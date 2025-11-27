Скидки на Черную пятницу — как запрещено продавать товары в Украине

Девушка в магазине одежды. Фото: Pexels

В Украине множество магазинов снизили цены на товары к Черной пятнице. Однако выгодные акционные предложения могут сопровождаться "специальными условиями", например, ограничением в возврате, что считается неправомерным.

Об этом говорится на портале Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Что запрещено делать продавцам

Действительно, магазины нередко устанавливают возле акционного товара стенды с надписью "Возврату не подлежит". Такое ограничение для потребителей является неправомерным, когда речь идет о вещах со скидкой. В случае выявления нарушений украинцы могут обратиться с жалобой в территориальный орган Госпотребслужбы.

"Акции и сезон больших распродаж, в частности Black Friday, часто сопровождаются выгодными предложениями. Однако даже во время распродаж потребитель имеет законные права, которые не могут быть ограничены", — констатировали специалисты.

Так же покупатели часто замечают, что магазины сначала искусственно завышают стоимость товаров, а затем устанавливают большие скидки, имитируя выгодную распродажу. Закон "О защите прав потребителей" запрещает подобные методы и предусматривает:

предоставление правдивой и понятной информации об акции, скидке, окончательной цене;

реальное снижение стоимости продукции, которая подлежит распродаже;

распространение рекламы акционного предложения, которая не вводит в заблуждение относительно наличия товара, размера скидки или условий покупки.

Украинцы должны знать, что даже в период Черной пятницы, когда на большинство товаров установлена скидка, они оставляют за собой право на обмен, возврат или гарантийный ремонт. А при онлайн-заказе продолжают действовать правила дистанционной торговли — возврат допускается в течение 14 дней (если товар не входит в перечень исключений).

Какие товары невозможно заменить или вернуть

Полный список товаров, не подлежащих возврату в магазин, определен постановлением Кабинета Министров от 19.03.1994 №172. Он содержит:

продовольственные товары;

лекарственные препараты;

предметы сангигиены;

фотопленки, фотопластинки;

корсетные товары;

парфюмерно-косметические изделия;

перьево-пуховые изделия;

детские игрушки мягкие;

зубные щетки;

мундштуки;

аппараты для бритья;

прически;

перчатки;

ткани;

белье;

печатные издания;

парики;

товары для младенцев (пеленки, соски, бутылочки для кормления);

инструменты для маникюра, педикюра (ножницы, пилочки и т.п.);

ювелирные изделия из драгоценных металлов и прочее.

Стоит уточнить, что в ноябре 2024 года правительство утвердило новый "Перечень товаров, не подлежащих обмену (возврату)". Он гораздо короче и включает лекарства, средства личной гигиены, косметику, моющие средства без защитной упаковки и товары, раскроенные под индивидуальный размер. Однако документ вступит в силу только после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Что еще нужно знать украинцам

