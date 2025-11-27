Видео
Черная пятница в разгаре — о каких правах забывают покупатели

Черная пятница в разгаре — о каких правах забывают покупатели

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 17:12
Скидки на Черную пятницу — как запрещено продавать товары в Украине
Девушка в магазине одежды. Фото: Pexels

В Украине множество магазинов снизили цены на товары к Черной пятнице. Однако выгодные акционные предложения могут сопровождаться "специальными условиями", например, ограничением в возврате, что считается неправомерным.

Об этом говорится на портале Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читайте также:

Что запрещено делать продавцам

Действительно, магазины нередко устанавливают возле акционного товара стенды с надписью "Возврату не подлежит". Такое ограничение для потребителей является неправомерным, когда речь идет о вещах со скидкой. В случае выявления нарушений украинцы могут обратиться с жалобой в территориальный орган Госпотребслужбы.

"Акции и сезон больших распродаж, в частности Black Friday, часто сопровождаются выгодными предложениями. Однако даже во время распродаж потребитель имеет законные права, которые не могут быть ограничены", — констатировали специалисты.

Так же покупатели часто замечают, что магазины сначала искусственно завышают стоимость товаров, а затем устанавливают большие скидки, имитируя выгодную распродажу. Закон "О защите прав потребителей" запрещает подобные методы и предусматривает:

  • предоставление правдивой и понятной информации об акции, скидке, окончательной цене;
  • реальное снижение стоимости продукции, которая подлежит распродаже;
  • распространение рекламы акционного предложения, которая не вводит в заблуждение относительно наличия товара, размера скидки или условий покупки.

Украинцы должны знать, что даже в период Черной пятницы, когда на большинство товаров установлена скидка, они оставляют за собой право на обмен, возврат или гарантийный ремонт. А при онлайн-заказе продолжают действовать правила дистанционной торговли — возврат допускается в течение 14 дней (если товар не входит в перечень исключений).

Какие товары невозможно заменить или вернуть

Полный список товаров, не подлежащих возврату в магазин, определен постановлением Кабинета Министров от 19.03.1994 №172. Он содержит:

  • продовольственные товары;
  • лекарственные препараты;
  • предметы сангигиены;
  • фотопленки, фотопластинки;
  • корсетные товары;
  • парфюмерно-косметические изделия;
  • перьево-пуховые изделия;
  • детские игрушки мягкие;
  • зубные щетки;
  • мундштуки;
  • аппараты для бритья;
  • прически;
  • перчатки;
  • ткани;
  • белье;
  • печатные издания;
  • парики;
  • товары для младенцев (пеленки, соски, бутылочки для кормления);
  • инструменты для маникюра, педикюра (ножницы, пилочки и т.п.);
  • ювелирные изделия из драгоценных металлов и прочее.

Стоит уточнить, что в ноябре 2024 года правительство утвердило новый "Перечень товаров, не подлежащих обмену (возврату)". Он гораздо короче и включает лекарства, средства личной гигиены, косметику, моющие средства без защитной упаковки и товары, раскроенные под индивидуальный размер. Однако документ вступит в силу только после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы жалуются, что во время Черной пятницы магазины искусственно завышают цены, а затем выдают возврат к старой стоимости за скидки. Покупатели все чаще называют такие акции обманом брендов.

Также мы писали, что оливковое масло Extra Virgin является наиболее качественным — его получают механическим отжимом, без химии. Не стоит покупать Olive Oil, Pure или Pomace, нужно выбирать масло в темном стекле или металле.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
