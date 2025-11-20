Куриные яйца продолжают дорожать — что стало с ценами в супермаркетах

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в поисках дешевых куриных яиц могут столкнуться с неприятной реальностью. Некоторые супермаркеты устанавливают скидки и акционные предложения, однако они временные. Востребованный продукт планомерно дорожает ввиду приближения зимы и роста себестоимости производства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах Украины по состоянию на 20 ноября 2025 года.

Сколько стоит десяток яиц

Согласно Минфину, средняя цена упаковки куриных яиц категории С1 — 80 грн. Еще 18 ноября нижняя граница начиналась с 78,63 грн/десяток. Такое изменение свидетельствует о сохранении восходящей динамики на потребительском рынке Украины.

Это подтверждают актуальные цены в супермаркетах. Мы промониторили показатели в разных популярных сетях и сравнили их со стоимостью аналогичных позиций в ассортименте два дня назад. Результаты оказались такими:

Сільпо — 59,99 грн;

Варус — 62,59 грн (было 59,90 грн);

Фора — 69,90 грн (со скидкой — 60,90 грн);

Новус — 71,29 грн (было 70,99 грн);

АТБ — 72,90 грн;

Ашан — 73 грн;

Метро — 74 грн;

МегаМаркет — 84 грн.

Минимальная стоимость упаковки яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Как видно, цена поднялась в Варусе и Новусе, хотя колебания оказались копеечными. Несмотря на небольшое подорожание, ситуация характерна для всего ноября и октября, поскольку еще в конце сентября средняя стоимость упаковки яиц не выходила за пределы диапазона 67,90-72,53 грн.

Почему дорожают куриные яйца

Четкий восходящий тренд начал отслеживаться со второй половины октября. Динамика объясняется очень просто: куры несут меньше яиц из-за похолодания, а себестоимость производства растет ввиду сопутствующих проблем (удорожания кормов/электроэнергии/логистики, больших расходов на энергоносители и т.д.). Ко всему — спрос на продукт традиционно растет в осенне-зимний период.

Ранее руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что потребителям стоит готовиться к удорожанию яиц. По его прогнозу, товар вырастет в цене ориентировочно на 10% еще до конца ноября.

Напомним, цены на популярные овощи в Украине уже растут и перед зимними праздниками могут подняться еще на 20-30%. Подорожание вызвано высокими затратами на энергию и сезонным увеличением спроса.

Также мы писали, что цены на крупы растут из-за меньшей урожайности, сокращения посевных площадей и подорожания логистики. Гречка уже поднялась с 35,24 до 41,97 грн/кг, она может подорожать еще на 10%.