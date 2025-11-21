Відео
Супермаркети знизили ціни до Чорної п'ятниці — де дешеві продукти

Супермаркети знизили ціни до Чорної п’ятниці — де дешеві продукти

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 13:55
Оновлено: 13:55
Чорна п’ятниця в супермаркетах — які продукти віддають зі знижками в АТБ і Сільпо
Алкоголь у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

З нагоди Чорної п’ятниці в багатьох українських супермаркетах подешевшали продукти. Ми промоніторили акційні пропозиції в АТБ і Сільпо, аби дізнатися, які знижки встановили популярні мережі. Споживачі можуть економити до 65% і накупити набагато більше товарів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти з великими знижками доступні в супермаркетах України станом на 21 листопада.

Читайте також:

Знижені ціни в АТБ

Чорна п’ятниця чогоріч припадає на 28 листопада, однак магазини почали реалізувати свою продукцію дешевше заздалегідь. Деякі українці вважають, що знижки на Black Friday — це лише маркетингових хід, здійснений з метою стимулювати продажі та розвантажити полиці від товарів, які залежалися.

Однак не можна піддавати сумніву акційні пропозиції в супермаркетах, оскільки люди щодня купують продукти і точно знають, яка стандартна вартість того чи іншого товару. Тому знижки до 55% в АТБ важко ігнорувати. Ми дізналися, що доступно споживачам набагато дешевше станом на 21 листопада 2025 рок:

  • морозиво — 94,40 грн замість 209,90 грн (-55%);
  • ковбаса 400 г — 54,90 грн замість 111,70 грн (-50%);
  • кава розчинна сублімована — 249,90 грн замість 501,50 грн (-50%);
  • чай чорний крупнолистовий — 62,50 грн замість 125,80 грн (-50%);
  • шоколад молочний з начинкою — 129,90 грн замість 260,90 грн (-50%);
  • чипси — 37,50 грн замість 68,90 грн (-45%);
  • локшина рисова з соусом — 26,70 грн замість 48,70 грн (-45%);
  • напій алкогольний на основі рому — 292,80 грн замість 503,50 грн (-41%);
  • піца заморожена — 84,50 грн замість 140,90 грн (-40%).
Супермаркети знизили ціни до Чорної п’ятниці — де дешеві продукти - фото 1
Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Великі знижки в Сільпо

Інший популярний супермаркет не відстає від тренду і залучає покупців шляхом встановлення великих знижок на продукти харчування. Акція "Рожева п'ятниця" в Сільпо забезпечує споживачів бюджетними товарами — ціна на деякі позиції в асортименті впала на 65%.

Станом на 21 листопада українці можуть купити крем-сир із зеленню за 109,90 грн замість 199 грн (-45%), бісквіт з бананово-йогуртовою начинкою за 56,90 грн замість 103,99 грн (-45%), мелену каву за 199 грн замість 329 грн (-40%), ковбаски за 84,90 грн замість 169 грн (-50%), коробку цукерок за 89,99 грн замість 219 грн (-59%) тощо.

Окремо діють вигідні знижки на доставку і самовивіз: 52% — на сир із коров’ячого молока, 51% — на заморожені нагетси, 46% — на зернову каву, 45% — на свіжоморожений стейк тунця, 42% — на пиво, 40% — на ігристе вино, 38% — на лососеву ікру.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Vodafone пропонує знижки на тарифи для нових абонентів, які перенесуть свій номер від іншого оператора. Ціни на тарифи Flexx GO та Flexx TOP будуть знижені на 100-150 грн протягом 6-12 місяців користування.

Також ми писали, що до кінця 2025 року овочі в Україні залишатимуться дорогими через витрати на зберігання та сезонні фактори. Цибуля і буряк можуть подорожчати на 15-20%, а капуста і морква зберігатимуть стабільність.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
