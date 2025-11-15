Люксовые автомобили в России — какие бренды покинули рынок, а кто спонсирует войну

Люксовые автомобили. Фото: Google Maps

Европейский Союз ввел запрет на ввоз в Россию автомобилей стоимостью более 50 000 долларов. Это стало частью санкционного пакета, учитывая вторжение в Украину. Как результат, крупные компании, в частности BMW, Mercedes и Audi, начали объявлять о выходе с российского рынка, закрытии своих заводов и приостановке сервисного обслуживания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие люксовые автомобильные бренды действительно покинули Россию, а кто до сих пор работает на рынке страны-агрессора, платя огромные налоги.

Реклама

Читайте также:

Какие бренды авто покинули рынок России

Запрет на ввоз люксовых автомобилей ввели США, ЕС, Великобритания и еще ряд стран. Производители объявили о прекращении экспорта и закрытии заводов, а кто-то даже продал активы, полностью оборвав связи с Россией.

Например, американский бренд Ford закрыл все операции, а именно производство, поставку деталей, IT- и инженерную поддержку. Немецкий транснациональный автомобильный концерн Mercedes-Benz приостановил деятельность в России и продал активы, включая завод под Москвой, компании "Автодом".

Другой немецкий автогигант Volkswagen, куда входят, кроме одноименной марки машин, еще и Audi, Porsche, Škoda, SEAT, Bentley, Bugatti, Lamborghini и Ducati, тоже прекратил работу в РФ, продал активы и местные дочерние компании. Однако в 2024 году выяснилось, что Volkswagen вернулся в Россию, только через Китай, продавая модели бренда Jetta.

Эти автомобили изготавливаются на китайском заводе совместным предприятием Volkswagen и группы FAW, а дизайн транспортных средств очень мало отличается от оригиналов VW. Компания тогда отрицала возобновление бизнеса в России, однако маловероятно, что китайский партнер мог вести деятельность без ведома Volkswagen.

Деятельность автомобильных брендов в России. Фото: Новини.LIVE

Некоторые другие известные бренды поступили хитрее. Французский Renault продал все активы за символическую сумму — 1 рубль, однако оставил за собой возможность их возврата в течение шести лет. Южнокорейский производитель Hyundai тоже избавился от активов, но с опционом выкупа завода до конца 2025 года. Это не исключает возвращения обеих компаний на российский рынок.

Японская Toyota, прекратив производство и импорт новых автомобилей, возобновила поставки запчастей для транспортных средств, которые не подпадают под санкции. А Honda (Япония) продолжает реализацию автомобилей через дистрибьютора "Мотор-Плейс", как и продажу запчастей.

Почему люксовые авто продают в России

К сожалению, санкции не помогли полностью оставить россиян без любимых автомобильных брендов. И хотя на замену пришло много китайских моделей, "запрещенные" люксовые машины из Европы и США до сих пор завозят в РФ.

Причина — так называемый параллельный импорт. В июне 2022 года Владимир Путин подписал закон о легализации ввоза товаров из-за рубежа без разрешения правообладателя. Если проще, дилеры получили зеленый свет на импорт моделей Volkswagen, Ford, Rolls Royce, Bugatti и других производителей через скрытые каналы.

Сейчас в России продают люксовые автомобили, которые попали туда транзитом через третьи страны, в частности Турцию, ОАЭ, Беларусь, Гонконг, Южную Корею, даже Монголию и Кыргызстан. Среди брендов, страдающих от параллельного импорта — BMW, Mercedes-Benz, Ford, Fiat, Peugeot, Rolls-Royce, Audi, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Chevrolet и др.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, среди спонсоров "Холостяка-2025" — украинские и международные бренды. Проект поддерживают Equides Club, SOVA, Lovare, EVA, "Водный мир", Dolcelini, Philips, Maybelline, KitKat и Teva.

Также мы писали, что украинцам для выезда за границу нужен биометрический паспорт, страховка и подтверждение цели поездки. Мужчины могут пересекать границу только при наличии разрешительных документов.