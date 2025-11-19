Відео
Дата публікації: 19 листопада 2025 17:12
Оновлено: 14:56
Ціни на огірки та помідори — на скільки можуть подорожчати овочі вже скоро
Огірки в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українцям варто приготуватися до дорожчання затребуваних овочів найближчим часом. Ціни на картоплю, томати, огірки, капусту й інші улюблені сезонні продукти можуть вирости з наближенням різдвяно-новорічних свят.

Економіст Володимир Чиж розповів в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, чого очікувати від цін на огірки і помідори найближчим часом.

Читайте також:

Що буде з цінами на помідори та огірки

Згідно з Мінфіном, середня вартість червоних томатів у супермаркетах України коливається в діапазоні 122,55 грн/кг станом на 19 листопада, тоді як у жовтні показник перебував на рівні 93,62 грн/кг. Ситуація з огірками аналогічна: минулого місяця їх продавали по 114,38 грн/кг у середньому, а нині — по 127,81 грн/кг.

За словами експерта, цінники в магазинах будуть переглядати ще не один раз у грудні. По-перше, з наближенням зимового періоду зростають витрати виробників і продавців на зберігання, по-друге, традиційно в період різдвяно-новорічних свят вартість продуктів харчування збільшується.

"Вирощування тепличних огірків і помідорів в Україні зараз пов’язане з високими витратами на енергію, що, відповідно, підвищує їх собівартість. Тому подорожчання, особливо перед новорічними святами, може бути до 20-30%", — констатував Володимир Чиж.

Ми промоніторили актуальні ціни в різних популярних супермаркетах і з’ясували, скільки споживачі повинні віддати за кілограм овочів станом на 19 листопада.

Інфографіка з цінами на помідори
Вартість кілограму помідорів у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE
Інфографіка з цінами на огірки
Ціни на кілограм огірків у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Чому овочі дорожчають в Україні

Ринок овочів залежить від багатьох факторів, а з наближенням зими на ціни тиснуть:

  • сезонні коливання;
  • збільшені витрати на виробництво (зберігання, енергоносії, логістика);
  • зміни пропозиції — внутрішньої та імпортної.

Водночас продуктів з борщового набору не торкнулося стрімке дорожчання завдяки достатній пропозиції (дався взнаки хороший врожай). Тому до кінця 2025 року не варто хвилюватися через різке зростання цін у супермаркетах. Звісно, товари не коштуватимуть, як влітку, однак дорожчати вони будуть помірно.

Нагадаємо, курячі яйця в українських супермаркетах почали дорожчати в жовтні і продовжують зростати в ціні протягом листопада 2025 року. Однак деякі заклади встановлюють вигідні акційні пропозиції.

Також ми писали, що до кінця 2025 року крупи в Україні можуть подорожчати приблизно на 7-10%, особливо гречка, вартість якої вже піднялася з 40,88 грн/кг у жовтні до 41,72 грн/кг у листопаді.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
