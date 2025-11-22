Это оливковое масло не нужно покупать в супермаркетах — эксперт назвал худшие категории

Оливковое масло в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы ищут в супермаркетах качественные продукты, не ориентируясь при выборе на цены. Оливковое масло априори недешевое — от 250 до 500 грн за бутылку в среднем (в зависимости от бренда, происхождения, объема и сертификации). Потребители могут самостоятельно определить, какой товар опасно покупать.

Об этом рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн представитель компании-импортера пищевых продуктов из Европы Олег Трубинец.

Как отличить качественное оливковое масло

Существует категория масла, которую считают одной из лучших в сегменте. Если на бутылке указано Extra Virgin Olive Oil, можно смело покупать, поскольку такой продукт получен механическим способом, без химической обработки. Это так называемый первый холодный отжим, который стоит дороже.

По словам эксперта, остальные категории — это уже более низкий уровень, то есть качество не дотягивает до эталонного (может быть смесь или рафинированное масло). Не стоит покупать бутылки с надписями:

Olive Oil;

Pure Olive Oil;

Pomace Olive Oil.

Также следует обращать внимание на кислотность, определяемую содержанием олеиновой кислоты. Категория Extra Virgin имеет стандартный показатель на уровне ≤ 0,8%. Оливковое масло категории Virgin характеризуется кислотностью до 2%, а смеси Olive Oil или Pure Olive Oil — до 1,5%. Pomace вообще изготавливается из жмыха оливок, которые остались после первого отжима.

"Если указаны страна происхождения, сорт оливок или регион — это хорошо, значит продукт качественный. Упаковка должна быть герметичная, без повреждений. Также обязательно должны быть сертификации: PDO, PGI или органик", — отметил Олег Трубинец.

Еще один критерий определения качества — упаковка. Импортер уточнил, что лучше всего покупать оливковое масло в бутылке с темным стеклом или в металлическом контейнере (эти материалы защищают от влияния света). Пластик дешевле, однако хуже для хранения продукта: свет может ускорить окисление.

Сколько стоит оливковое масло в супермаркетах

Мы промониторили онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и выяснили, сколько стоит оливковое масло категории Extra Virgin (500 мл). В Сільпо самая дешевая позиция ассортимента обойдется посетителям в 219 грн, самая дорогая — в 2 999 грн. АТБ предлагает бутылку за 235,90 грн со скидкой 33%, а стандартная цена — 353,90 грн.

В Варусе тоже действуют акционные предложения по случаю Черной пятницы: вместо 390 грн нужно заплатить 194,90 грн (-50%) за бутылку Extra Virgin объемом 500 мл. Аналогичная позиция в Новусе стоит 299 грн вместо 349 грн, в Ашане — 239 грн вместо 395,80 грн, в Метро — 319 грн, в Форе — 307 грн, в МегаМаркете — 349,70 грн.

