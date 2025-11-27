Скидки на Черную пятницу — как запрещено продавать товары в Украине

Черная пятница в разгаре — о каких правах забывают покупатели
В Украине множество магазинов снизили цены на товары к Черной пятнице. Однако выгодные акционные предложения могут сопровождаться "специальными условиями", например, ограничением в возврате, что считается неправомерным.
Об этом говорится на портале Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Что запрещено делать продавцам
Действительно, магазины нередко устанавливают возле акционного товара стенды с надписью "Возврату не подлежит". Такое ограничение для потребителей является неправомерным, когда речь идет о вещах со скидкой. В случае выявления нарушений украинцы могут обратиться с жалобой в территориальный орган Госпотребслужбы.
"Акции и сезон больших распродаж, в частности Black Friday, часто сопровождаются выгодными предложениями. Однако даже во время распродаж потребитель имеет законные права, которые не могут быть ограничены", — констатировали специалисты.
Так же покупатели часто замечают, что магазины сначала искусственно завышают стоимость товаров, а затем устанавливают большие скидки, имитируя выгодную распродажу. Закон "О защите прав потребителей" запрещает подобные методы и предусматривает:
- предоставление правдивой и понятной информации об акции, скидке, окончательной цене;
- реальное снижение стоимости продукции, которая подлежит распродаже;
- распространение рекламы акционного предложения, которая не вводит в заблуждение относительно наличия товара, размера скидки или условий покупки.
Украинцы должны знать, что даже в период Черной пятницы, когда на большинство товаров установлена скидка, они оставляют за собой право на обмен, возврат или гарантийный ремонт. А при онлайн-заказе продолжают действовать правила дистанционной торговли — возврат допускается в течение 14 дней (если товар не входит в перечень исключений).
Какие товары невозможно заменить или вернуть
Полный список товаров, не подлежащих возврату в магазин, определен постановлением Кабинета Министров от 19.03.1994 №172. Он содержит:
- продовольственные товары;
- лекарственные препараты;
- предметы сангигиены;
- фотопленки, фотопластинки;
- корсетные товары;
- парфюмерно-косметические изделия;
- перьево-пуховые изделия;
- детские игрушки мягкие;
- зубные щетки;
- мундштуки;
- аппараты для бритья;
- прически;
- перчатки;
- ткани;
- белье;
- печатные издания;
- парики;
- товары для младенцев (пеленки, соски, бутылочки для кормления);
- инструменты для маникюра, педикюра (ножницы, пилочки и т.п.);
- ювелирные изделия из драгоценных металлов и прочее.
Стоит уточнить, что в ноябре 2024 года правительство утвердило новый "Перечень товаров, не подлежащих обмену (возврату)". Он гораздо короче и включает лекарства, средства личной гигиены, косметику, моющие средства без защитной упаковки и товары, раскроенные под индивидуальный размер. Однако документ вступит в силу только после прекращения или отмены военного положения в Украине.
Что еще нужно знать украинцам
