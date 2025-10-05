Зимний туризм 2025-2026 — какие курорты выбрать и сколько будет стоить отдых

Отдых в горах. Фото: Pexels

Зимний отдых для украинцев остается актуальным даже в непростых условиях. Спрос на путешествия растет перед новогодними праздниками и в период школьных каникул. Туристы традиционно делятся на две группы: те, кто выбирает украинские горнолыжные курорты или оздоровительные комплексы, и те, кто предпочитает зарубежные путешествия — от Европы до теплых стран.

Новини.LIVE выясняли, сколько стоит отдых зимой для разных категорий семей и какой уровень комфорта можно получить с тем или иным бюджетом.

Для удобства расчетов мы выделили две категории отдыхающих: двое взрослых, двое взрослых и двое детей.

Бюджетный отдых в Украине

Для двух взрослых

Самые популярные варианты зимой в Украине, это, безусловно, горнолыжные курорты Карпат и небольшие усадьбы с питанием и проживанием, рассказала Новини.LIVE турагентка Ольга Сокол.

По ее словам, бюджет отдыха состоит из таких категорий:

Проживание в отелях 2-3 звезды или частных усадьбах: от 1000-1500 грн/сутки за двухместный номер.

Бюджетное питание в местных кафе: от 800 грн/день на двоих.

Ски-пассы на день: от 800-1000 грн за человека.

Дорога (поезд/автобус): около 2 000-3 000 грн в обе стороны на двоих.

Общий бюджет на 5-7 дней: от 25 тысяч гривен.

Для двух взрослых и двух детей

"Несмотря на то, что у большинства усадеб есть скидки для детей, нужно учесть тот факт, что расходы на питание и дорогу возрастают", — отметила турагентка.

Бюджет отдыха состоит из таких категорий:

Проживание: от 2-2,5 тыс грн/сутки.

Питание: 1 200-1 500 грн/день.

Дополнительно ски-пассы для детей: около 500-700 грн/день.

Дорога: от 4 000-5 000 грн на всех.

Общий бюджет на 5-7 дней для семьи с двумя детьми: от 40 000 грн.

Бюджетный отдых за границей

Для двух взрослых

Самые доступные направления, по словам Сокол, это Польша, Словакия, Болгария.

Дорога (по акционным ценам): от 5 000-6 000 грн за человека.

Отель 2-3 звезды: 40-60 евро/ночь.

Питание: около 30-40 евро/день на двоих.

Ски-пассы: от 25-35 евро/день.

Общий бюджет на 5-7 дней: от 50 000 грн.

Для двух взрослых и двух детей

Дорога: от 18 000-20 000 грн на семью.

Проживание в отеле: от 70-90 евро/ночь.

Питание: около 50-60 евро/день.

Ски-пассы: детские билеты на 30-40% дешевле.

Общий бюджет на 5-7 дней: от 80 000 грн.

Отдых средней стоимости в Украине

Для двух взрослых

Дорога: около 5 000 грн на двоих.

Проживание: от 2 500-4 000 грн/сутки.

Питание: от 1200 грн/день за человека.

Ски-пассы: от 1200-1500 грн/день за человека.

Общий бюджет на 5-7 дней: от 40 000-45 000 грн.

Для двух взрослых и двух детей

"Если семья путешествует впервые, то можно порекомендовать бронировать семейные номера или апартаменты. Однако о зимнем отдыхе нужно побеспокоиться уже сейчас, поскольку зимой или не будет номеров вообще, или они будут по космическим ценам", — отметила туроператор.

Бюджет:

Проживание: от 6 000-10 000 грн/сутки.

Питание: от 2 000 грн/день.

Ски-пассы: для детей действуют скидки.

Дорога: около 8 000 грн на всех.

Общий бюджет на 5-7 дней: от 90 000 грн.

Отдых средней стоимости за границей

Одними из самых популярных направлений для отдыха украинцев, которые могут себе позволить потратить на зимний релакс несколько тысяч евро, по словам туроператора, являются горнолыжные курорты Австрии, Италии или Франции, или зимние туры в теплые страны, такие, как Египет или Турция.

Бюджет для двух взрослых

Авиабилеты: от 7 000-9 000 грн за человека.

Проживание в отеле 4 звезды: от 100-150 евро/ночь.

Питание: от 40-50 евро/день.

Ски-пассы в Альпах: от 40-60 евро/день за человека.

Общий бюджет на 5-7 дней: от 100 000 грн.

Бюджет для двух взрослых и двух детей

Авиабилеты: от 25 000-28 000 грн на семью.

Проживание: от 150-200 евро/ночь.

Питание: от 70-90 евро/день.

Ски-пассы для детей в Альпах: от 25-35 евро/день.

Общий бюджет на 5-7 дней: от 130 000 грн.

"Для того, чтобы сэкономить на зимнем отдыхе, нужно много вещей продумывать и бронировать чуть ли не за полгода до выбранных дат. Ведь в пик сезона возможность покататься на лыжах или поплавать в море может обойтись вдвое или втрое дороже", — пояснила эксперт.

Поэтому бронировать номера или авиабилеты нужно как можно раньше.

Ранее мы выяснили, сколько будет стоить украинцам отпуск в Карпатах осенью 2025 года. Также рассказали, какие вещи обязательно надо взять с собой на отдых, чтобы было комфортно.