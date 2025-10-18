Відео
Головна Економіка Холостяк-2025 — Цимбалюк назвав свій найприбутковіший серіал

Холостяк-2025 — Цимбалюк назвав свій найприбутковіший серіал

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 12:35
Оновлено: 11:18
Герой шоу Холостяк — Цимбалюк назвав свій найбільш прибутковий серіал
Актор Тарас Цимбалюк. Фото: кадр із відео

Новий "холостяк" країни — актор Тарас Цимбалюк — назвав проєкт, за який отримав найбільший гонорар. Перший епізод шоу показали на телеканалі СТБ у п’ятницю, 17 жовтня.

На питання про дохід від зйомок Цимбалюк відповів на YouTube-каналі NABARI.

Читайте також:

Найбільший гонорар Цимбалюка

За словами актора, доволі часто в його кар’єрі траплялися випадки, коли доводилося брати участь у проєктах, що не приносили задоволення, але були прибутковими. Чи не найбільший дохід відомому актору принесли зйомки в серіалі "Останній яничар", який вийшов у світ в далекому 2015 році.

"Я точно не пам'ятаю, але логічно, що це найбільш тривалі проєкти. Мабуть "Останній яничар", тому що це було 115 серій, ми його знімали рік і там в мене була величезна купа знімальних днів", — констатував Тарас.

Оцінюючи власну кар’єру та реальні перспективи, актор поставив сім балів, оскільки вважає, що досяг певного рівня майстерності та розвитку, але попереду ще багато нового.

Раніше Цимбалюк зізнавався, що до повномасштабної війни українські актори заробляли доволі непогано. Наприклад, за один знімальний день "холостяку" могли заплатити від 15 000 до 70 000 грн. Але після вторгнення Росії кіноіндустрія видозмінилася, а гонорари зірок зменшилися.

Нагадаємо, на телеканалі СТБ стартував 14-й сезон популярного романтичного реаліті "Холостяк". Тарас Цимбалюк прийшов на проєкт, аби знайти справжнє кохання, хоча розуміє, що досягти цілі буде непросто. Всі випуски глядачі можуть подивитися на офіційному сайті каналу, по телевізору чи на YouTube-каналі СТБ.

шоу Холостяк Тарас Цимбалюк актори доходи гонорари
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
