Найкращі курорти все включено — куди поїхати восени та які ціни за тиждень відпочинку

Люди відпочивають біля басейну. Фото: Pexels

Осінь — чудова пора для тих, хто не встиг сходити у відпустку влітку або просто любить відпочивати тоді, коли вже немає літньої спеки. Новини.LIVE підібрали найкращі варіанти подорожей у форматі "все включено" по Україні та за кордоном.

Для зручності ми зробили градацію: відпочинок для однієї людини, для двох дорослих, для двох дорослих з дитиною, для двох дорослих і двох дітей.

Реклама

Читайте також:

"Восени популярні курорти в Туреччині та Єгипті часто пропонують тури з хорошими знижками. Море у вересні-жовтні там ще тепле, тому той, хто не наздогнав літній відпочинок на пляжі, може це зробити восени", — розповіла Новини.LIVE туроператорка Тетяна Іващук.

Якщо ж хочеться відпочити, але не на морі, і відпустка триває усього кілька днів, то в Україні також можна знайти хороші варіанти у форматі "все включено" за приємними цінами.

"Невеликий лайфхак для тих, хто хоче відпочити, не виїжджаючи за кордон: обдзвоніть кілька готелів, що сподобалися, самостійно. Часто буває так, що керівництво готелю робить номери зі знижками, коли бачить, що наповненість низька. Однак це не відображається ні на популярних сайтах для мандрівників, ні у туроператорів. Також готель може зробити знижку, якщо у вас День народження. Тому обов'язково витратьте трохи часу і подзвоніть безпосередньо в готель. Є шанс, що зможете непогано зекономити", — додала туроператорка.

Куди поїхати в Україні восени

Карпати (Східниця, Трускавець, Поляна, Буковель), Закарпаття.

Які є пропозиції: короткі пакетні тури (3–5 днів) з трансфером/екскурсіями, проживанням і харчуванням у форматі "все включено" або UAI у певних готелях. Є й автобусні тури "все включено" по заміських комплексах.

Орієнтовний мінімальний бюджет (осінь, 3–5 днів, пакет):

Одна людина: від 3 000-4 500 гривень (короткий тур 2-4 дні).

Двоє дорослих: від 6 000-9 000 гривень (на 3-5 днів; залежить від готелю та програми).

Двоє дорослих та одна дитина: від 9 000-13 500 гривень (дитячі місця часто дешевші, але потрібен окремий розрахунок).

Двоє дорослих та двоє дітей: від 12 000-18 000 гривень (залежить від віку дітей і політики готелю).

Закордонні осінні тури у форматі "все включено"

Туреччина (Анталія, Белек, Кемер, Сіде)

Плюси: відносно нескладно добиратись, багато готелів з All-Inclusive, тепле море у вересні-жовтні, активні спецпропозиції на 7 ночей.

У списках туроператорів можна знайти й дешевші варіанти з вильотами з Європи або з менш популярними датами, але вони потребують додаткової логістики.

Орієнтовний мінімальний бюджет:

Одна людина: від 25 000-30 000 гривень.

Двоє дорослих: від 51 000 гривень.

Двоє дорослих та одна дитина: від 60 000 гривень (залежно від віку дитини та політики готелю).

Двоє дорослих та двоє дітей: часто від 80 000 грн і вище (для сімейних номерів/апгрейдів).

Єгипет (Шарм-ель-Шейх, Хургада, Марса-Алам)

Плюси: дешевше за Туреччину в деяких категоріях в контексті 7 ночей, багато готелів працюють у форматі "все включено", хороший сноркелінг/дайвінг восени.

Орієнтовний мінімальний бюджет:

Одна людина: від 18 000-25 000 гривень.

Двоє дорослих: від 36 000-66 000 гривень за двох.

Двоє дорослих та одна дитина: від 45 000 гривень.

Двоє дорослих та двоє дітей: від 60 000 гривень і вище.

Грузія (Батумі)

Одразу зазначимо, що це не зовсім класичний варіант "все включено", але теж доволі приємний морський відпочинок за відносно невеликі кошти.

Плюси: бюджетні готелі, демократична кухня і розважальні програми.

7 ночей у 4-5 зіркових готелях орієнтовно обійдуться двом дорослим у суму від 16-20 тисяч гривень.

"Щодо можливості відпочинку з дітьми в Грузії, потрібно уточнювати у туроператора або безпосередньо подзвонити у готель, в якому хочете зупинитися", — розповіла туроператорка Тетяна Іващук.

Практичні поради при виборі "все включено" восени

Тривалість. Багато гарячих пропозицій розраховано саме на 7 ночей. В Україні в основному це "вікенди": 2-4 дні. Виліт/трансфер. У пропозиціях деяких агрегаторів є варіанти "вильоти з Кракова/Варшави", що змінює кінцеву суму. Якщо ж добираєтесь самі — переконайтесь, що врахували всю логістику, починаючи від виходу з дому, закінчуючи поселенням в готель. Квитки краще брати заздалегідь. Дитячі умови. Діти до певного віку можуть отримувати знижки. Тому при бронюванні варто уточнити цей момент. Як і врахувати додаткові витрати на дитяче місце у літаку. Страхування й медицина. Обов’язкове медстрахування при подорожі за кордон: в осінній період іноді варто взяти розширений поліс. Перевіряйте відгуки. All-Inclusive відрізняється по якості харчування та анімації. Тому обов'язково варто подивитися відгуки на сайтах для мандрівників. Знижки. Восени часто з'являються гарячі пропозиції, тож якщо дата відпочинку не принципова, варто слідкувати за новинами від туроператорів.

Що ще варто врахувати

Рекомендуємо порівнювати турпакети на кількох сайтах для мандрівників і в офіційних турагентів. Іноді можна натрапити на неочікувану знижку.

Варто перевіряти вартість проживання за двох і за одну людину. Бо інколи або туроператори, або готелі вказують ціни за номер, а не за людину. Також обов'язково уточнюйте включені трансфери й податки у турпакет — вони можуть здорожчати тур. Експертка рекомендує бронювати готель з можливістю повернення коштів або обміном у разі форс-мажору.

Раніше ми писали, що один із найкращих періодів для відпочинку на морі — оксамитовий сезон. Експертка назвала найкращі напрямки, куди краще поїхати відпочивати в цей період. Також розібралися, чому можуть оштрафувати, конфіскувати майно чи відмовити у в’їзді на територію Європейського Союзу у 2025 році.