Зимовий туризм 2025-2026 — які курорти обрати та скільки коштуватиме відпочинок

Зимовий відпочинок для українців залишається актуальним навіть у непростих умовах. Попит на подорожі зростає перед новорічними святами та в період шкільних канікул. Туристи традиційно діляться на дві групи: ті, хто обирає українські гірськолижні курорти або оздоровчі комплекси, та ті, хто надає перевагу закордонним подорожам — від Європи до теплих країн.

Новини.LIVE з'ясовували, скільки коштує відпочинок взимку для різних категорій сімей та який рівень комфорту можна отримати з тим чи іншим бюджетом.

Для зручності розрахунків ми виокремили дві категорії відпочиваючих: двоє дорослих, двоє дорослих та двоє дітей.

Бюджетний відпочинок в Україні

Для двох дорослих

Найпопулярніші варіанти взимку в Україні, це, беззаперечно, гірськолижні курорти Карпат та невеликі садиби з харчуванням і проживанням, розповіла Новини.LIVE турагентка Ольга Сокол.

За її словами, бюджет відпочинку складається з таких категорій:

Проживання у готелях 2-3 зірки або приватних садибах: від 1000-1500 грн/доба за двомісний номер.

Бюджетне харчування у місцевих кафе: від 800 грн/день на двох.

Скі-паси на день: від 800-1000 грн за людину.

Дорога (поїзд/автобус): близько 2000-3000 грн в обидві сторони на двох.

Загальний бюджет на 5-7 днів: від 25 тисяч гривень.

Для двох дорослих і двох дітей

"Попри те, що у більшості садиб є знижки для дітей, потрібно врахувати той факт, що витрати на харчування і дорогу зростають", — зазначила турагентка.

Бюджет відпочинку складається з таких категорій:

Проживання: від 2-2,5 тис грн/доба.

Харчування: 1200-1500 грн/день.

Додатково скі-паси для дітей: близько 500-700 грн/день.

Дорога: від 4000-5000 грн на всіх.

Загальний бюджет на 5-7 днів для сім'ї з двома дітьми: від 40 000 грн.

Бюджетний відпочинок за кордоном

Для двох дорослих

Найдоступніші напрямки, за словами Сокол, це Польща, Словаччина, Болгарія.

Дорога (за акційними цінами): від 5 000-6 000 грн/людина.

Готель 2–3 зірки: 40-60 євро/ніч.

Харчування: близько 30-40 євро/день на двох.

Скі-паси: від 25-35 євро/день.

Загальний бюджет на 5-7 днів: від 50 000 грн.

Для двох дорослих і двох дітей

Дорога: від 18 000-20 000 грн на сім’ю.

Проживання у готелі: від 70-90 євро/ніч.

Харчування: близько 50-60 євро/день.

Скі-паси: дитячі квитки на 30-40% дешевші.

Загальний бюджет на 5-7 днів: від 80 000 грн.

Відпочинок середньої вартості в Україні

Для двох дорослих

Дорога: близько 5 000 грн на двох.

Проживання: від 2 500-4 000 грн/доба.

Харчування: від 1 200 грн/день за людину.

Скі-паси: від 1 200-1 500 грн/день за людину.

Загальний бюджет на 5–7 днів: від 40 000-45 000 грн.

Для двох дорослих і двох дітей

"Якщо сім'я подорожує вперше, то можна порекомендувати бронювати сімейні номери або апартаменти. Однак про зимовий відпочинок потрібно потурбуватися вже зараз, оскільки взимку або не буде номерів взагалі, або вони будуть за космічними цінами", — зазначила туроператорка.

Бюджет:

Проживання: від 6 000-1 0000 грн/доба.

Харчування: від 2 000 грн/день.

Скі-паси: для дітей діють знижки.

Дорога: близько 8 000 грн на всіх.

Загальний бюджет на 5-7 днів: від 90 000 грн.

Відпочинок середньої вартості за кордоном

Одними з найпопулярніших напрямків для відпочинку українців, що можуть собі дозволити витратити на зимовий релакс кілька тисяч євро, за словами туроператора, є гірськолижні курорти Австрії, Італії чи Франції, або зимові тури до теплих країн, таких, як Єгипет або Туреччина.

Бюджет для двох дорослих

Авіаквитки: від 7 000–9 000 грн/людина.

Проживання у готелі 4 зірки: від 100-150 євро/ніч.

Харчування: від 40-50 євро/день.

Скі-паси в Альпах: від 40-60 євро/день за людину.

Загальний бюджет на 5-7 днів: від 100 000 грн.

Бюджет для двох дорослих і двох дітей

Авіаквитки: від 25 000-28 000 грн на сім’ю.

Проживання: від 150-200 євро/ніч.

Харчування: від 70-90 євро/день.

Скі-паси для дітей у Альпах: від 25-35 євро/день.

Загальний бюджет на 5-7 днів: від 130 000 грн.

"Для того, щоб зекономити на зимовому відпочинку, потрібно багато речей продумувати і бронювати ледь не за пів року до обраних дат. Адже у пік сезону можливість покататися на лижах або поплавати у морі може обійтися вдвічі чи втричі дорожче", — пояснила експертка.

Тож бронювати номери або авіаквитки потрібно якомога раніше.

Раніше ми з'ясували, скільки вартуватиме українцям відпустка в Карпатах восени 2025 року. Також розповіли, які речі обов'язково треба взяти з собою на відпочинок, щоб було комфортно.