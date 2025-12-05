Якісне червоне і біле вино — скільки має коштувати пляшка в Україні

Алкоголь у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні доволі розвинений винний ринок, хоча далеко не кожен громадянин знає, скільки насправді має коштувати якісний білий або червоний напій. Великі ціни на продукти не обов'язково означають преміальність, зате споживачі часто можуть переплачувати за них.

Про це розповіла товарознавець Лілія Бистрицька в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Яка вартість якісного імпортного вина

Ключовими постачальниками вина в Україну є Італія, Франція, Іспанія, Грузія та Чилі. В супермаркетах споживачі можуть побачити товари на різний гаманець — від 100 грн за пляшку. Постає питання, чи може якісний імпортний напій стільки коштувати? Якщо ні, то яка цінова категорія свідчить про натуральність?

"Якісне червоне або біле імпортне вино коштує від 250 до 600 грн за 0,75 л. Це середня категорія. Вино вищого цінового сегменту від відомих французьких, італійських або чилійських брендів коштує від 600 до 1200 грн і більше за пляшку", — констатувала експертка.

Співвідношення якості вина до ціни залежить від кількох факторів, які прямо впливають на фінансові показники. Сума в магазинах з'являється після врахування собівартості виробництва, зокрема витрат на виноград, збір, ферментацію, витримку, логістику, митні збори, податки, націнки імпортерів і ритейлерів, маркетинг, бренд, упаковку тощо.

Традиційно червоний напій коштує дорожче, ніж білий, особливо витриманий та імпортований з регіонів, які мають вагому репутацію (Італія або Франція). Біле вино часто постачають із країн "нового світу", наприклад, Чилі.

Чи подорожчають вина в грудні

Раніше ми розповідали, що ближче до різдвяно-новорічних свят зростає попит на продукти харчування та алкогольні напої, оскільки без цього не обходиться частування. Тому грудень — традиційно період дорожчання багатьох товарів, особливо затребуваних на святковому столі.

Чи зростуть ціни на алкоголь у грудні 2025 року. Фото: Новини.LIVE

Лілія Бистрицька зауважила, що у 2025-му ціни на вина в Україні виросли приблизно на 8%. Однак суттєвих змін протягом останнього місяця року громадянам очікувати не варто. Натомість ігристе вино (шампанське) може подорожчати в період активних святкувань, однак різниця буде невеликою.

Нагадаємо, під час Чорної п’ятниці українці масово купували оливкову олію зі знижками, однак не всі пропозиції в супермаркетах є вигідними. Якісний продукт категорії Extra Virgin зазвичай коштує від 250 грн.

Також ми писали, що купити частину продуктів завчасно — це спосіб уникнути святкового ажіотажу та дорожчання. М’ясо, риба, ікра, овочі, яйця, сири, консерви, борошно, цукор, олія та напої мають тривалий період зберігання.