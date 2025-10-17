Відео
Відео

Райський відпочинок "все включено" — які курорти ваблять туристів

Райський відпочинок "все включено" — які курорти ваблять туристів

Дата публікації: 17 жовтня 2025 10:10
Оновлено: 10:10
Найкращі курорти все включено у світі — 5 ідеальних місць для відпочинку
Курортний відпочинок. Фото: Tripadvisor

Далеко не кожен курорт за системою обслуговування "все включено" заслуговує на схвальні відгуки туристів. Деякі напрямки розчаровують відпочивальників, але щоб витрати на відпустку себе виправдали, потрібно обирати серед найкращих варіантів.

Сайт Новини.LIVE розповідає про п’ять ідеальних місць для відпочинку.

Читайте також:

Найкращі курорти "все включено"

Існують місця, де відпочинок не може не сподобатися. Рейтинг таких курортів сформували фахівці американського порталу TripAdvisor, на якому користувачі залишають відгуки про готелі, ресторани, круїзи тощо. Там можна порівняти ціни і запланувати подорож, опираючись на досвід інших мандрівників.

Деякі курорти "все включено" отримали від туристів найвищі оцінки, що дозволило їм опинитися у списку найкращих. Ідеальними місцями для відпочинку визнали такі пять напрямків.

  • Мальдіви. Готель Emerald Faarufushi розташований на атолі Раа, де можна поселитися в одній з десятків розкішних вілл. Цей вишуканий курорт славиться приголомшливими краєвидами, пляжами з білим піском і кришталево чистою водою. Для гостей навіть передбачили послуги дворецького.
Райський відпочинок "все включено" — які курорти ваблять туристів - фото 1
Курорт на Мальдівах. Фото: Tripadvisor
  • Беліз. Відвідавши Coco Plum Island, туристи отримають першокласне обслуговування, чудові умови проживання, приватний пляж, доступ до відкритого басейному та безлічі водних видів спорту. Нудьгувати відпочивальники точно не будуть.
Райський відпочинок "все включено" — які курорти ваблять туристів - фото 2
Курорт у Белізі. Фото: Tripadvisor
  • Домініканська Республіка. Готель Hyatt Zilara Cap Cana розташований на березі океану в прекрасному тропічному місці та пропонує сучасні номери з чудовими краєвидами. Бездоганний сервіс за системою "все включено" гарантує незабутні враження.
Райський відпочинок "все включено" — які курорти ваблять туристів - фото 3
Курорт у Домініканській Республіці. Фото: Tripadvisor
  • Бразилія. На курорті VilaVip Fazenda відпочивальники не залишаться без розваг — від верхової їзди та піших прогулянок до міні-гольфу та риболовлі. Бездоганна чистота, уважний персонал, різноманітні зручності для дорослих і дітей роблять готель чудовим вибором.
Райський відпочинок "все включено" — які курорти ваблять туристів - фото 4
Курорт у Бразилії. Фото: Tripadvisor
  • Греція. На елегантному курорті Ikos Aria туристи можуть зайнятися йогою, насолодитися прекрасним видом на гори, зайнятися захопливими водними видами спорту, зокрема віндсерфінгом, підводним плаванням або катанням на човні. А пляжна зона — справжнє задоволення для поціновувачів релаксу.
Райський відпочинок "все включено" — які курорти ваблять туристів - фото 5
Курорт у Греції. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, чимало українців обирають зимовий туризм, проводячи відпустку в горах чи мальовничих містах Європи. Серед популярних напрямків — Карпати, Польща, Словаччина і Болгарія.

Також ми писали, що в Туреччині найтепліше море — на пляжі Коньяалти біля Анталії. Там вода прогрівається до +27,8 °C, узбережжя має відзнаку "Блакитний прапор", а поруч — соснові ліси, ресторани та дельфінарій.

відпочинок подорож відпустка курорти готелі
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
