Черная пятница в супермаркетах — какие продукты отдают со скидками в АТБ и Сільпо

По случаю Черной пятницы во многих украинских супермаркетах подешевели продукты. Мы промониторили акционные предложения в АТБ и Сільпо, чтобы узнать, какие скидки установили популярные сети. Потребители могут экономить до 65% и накупить гораздо больше товаров.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты с большими скидками доступны в супермаркетах Украины по состоянию на 21 ноября.

Сниженные цены в АТБ

Черная пятница в этом году припадает на 28 ноября, однако магазины начали реализовать свою продукцию дешевле заранее. Некоторые украинцы считают, что скидки на Black Friday — это лишь маркетинговых ход, осуществленный с целью стимулировать продажи и разгрузить полки от залежавшихся товаров.

Однако нельзя подвергать сомнению акционные предложения в супермаркетах, поскольку люди ежедневно покупают продукты и точно знают стандартную стоимость того или иного товара. Поэтому скидки до 55% в АТБ трудно игнорировать. Мы узнали, что доступно потребителям намного дешевле по состоянию на 21 ноября 2025 года:

мороженое — 94,40 грн вместо 209,90 грн (-55%);

колбаса 400 г — 54,90 грн вместо 111,70 грн (-50%);

кофе растворимый сублимированный — 249,90 грн вместо 501,50 грн (-50%);

чай черный крупнолистовой — 62,50 грн вместо 125,80 грн (-50%);

шоколад молочный с начинкой — 129,90 грн вместо 260,90 грн (-50%);

чипсы — 37,50 грн вместо 68,90 грн (-45%);

лапша рисовая с соусом — 26,70 грн вместо 48,70 грн (-45%);

напиток алкогольный на основе рома — 292,80 грн вместо 503,50 грн (-41%);

пицца замороженная — 84,50 грн вместо 140,90 грн (-40%).

Большие скидки в Сільпо

Другой популярный супермаркет не отстает от тренда и привлекает покупателей путем установления больших скидок на продукты питания. Акция "Розовая пятница" в Сільпо обеспечивает потребителей бюджетными товарами — цена на некоторые позиции в ассортименте упала на 65%.

По состоянию на 21 ноября украинцы могут купить крем-сыр с зеленью за 109,90 грн вместо 199 грн (-45%), бисквит с бананово-йогуртовой начинкой за 56,90 грн вместо 103,99 грн (-45%), молотый кофе за 199 грн вместо 329 грн (-40%), колбаски за 84,90 грн вместо 169 грн (-50%), коробку конфет за 89,99 грн вместо 219 грн (-59%) и др.

Отдельно действуют выгодные скидки на доставку и самовывоз: 52% — на сыр из коровьего молока, 51% — на замороженные наггетсы, 46% — на зерновой кофе, 45% — на свежемороженый стейк тунца, 42% — на пиво, 40% — на игристое вино, 38% — на лососевую икру.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Vodafone предлагает скидки на тарифы для новых абонентов, которые перенесут свой номер от другого оператора. Цены на тарифы Flexx GO и Flexx TOP будут снижены на 100-150 грн в течение 6-12 месяцев пользования.

Также мы писали, что до конца 2025 года овощи в Украине будут оставаться дорогими из-за расходов на хранение и сезонных факторов. Лук и свекла могут подорожать на 15-20%, а капуста и морковь будут сохранять стабильность.