Скільки треба заробляти одній людині, щоб вистачило на відпустку у 2025 році

Дівчина на пляжі. Фото: Pexels

Чимало українців регулярно планують відпустки, обираючи близькі чи далекі подорожі. Навіть у жовтні хтось може забронювати кімнату в готелі на курорті all inclusive, попри завершення сезону. З кожним роком витрати на відпочинок зростають, тому цікаво дізнатися, скільки повинна заробляти людина, аби дозволити собі поїздки за кордон.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в туроператорів, якої зарплати вистачить українцям на щорічні відпустки.

Реклама

Читайте також:

Скільки треба заробляти у 2025

Між людиною, яка подорожує самостійно, та сім’янином існує різниця в мінімальній сумі доходу, оскільки витрати на поїздку будуть сильно варіюватися. За словами туроператорки Олени Коник, одному туристу вистачить зарплати від 20 000 грн/міс., бо можна відкладати близько 1 000-1 500 грн щомісяця для відпустки в Україні.

А щоб провести час за кордоном, необхідно мати десь 30 000-40 000 грн. Таку суму вдасться зібрати відносно швидко з зарплатою від 35 000 грн/міс. Звісно, це також залежить від обраного напряму, адже існують як дорогі курорти, так і бюджетні маршрути.

"Найчастіше українці обирають найближчі країни — Польщу, Угорщину, Туреччину, Болгарію чи Єгипет. Тут важливу роль відіграють авіаквитки або пакетні тури "все включено", — констатувала Олена Коник.

Витрати на відпустку для однієї людини

Ми з’ясували, скільки самотній мандрівник витратить на відпустку за кордоном восени 2025 року, враховуючи основні потреби:

авіаквитки — від 5 000 до 8 000 грн у дві сторони (залежно від країни);

житло — від 25 до 40 євро на добу, якщо поселитися в бюджетному готелі;

харчування — орієнтовно 20-30 євро на день (багато туристів обирають систему обслуговування "все включено", аби не витрачати кошти на їжу);

екскурсії та транспорт — від 5 000 до 7 000 грн на тиждень.

Загально виходить від 30 000 до 45 000 грн — це вартість тижневого відпочинку на курорті за кордоном для однієї людини.

Як можна заощадити на відпустці

Туроператорка Тетяна Іващук дала кілька порад українцям, як можна відпочити за відносно невеликі кошти. Потрібно лише дотримуватися базових правил, які допоможуть економити. По-перше, слід купувати квитки на транспорт завчасно, щоб отримати знижку від авіакомпанії.

По-друге, не завадить звертати увагу на "гарячі" тури, бо подекуди путівки "все включено" коштують дешевше, ніж самостійна організація поїздки. По-третє, плануйте відпустку на міжсезоння, коли ціни на житло і транспорт нижчі.

Плюс туристам рекомендують користуватися кешбек-сервісами і бонусними картками, завчасно відкладати гроші на розваги (для уникнення спонтанних витрат), а також сформувати так званий "відпускний фонд" спеціально для накопичення потрібної суми.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці часто обирають відпочинок на курортах в оксамитовий сезон, а не влітку. Ціни восени зазвичай нижчі, а туристів набагато менше. Тому поїздка буде дешевшою і спокійнішою, ніж у пікові місяці.

Також ми писали, що потрібно взяти на відпочинок. Якщо планується далека поїздка, не варто залишати вдома повербанк, теку з документами, GPS трекер, аптечку і принаймні один комплект комфортного одягу.