Чорна п’ятниця в супермаркетах — які продукти віддають зі знижками в АТБ і Сільпо

Алкоголь у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

З нагоди Чорної п’ятниці в багатьох українських супермаркетах подешевшали продукти. Ми промоніторили акційні пропозиції в АТБ і Сільпо, аби дізнатися, які знижки встановили популярні мережі. Споживачі можуть економити до 65% і накупити набагато більше товарів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти з великими знижками доступні в супермаркетах України станом на 21 листопада.

Знижені ціни в АТБ

Чорна п’ятниця чогоріч припадає на 28 листопада, однак магазини почали реалізувати свою продукцію дешевше заздалегідь. Деякі українці вважають, що знижки на Black Friday — це лише маркетингових хід, здійснений з метою стимулювати продажі та розвантажити полиці від товарів, які залежалися.

Однак не можна піддавати сумніву акційні пропозиції в супермаркетах, оскільки люди щодня купують продукти і точно знають, яка стандартна вартість того чи іншого товару. Тому знижки до 55% в АТБ важко ігнорувати. Ми дізналися, що доступно споживачам набагато дешевше станом на 21 листопада 2025 рок:

морозиво — 94,40 грн замість 209,90 грн (-55%);

ковбаса 400 г — 54,90 грн замість 111,70 грн (-50%);

кава розчинна сублімована — 249,90 грн замість 501,50 грн (-50%);

чай чорний крупнолистовий — 62,50 грн замість 125,80 грн (-50%);

шоколад молочний з начинкою — 129,90 грн замість 260,90 грн (-50%);

чипси — 37,50 грн замість 68,90 грн (-45%);

локшина рисова з соусом — 26,70 грн замість 48,70 грн (-45%);

напій алкогольний на основі рому — 292,80 грн замість 503,50 грн (-41%);

піца заморожена — 84,50 грн замість 140,90 грн (-40%).

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Великі знижки в Сільпо

Інший популярний супермаркет не відстає від тренду і залучає покупців шляхом встановлення великих знижок на продукти харчування. Акція "Рожева п'ятниця" в Сільпо забезпечує споживачів бюджетними товарами — ціна на деякі позиції в асортименті впала на 65%.

Станом на 21 листопада українці можуть купити крем-сир із зеленню за 109,90 грн замість 199 грн (-45%), бісквіт з бананово-йогуртовою начинкою за 56,90 грн замість 103,99 грн (-45%), мелену каву за 199 грн замість 329 грн (-40%), ковбаски за 84,90 грн замість 169 грн (-50%), коробку цукерок за 89,99 грн замість 219 грн (-59%) тощо.

Окремо діють вигідні знижки на доставку і самовивіз: 52% — на сир із коров’ячого молока, 51% — на заморожені нагетси, 46% — на зернову каву, 45% — на свіжоморожений стейк тунця, 42% — на пиво, 40% — на ігристе вино, 38% — на лососеву ікру.

