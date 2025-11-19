Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Летний салат зимой — что может быть с ценами на огурцы и помидоры

Летний салат зимой — что может быть с ценами на огурцы и помидоры

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 17:12
обновлено: 14:56
Цены на огурцы и помидоры — на сколько могут подорожать овощи уже скоро
Огурцы в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцам стоит приготовиться к удорожанию востребованных овощей в ближайшее время. Цены на картофель, томаты, огурцы, капусту и другие любимые сезонные продукты могут вырасти с приближением рождественско-новогодних праздников.

Экономист Владимир Чиж рассказал в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, чего ожидать от цен на огурцы и помидоры в ближайшее время.

Реклама
Читайте также:

Что будет с ценами на помидоры и огурцы

Согласно Минфину, средняя стоимость красных томатов в супермаркетах Украины колеблется в диапазоне 122,55 грн/кг по состоянию на 19 ноября, тогда как в октябре показатель находился на уровне 93,62 грн/кг. Ситуация с огурцами аналогичная: в прошлом месяце их продавали по 114,38 грн/кг в среднем, а сейчас — по 127,81 грн/кг.

По словам эксперта, ценники в магазинах будут пересматривать еще не один раз в декабре. Во-первых, с приближением зимнего периода растут расходы производителей и продавцов на хранение, во-вторых, традиционно в период рождественско-новогодних праздников стоимость продуктов питания увеличивается.

"Выращивание тепличных огурцов и помидоров в Украине сейчас связано с высокими затратами на энергию, что, соответственно, повышает их себестоимость. Поэтому подорожание, особенно перед новогодними праздниками, может быть до 20-30%", — констатировал Владимир Чиж.

Мы промониторили актуальные цены в разных популярных супермаркетах и выяснили, сколько потребители должны отдать за килограмм овощей по состоянию на 19 ноября.

Інфографіка з цінами на помідори
Стоимость килограмма помидоров в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE
Інфографіка з цінами на огірки
Цены на килограмм огурцов в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Почему овощи дорожают в Украине

Рынок овощей зависит от многих факторов, а с приближением зимы на цены давят:

  • сезонные колебания;
  • увеличенные затраты на производство (хранение, энергоносители, логистика);
  • изменения предложения — внутреннего и импортного.

В то же время продуктов из борщевого набора не коснулось стремительное подорожание благодаря достаточному предложению (сказался хороший урожай). Поэтому до конца 2025 года не стоит волноваться из-за резкого роста цен в супермаркетах. Конечно, товары не будут стоить, как летом, однако дорожать они будут умеренно.

Напомним, куриные яйца в украинских супермаркетах начали дорожать в октябре и продолжают расти в цене в течение ноября 2025 года. Однако некоторые заведения устанавливают выгодные акционные предложения.

Также мы писали, что до конца 2025 года крупы в Украине могут подорожать примерно на 7-10%, особенно гречка, стоимость которой уже поднялась с 40,88 грн/кг в октябре до 41,72 грн/кг в ноябре.

овощи помидор огурцы супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации