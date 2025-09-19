Лучшие курорты все включено — куда поехать осенью и какие цены за неделю отдыха

Люди отдыхают возле бассейна. Фото: Pexels

Осень — прекрасная пора для тех, кто не успел сходить в отпуск летом, или просто любит отдыхать тогда, когда уже нет летней жары. Новини.LIVE подобрали лучшие варианты путешествий в формате "все включено" по Украине и за рубежом.

Для удобства мы сделали градацию: отдых для одного человека, для двух взрослых, для двух взрослых с ребенком, для двух взрослых и двух детей.

"Осенью популярные курорты в Турции и Египте часто предлагают туры с хорошими скидками. Море в сентябре-октябре там еще теплое, поэтому тот, кто не догнал летний отдых на пляже, может это сделать осенью", — рассказала Новини.LIVE туроператор Татьяна Иващук.

Если же хочется отдохнуть, но не на море, и отпуск длится всего несколько дней, то в Украине также можно найти хорошие варианты в формате "все включено" по приятным ценам.

"Небольшой лайфхак для тех, кто хочет отдохнуть, не выезжая за границу: обзвоните несколько понравившихся отелей самостоятельно. Часто бывает так, что руководство отеля делает номера со скидками, когда видит, что наполненность низкая. Однако это не отображается ни на популярных сайтах для путешественников, ни у туроператоров. Также отель может сделать скидку, если у вас День рождения. Поэтому обязательно потратьте немного времени и позвоните непосредственно в отель. Есть шанс, что сможете неплохо сэкономить", — добавила туроператор.

Куда поехать в Украине осенью

Карпаты (Сходница, Трускавец, Поляна, Буковель), Закарпатье.

Какие есть предложения: короткие пакетные туры (3-5 дней) с трансфером/экскурсиями, проживанием и питанием в формате "все включено" или UAI в определенных отелях. Есть и автобусные туры "все включено" по загородным комплексам.

Ориентировочный минимальный бюджет (осень, 3-5 дней, пакет):

Один человек: от 3 000-4 500 гривен (короткий тур 2-4 дня).

Двое взрослых: от 6 000-9 000 гривен (на 3-5 дней; зависит от отеля и программы).

Двое взрослых и один ребенок: от 9 000-13 500 гривен (детские места часто дешевле, но нужен отдельный расчет).

Двое взрослых и двое детей: от 12 000-18 000 гривен (зависит от возраста детей и политики отеля).

Зарубежные осенние туры в формате "все включено"

Турция (Анталия, Белек, Кемер, Сиде)

Плюсы: относительно несложно добираться, много отелей с All-Inclusive, теплое море в сентябре-октябре, активные спецпредложения на 7 ночей.

В списках туроператоров можно найти и более дешевые варианты с вылетами из Европы или с менее популярными датами, но они требуют дополнительной логистики.

Ориентировочный минимальный бюджет:

Один человек: от 25 000-30 000 гривен.

Двое взрослых: от 51 000 гривен.

Двое взрослых и один ребенок: от 60 000 гривен (в зависимости от возраста ребенка и политики отеля).

Двое взрослых и двое детей: часто от 80 000 грн и выше (для семейных номеров/апгрейдов).

Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада, Марса-Алам)

Плюсы: дешевле Турции в некоторых категориях в контексте 7 ночей, многие отели работают в формате "все включено", хороший сноркелинг/дайвинг осенью.

Ориентировочный минимальный бюджет:

Один человек: от 18 000-25 000 гривен.

Двое взрослых: от 36 000-66 000 гривен за двоих.

Двое взрослых и один ребенок: от 45 000 гривен.

Двое взрослых и двое детей: от 60 000 гривен и выше.

Грузия (Батуми)

Сразу отметим, что это не совсем классический вариант "все включено", но тоже довольно приятный морской отдых за относительно небольшие деньги.

Плюсы: бюджетные отели, демократичная кухня и развлекательные программы.

7 ночей в 4-5 звездных отелях ориентировочно обойдутся двум взрослым в сумму от 16-20 тысяч гривен.

"О возможности отдыха с детьми в Грузии нужно уточнять у туроператора, или непосредственно позвонить в отель, в котором хотите остановиться", — рассказала туроператор Татьяна Иващук.

Практические советы при выборе "все включено" осенью

Продолжительность. Многие горячие предложения рассчитаны именно на 7 ночей. В Украине в основном это "уикенды": 2-4 дня. Вылет/трансфер. В предложениях некоторых агрегаторов есть варианты "вылеты из Кракова/Варшавы", что меняет конечную сумму. Если же добираетесь сами — убедитесь, что учли всю логистику, начиная от выхода из дома, заканчивая поселением в отель. Билеты лучше брать раньше. Детские условия. Дети до определенного возраста могут получать скидки. Поэтому при бронировании стоит уточнить этот момент. Как и учесть дополнительные расходы на детское место в самолете. Страхование и медицина. Обязательное медстрахование при путешествии за границу: в осенний период иногда стоит взять расширенный полис. Проверяйте отзывы. All-Inclusive отличается по качеству питания и анимации. Поэтому обязательно стоит посмотреть отзывы на сайтах для путешественников. Скидки. Осенью часто появляются горячие предложения, поэтому если дата отдыха не принципиальна, стоит следить за новостями от туроператоров.

Что еще стоит учесть

Рекомендуем сравнивать турпакеты на нескольких сайтах для путешественников и у официальных турагентов. Иногда можно наткнуться на неожиданную скидку.

Стоит проверять стоимость проживания за двоих и за одного человека. Потому что иногда или туроператоры, или отели указывают цены за номер, а не за человека. Также обязательно уточняйте включенные трансферы и налоги в турпакет — они могут удорожать тур. Эксперт рекомендует бронировать отель с возможностью возврата средств или обменом в случае форс-мажора.

Ранее мы писали, что один из лучших периодов для отдыха на море — бархатный сезон. Эксперт назвал лучшие направления, куда лучше поехать отдыхать в этот период. Также разобрались, почему могут оштрафовать, конфисковать имущество или отказать во въезде на территорию Европейского Союза в 2025 году.