Цены на крупы в Украине — что подорожает до конца года

Гречка, рис, овсянка — одни из наиболее употребляемых украинцами круп. Сейчас их стоимость находится под влиянием нескольких ключевых факторов: урожайности, логистики, импортно-экспортных потоков, а также общей макроэкономической ситуации и инфляции.

Экономист Владимир Чиж рассказал Новини.LIVE, ожидать ли подорожания основных круп до конца года.

Гречневую крупу в августе 2025 года продавали в среднем по 35,24 грн/кг. На начало ноября цена за кг гречки в супермаркетах составляет примерно 41,97 грн.

От чего зависят цены на крупы

Предложение и урожайность

"В зерновом сегменте, например пшеница и ячмень, в этом году наблюдается снижение урожая из-за погодных условий. Что касается мелких круп, таких как гречка или овсянка, то эти культуры становятся экономически менее выгодными для выращивания. Это может привести к сокращению посевных площадей и, как следствие — снижению предложения. Например, гречка может вырасти в цене на 10% из-за сокращения площадей и урожая", — рассказал эксперт.

Спрос и потребление

Сейчас крупы, по словам экономиста, являются базовым продуктом питания в Украине, особенно в условиях роста цен и экономической неопределенности. Соответственно, с одной стороны, это поддерживает спрос, а с другой — рост цен имеет сдерживающий эффект.

Логистика, импорт/экспорт, доступность сырья

"На стоимость круп, особенно импортных или обработанных, влияют расходы на транспортировку, электроэнергию, упаковку. Все это удорожает их себестоимость. Для украинских зерновых культур, которые используются затем как сырье для производства круп, также имеют влияние международные цены и предложения", — рассказал Владимир Чиж.

Инфляция, курс валют, энергозатраты

Гривна, цены на энергоносители, затраты производства — все это, по словам эксперта, влияет на конечную цену крупы для потребителя.

"Например, при производстве гречки энергозатраты могут составлять определенную долю себестоимости. При переходе на генераторы в условиях отключений это может добавить к конечной цене пару десятков копеек за килограмм", — подчеркнул экономист.

Подорожают ли крупы до конца года

Гречка

По состоянию на осень этого года гречка уже показывает признаки подорожания: с примерно 40,88 грн/кг в октябре до около 41,72 грн/кг в ноябре, пояснил эксперт.

"Если сокращение посевных площадей подтвердится, а спрос останется стабильным — есть вероятность роста цены еще примерно на 7-10 %. При этом предложение остается достаточным, поэтому радикального скачка цен, скажем на 30-40%, пока ожидать не стоит", — рассказал Владимир Чиж.

Рис, овсянка и другие крупы

Для риса, по его словам, существует стабильный спрос, но импорт или обработка могут влиять на цену. Сейчас средняя цена длинного риса колеблется в пределах 56 грн/кг.

Сегодня нет предпосылок, чтобы цены на рис, овсянку или другие злаковые существенно росли. Прежде всего на стоимость будет влиять ситуация с электроэнергией и логистикой. Если возникнут проблемы — злаковые существенно прибавят в цене.

Всего до конца года эксперт прогнозирует плавное подорожание круп до 10%.

