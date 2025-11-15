Ціни на крупи в Україні — що подорожчає до кінця року

Крупи в тарілках. Фото: Freepik

Гречка, рис, вівсянка — одні з найбільш вживаних українцями круп. Наразі їхня вартість перебуває під впливом кількох ключових чинників: врожайності, логістики, імпортно-експортних потоків, а також загальної макроекономічної ситуації та інфляції.

Економіст Володимир Чиж розповів Новини.LIVE, чи очікувати здорожчання основних круп до кінця року.

Гречану крупу у серпні 2025 року продавали в середньому за 35,24 грн/кг. На початок листопада ціна за кг гречки у супермаркетах складає приблизно 41,97 грн.

Від чого залежать ціни на крупи

Пропозиція та врожайність

"У зерновому сегменті, як-от пшениця та ячмінь, цьогоріч спостерігається зниження врожаю через погодні умови. Що стосується дрібних круп, таких як гречка чи вівсянка, то ці культури стають економічно менш вигідними для вирощування. Це може призвести до скорочення посівних площ і, як наслідок — зниження пропозиції. Наприклад, гречка може зрости в ціні на 10% через скорочення площ та врожаю", — розповів експерт.

Попит і споживання

Нині крупи, за словами економіста, є базовим продуктом харчування в Україні, особливо в умовах зростання цін та економічної невизначеності. Відповідно, з одного боку, це підтримує попит, а з іншого — зростання цін має стримуючий ефект.

Логістика, імпорт/експорт, доступність сировини

"На вартість круп, особливо імпортних чи оброблених, впливають витрати на транспортування, електроенергію, пакування. Все це здорожчує їх собівартість. Для українських зернових культур, які використовуються потім як сировина для виробництва круп, також мають вплив міжнародні ціни та пропозиції", — розповів Володимир Чиж.

Інфляція, курс валют, енерговитрати

Гривня, ціни на енергоносії, витрати виробництва — все це, за словами експерта, впливає на кінцеву ціну крупи для споживача.

"Наприклад, при виробництві гречки енерговитрати можуть становити певну частку собівартості. При переході на генератори в умовах відключень це може додати до кінцевої ціни пару десятків копійок за кілограм", — підкреслив економіст.

Чи подорожчають крупи до кінця року

Гречка

Станом на осінь цього року гречка вже показує ознаки подорожчання: з приблизно 40,88 грн/кг у жовтні до близько 41,72 грн/кг у листопаді, пояснив експерт.

"Якщо скорочення посівних площ підтвердиться, а попит залишиться стабільним — є вірогідність зростання ціни ще приблизно на 7-10 %. При цьому пропозиція залишається достатньою, тому радикального стрибка цін, скажімо на 30-40%, наразі очікувати не варто", — розповів Володимир Чиж.

Рис, вівсянка та інші крупи

Для рису, за його словами, існує стабільний попит, але імпорт чи обробка можуть впливати на ціну. Зараз середня ціна довгого рису коливається в межах 56 грн/кг.

Наразі немає передумов, щоб ціни на рис, вівсянку чи інші злакові суттєво зростали. Насамперед на вартість впливатиме ситуація з електроенергією та логістикою. Якщо виникнуть проблеми — злакові суттєво додадуть у ціні.

Загалом до кінця року експерт прогнозує плавне здорожчання круп до 10%.

