує сім’я з двома дітьми

Щоб зібрати 40-55 тис. грн для відпочинку в Україні достатньо відкладати 3500-5000 грн на місяць. Це можливо при сукупному доході сім’ї від 50 000-60 000 грн.

Для подорожі за кордон вже треба орієнтуватися на інші суми.

"Вартість у 100-130 тис. грн потребує щомісячних заощаджень у розмірі 8 500-11000 грн. Для цього родина має заробляти щонайменше 80 000-100 000 грн на місяць", — зазначила Коник.

Як заощадити на відпустці: практичні поради

Туроператор Тетяна Іващук наголосила, що добре відпочити за відносно невеликі кошти реально, якщо дотримуватися наступних правил:

  1. Купуйте квитки завчасно — авіакомпанії часто пропонують акції за 2-3 місяці до вильоту.
  2. Слідкуйте за гарячими турами — іноді сімейна поїздка "все включено" коштує дешевше, ніж окремо квитки й житло.
  3. Подорожуйте в міжсезоння — ціни на житло й транспорт значно нижчі, ніж у піковий літній чи зимовий період.
  4. Оберіть апартаменти замість готелю — для сімей це часто вигідніше, плюс можна самостійно готувати їжу.
  5. Користуйтеся кешбек-сервісами та бонусними картками — частина витрат повертається, що допомагає заощадити.
  6. Складіть "відпускний фонд" — відкрийте окрему банківську картку чи рахунок і щомісяця переводьте туди фіксовану суму.
  7. Плануйте бюджет на розваги — завчасно визначте, які екскурсії чи активності точно хочете відвідати, щоб уникнути спонтанних витрат.

Нагадаємо, один із найкращих періодів для відпочинку на морі — оксамитовий сезон. Однак варто врахувати безліч нюансів, щоб відпочинок був вдалим. Також ми розповідали,  де найтепліше на Канарах восени та куди краще поїхати на відпочинок.

туристи подорож гроші розваги туризм
Настя Рейн - журналіст
Автор:
Настя Рейн
