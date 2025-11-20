Курячі яйця продовжують дорожчати — що стало з цінами в супермаркетах

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці в пошуках дешевих курячих яєць можуть стикнутися з неприємною реальністю. Деякі супермаркети встановлюють знижки та акційні пропозиції, однак вони тимчасові. Затребуваний продукт планомірно дорожчає з огляду на наближення зими і зростання собівартості виробництва.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах України станом на 20 листопада 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує десяток яєць

Згідно з Мінфіном, середня ціна упаковки курячих яєць категорії С1 — 80 грн. Ще 18 листопада нижня межа починалася з 78,63 грн/десяток. Така зміна свідчить про збереження висхідної динаміки на споживчому ринку України.

Це підтверджують актуальні ціни в супермаркетах. Ми промоніторили показники в різних популярних мережах і порівняли їх з вартістю аналогічних позицій в асортименті два дні тому. Результати виявилися такими:

Сільпо — 59,99 грн;

Варус — 62,59 грн (було 59,90 грн);

Фора — 69,90 грн (зі знижкою — 60,90 грн);

Новус — 71,29 грн (було 70,99 грн);

АТБ — 72,90 грн;

Ашан — 73 грн;

Метро — 74 грн;

МегаМаркет — 84 грн.

Мінімальна вартість упаковки яєць у супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Як видно, ціна піднялася у Варусі та Новусі, хоча коливання виявилися копійчаними. Попри невелике дорожчання, ситуація характерна для всього листопада і жовтня, оскілки ще наприкінці вересня середня вартість упаковки яєць не виходила за межі діапазону 67,90-72,53 грн.

Чому дорожчають курячі яйця

Чіткий висхідний тренд почав відслідковуватися з другої половини жовтня. Динаміка пояснюється дуже просто: кури несуть менше яєць через похолодання, а собівартість виробництва зростає з огляду на супутні проблеми (дорожчання кормів/електроенергії/логістики, більших витрат на енергоносії тощо). До всього — попит на продукт традиційно зростає в осінньо-зимовий період.

Раніше керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що споживачам варто готуватися до дорожчання яєць. За його прогнозом, товар виросте в ціні орієнтовно на 10% ще до кінця листопада.

Нагадаємо, ціни на популярні овочі в Україні вже зростають і перед зимовими святами можуть піднятися ще на 20-30%. Подорожчання спричинене високими витратами на енергію та сезонним збільшенням попиту.

Також ми писали, що ціни на крупи зростають через меншу врожайність, скорочення посівних площ і подорожчання логістики. Гречка вже піднялась із 35,24 до 41,97 грн/кг, вона може подорожчати ще на 10%.