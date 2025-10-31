Ощадбанк закрив ТРЦ Гулівер у Києві — що відбувається та чому не пускають людей

ТРЦ Gulliver у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укрексімбанку та Ощадбанку заблокували управління торговельно-офісним комплексом Gulliver у Києві. Через саботування з боку колишнього власника — товариства з обмеженою відповідальністю "ТРИ О" — було ухвалено рішення закрити ТРЦ із 22:00 30 жовтня на невизначений термін.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку на офіційному сайті.

Чому закрили ТРЦ Gulliver

Ще 26 липня 2025 року права власності на Gulliver передали консорціуму фінансових установ — Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%). Це стало можливим з огляду на невиконання боржником ТОВ "ТРИ О" — власником комплексу — своїх зобов'язань за кредитним договором.

Однак компанія продовжує саботувати передавання банкам ефективного управління комплексом:

"Заблоковано доступ до приміщень, у яких знаходяться інженерні комунікації, заблоковано передавання основних систем його функціонування, не передано технічну документацію, заблоковано доступ фахівців банків до критично важливих приміщень, у яких знаходиться обладнання, що на постійній основі забезпечує функціонування систем комплексу".

Це призвело до появи загрози безпеці відвідувачів та орендарів Gulliver. Аби гарантовано уникнути аварій чи техногенних загроз, нові власники ухвалили рішення на невизначений час закрити комплекс. Про відновлення роботи Ощадбанк та Укрексімбанк повідомлять додатково, як тільки ситуація стабілізується.

Журналісти Новини.LIVE розповіли з місця події, що всі входи в ТРЦ заблоковані станом на 12:00 31 жовтня. Стало відомо, що деякі працівники комплексу досі не отримали доступу до особистих речей, а жодної інформації про допуск всередину їм не повідомили.

Що відомо про ТРЦ Gulliver

Торговельно-офісний комплекс розташований у центрі Києва. Будівля об’єднує дві вежі бізнес-центру та 10 поверхів ТРЦ, а загальна площа сягає 157 400 м². Для розваг і покупок доступно понад 250 торгових об'єктів, серед яких бренди Polo Ralph Lauren, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius тощо, плюс кінотеатр, дитячий центр, супермаркет і два десятки закладів громадського харчування.

Що стосується бізнес-центру, то орендарями приміщень Gulliver стали більше 50 компаній. Їм запропонували надійну систему безпеки, розкішний панорамний вид, планування Open Space з сучасним інтер'єром, критий цілодобовий паркінг з автомийкою і багато іншого.

