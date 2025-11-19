Цены на огурцы и помидоры — на сколько могут подорожать овощи уже скоро

Огурцы в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцам стоит приготовиться к удорожанию востребованных овощей в ближайшее время. Цены на картофель, томаты, огурцы, капусту и другие любимые сезонные продукты могут вырасти с приближением рождественско-новогодних праздников.

Экономист Владимир Чиж рассказал в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, чего ожидать от цен на огурцы и помидоры в ближайшее время.

Что будет с ценами на помидоры и огурцы

Согласно Минфину, средняя стоимость красных томатов в супермаркетах Украины колеблется в диапазоне 122,55 грн/кг по состоянию на 19 ноября, тогда как в октябре показатель находился на уровне 93,62 грн/кг. Ситуация с огурцами аналогичная: в прошлом месяце их продавали по 114,38 грн/кг в среднем, а сейчас — по 127,81 грн/кг.

По словам эксперта, ценники в магазинах будут пересматривать еще не один раз в декабре. Во-первых, с приближением зимнего периода растут расходы производителей и продавцов на хранение, во-вторых, традиционно в период рождественско-новогодних праздников стоимость продуктов питания увеличивается.

"Выращивание тепличных огурцов и помидоров в Украине сейчас связано с высокими затратами на энергию, что, соответственно, повышает их себестоимость. Поэтому подорожание, особенно перед новогодними праздниками, может быть до 20-30%", — констатировал Владимир Чиж.

Мы промониторили актуальные цены в разных популярных супермаркетах и выяснили, сколько потребители должны отдать за килограмм овощей по состоянию на 19 ноября.

Стоимость килограмма помидоров в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Цены на килограмм огурцов в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Почему овощи дорожают в Украине

Рынок овощей зависит от многих факторов, а с приближением зимы на цены давят:

сезонные колебания;

увеличенные затраты на производство (хранение, энергоносители, логистика);

изменения предложения — внутреннего и импортного.

В то же время продуктов из борщевого набора не коснулось стремительное подорожание благодаря достаточному предложению (сказался хороший урожай). Поэтому до конца 2025 года не стоит волноваться из-за резкого роста цен в супермаркетах. Конечно, товары не будут стоить, как летом, однако дорожать они будут умеренно.

Напомним, куриные яйца в украинских супермаркетах начали дорожать в октябре и продолжают расти в цене в течение ноября 2025 года. Однако некоторые заведения устанавливают выгодные акционные предложения.

Также мы писали, что до конца 2025 года крупы в Украине могут подорожать примерно на 7-10%, особенно гречка, стоимость которой уже поднялась с 40,88 грн/кг в октябре до 41,72 грн/кг в ноябре.