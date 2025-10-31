Ощадбанк закрыл ТРЦ Гулливер в Киеве — что происходит и почему не пускают людей

ТРЦ Gulliver в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Укрэксимбанку и Ощадбанку заблокировали управление торгово-офисным комплексом Gulliver в Киеве. Из-за саботажа со стороны бывшего владельца — общества с ограниченной ответственностью "ТРИ О" — было принято решение закрыть ТРЦ с 22:00 30 октября на неопределенный срок.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка на официальном сайте.

Почему закрыли ТРЦ Gulliver

Еще 26 июля 2025 года права собственности на Gulliver передали консорциуму финансовых учреждений — Ощадбанку (80%) и Укрэксимбанку (20%). Это стало возможным ввиду невыполнения должником ООО "ТРИ О" — владельцем комплекса — своих обязательств по кредитному договору.

Однако компания продолжает саботировать передачу банкам эффективного управления комплексом:

"Заблокирован доступ к помещениям, в которых находятся инженерные коммуникации, заблокирована передача основных систем его функционирования, не передана техническая документация, заблокирован доступ специалистов банков к критически важным помещениям, в которых находится оборудование, на постоянной основе обеспечивающее функционирование систем комплекса".

Это привело к появлению угрозы безопасности посетителей и арендаторов Gulliver. Чтобы гарантированно избежать аварий или техногенных угроз, новые владельцы приняли решение на время закрыть комплекс. О возобновлении работы Ощадбанк и Укрэксимбанк сообщат дополнительно, как только ситуация стабилизируется.

Журналисты Новини.LIVE рассказали с места происшествия, что все входы в ТРЦ заблокированы по состоянию на 12:00 31 октября. Стало известно, что некоторые сотрудники комплекса до сих пор не получили доступа к личным вещам, и никакой информации о допуске внутрь им не сообщили.

Что известно о ТРЦ Gulliver

Торгово-офисный комплекс находится в центре Киева. Здание объединяет две башни бизнес-центра и 10 этажей ТРЦ, а общая площадь составляет 157 400 м². Для развлечений и покупок доступно более 250 торговых объектов, среди которых бренды Polo Ralph Lauren, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и т.п., плюс кинотеатр, детский центр, супермаркет и два десятка общепита.

Что касается бизнес-центра, то арендаторами помещений Gulliver стали более 50 компаний. Им предложили надежную систему безопасности, роскошный панорамный вид, планировку Open Space с современным интерьером, крытый круглосуточный паркинг с автомойкой и многое другое.

