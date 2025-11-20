Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Супермаркети переписали ціни на яйця — скільки коштує десяток

Супермаркети переписали ціни на яйця — скільки коштує десяток

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 17:12
Оновлено: 14:53
Курячі яйця продовжують дорожчати — що стало з цінами в супермаркетах
Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці в пошуках дешевих курячих яєць можуть стикнутися з неприємною реальністю. Деякі супермаркети встановлюють знижки та акційні пропозиції, однак вони тимчасові. Затребуваний продукт планомірно дорожчає з огляду на наближення зими і зростання собівартості виробництва.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах України станом на 20 листопада 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує десяток яєць

Згідно з Мінфіном, середня ціна упаковки курячих яєць категорії С1 — 80 грн. Ще 18 листопада нижня межа починалася з 78,63 грн/десяток. Така зміна свідчить про збереження висхідної динаміки на споживчому ринку України.

Це підтверджують актуальні ціни в супермаркетах. Ми промоніторили показники в різних популярних мережах і порівняли їх з вартістю аналогічних позицій в асортименті два дні тому. Результати виявилися такими:

  • Сільпо — 59,99 грн;
  • Варус — 62,59 грн (було 59,90 грн);
  • Фора — 69,90 грн (зі знижкою — 60,90 грн);
  • Новус — 71,29 грн (було 70,99 грн);
  • АТБ — 72,90 грн;
  • Ашан — 73 грн;
  • Метро — 74 грн;
  • МегаМаркет — 84 грн.
Інфографіка з цінами на яйця
Мінімальна вартість упаковки яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Як видно, ціна піднялася у Варусі та Новусі, хоча коливання виявилися копійчаними. Попри невелике дорожчання, ситуація характерна для всього листопада і жовтня, оскілки ще наприкінці вересня середня вартість упаковки яєць не виходила за межі діапазону 67,90-72,53 грн.

Чому дорожчають курячі яйця

Чіткий висхідний тренд почав відслідковуватися з другої половини жовтня. Динаміка пояснюється дуже просто: кури несуть менше яєць через похолодання, а собівартість виробництва зростає з огляду на супутні проблеми (дорожчання кормів/електроенергії/логістики, більших витрат на енергоносії тощо). До всього — попит на продукт традиційно зростає в осінньо-зимовий період.

Раніше керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що споживачам варто готуватися до дорожчання яєць. За його прогнозом, товар виросте в ціні орієнтовно на 10% ще до кінця листопада.

Нагадаємо, ціни на популярні овочі в Україні вже зростають і перед зимовими святами можуть піднятися ще на 20-30%. Подорожчання спричинене високими витратами на енергію та сезонним збільшенням попиту.

Також ми писали, що ціни на крупи зростають через меншу врожайність, скорочення посівних площ і подорожчання логістики. Гречка вже піднялась із 35,24 до 41,97 грн/кг, вона може подорожчати ще на 10%.

покупки яйця супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації