Люксові автомобілі в Росії — які бренди покинули ринок, а хто спонсорує війну

Європейський Союз запровадив заборону на ввезення в Росію автомобілів вартістю понад 50 000 доларів. Це стало частиною санкційного пакету з огляду на вторгнення в Україну. Як результат великі компанії, зокрема BMW, Mercedes та Audi, почали оголошувати про вихід із російського ринку, закриття своїх заводів і призупинення сервісного обслуговування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які люксові автомобільні бренди дійсно полишили Росію, а хто досі працює на ринку країни-агресора, сплачуючи величезні податки.

Які бренди авто покинули ринок Росії

Заборону на ввезення люксових автомобілів запровадили США, ЄС, Велика Британія і ще низка країн. Виробники оголосили про припинення експорту і закриття заводів, а хтось навіть продав активи, повністю обірвавши зв’язки з Росією.

Наприклад, американський бренд Ford закрив всі операції, а саме виробництво, поставку деталей, IT- та інженерну підтримку. Німецький транснаціональний автомобільний концерн Mercedes‑Benz призупинив діяльність у Росії та продав активи, включно з заводом під Москвою, компанії "Автодом".

Інший німецький автогігант Volkswagen, куди входять, окрім однойменної марки машин, ще й Audi, Porsche, Škoda, SEAT, Bentley, Bugatti, Lamborghini та Ducati, теж припинив роботу в РФ, продав активи та місцеві дочірні компанії. Однак у 2024 році з’ясувалося, що Volkswagen повернувся в Росію, тільки через Китай, продаючи моделі бренду Jetta.

Ці автомобілі виготовляють на китайському заводі спільним підприємством Volkswagen та групи FAW, а дизайн транспортних засобів дуже мало відрізняється від оригіналів VW. Компанія тоді заперечила відновлення бізнесу в Росії, однак малоймовірно, що китайський партнер міг вести діяльність без відома Volkswagen.

Діяльність автомобільних брендів у Росії. Фото: Новини.LIVE

Деякі інші відомі бренди вчинили хитріше. Французький Renault продав усі активи за символічну суму — 1 рубль, проте залишив за собою можливість їх повернення протягом шести років. Південнокорейський виробник Hyundai теж позбувся активів, але з опціоном викупу заводу до кінця 2025 року. Це не виключає повернення обох компаній на російський ринок.

Японська Toyota, припинивши виробництво та імпорт нових автомобілів, натомість відновила поставки запчастин для транспортних засобів, які не підпадають під санкції. А Honda (Японія) продовжує реалізацію автівок через дистриб'ютора "Мотор-Плейс", як і продаж запчастин.

Чому люксові авто продають у Росії

На жаль, санкції не допомогли повністю залишити росіян без улюблених автомобільних брендів. І хоча на заміну прийшло багато китайських моделей, "заборонені" люксові автівки з Європи та США досі завозять в РФ.

Причина — так званий паралельний імпорт. У червні 2022 року Володимир Путін підписав закон про легалізацію ввезення товарів з-за кордону без дозволу правовласника. Якщо простіше, дилери отримали зелене світло на імпорт моделей Volkswagen, Ford, Rolls Royce, Bugatti та інших виробників через приховані канали.

Нині в Росії продають люксові автомобілі, які потрапили туди транзитом через треті країни, зокрема Туреччину, ОАЕ, Білорусь, Гонконг, Південну Корею, навіть Монголію та Киргизстан. Серед брендів, що потерпають від паралельного імпорту — BMW, Mercedes‑Benz, Ford, Fiat, Peugeot, Rolls-Royce, Audi, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Chevrolet тощо.

Що ще варто знати українцям

