Холостяк-2025 із Цимбалюком — які бренди спонсорують 14 сезон реаліті-шоу

На телеканалі СТБ виходить популярне реаліті-шоу "Холостяк-2025" із Тарасом Цимбалюком. Для глядачів зняли вже 14 сезонів, що говорить про затребуваність проєкту на українському телевізійному ринку. Цікаво дізнатися, які бренди та компанії спонсорують один із найбільш рейтингових шоу.

Дослідження про власників, структуру та корпоративні зв’язки спонсорів 14-го сезону "Холостяка" провели аналітики YouControl.

Які спонсори стоять за Холостяком-14

На екранах можна побачити безліч прикладів рекламних інтеграцій — від місця проведення зйомок до одягу учасників, ювелірних виробів, косметики, навіть води. Аналіз компаній-спонсорів 14-го сезону проєкту показав, що фінанси надходять як від українських виробників, так і від міжнародних корпорацій.

Готельно-парковий комплекс Equides Club і ресторан Chalet Equides: це локація проведення першої вечірки. Власниця ТОВ "Еквідес Клаб" — дружина Генадія Буткевича, співвласника мережі АТБ. Рестораном володіє його донька Анна. Ювелірний дім SOVA: власниками є народні депутати України 9 скликання Юрій та Олександр Сова. Мінеральна вода "Карпатська джерельна": бренд належить ТОВ "Карпатські мінеральні води" під управлінням Петра та Сергія Устименків. Чай Lovare: відноситься до АТ "Мономах". Що цікаво, у 2025 році його власника оголосили в розшук за підозрою у співпраці з Росією. Однак компанія заявила, що захищатиме свою репутацію в суді. Мережа магазинів EVA: оператор — ТОВ "Руш", бенефеціарами якого виступають Руслан Шостак і Валерій Кіптик. ТМ "Водний світ": продукцію виробляє ТОВ "Аквафрост" під керівництвом Оксани Васильєвої. Сидр Dolcelini: торгова марка належить ПрАТ "Карлсберг Україна", що входить до данської пивоварної компанії Carlsberg Group.

Що стосується міжнародних брендів, то дослідники виділили Philips, Maybelline, KitKat і Teva. Ці компанії з міжнародними офісами не припинили діяльність своїх "дочок" у Росії.

