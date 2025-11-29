Видео
Видео

Главная Экономика Эти овощи могут подорожать до 15% — что будет с ценами в декабре

Эти овощи могут подорожать до 15% — что будет с ценами в декабре

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 17:35
Цены на овощи удивят в декабре — какие продукты могут подорожать до 15%
Овощи в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В конце года, ближе к рождественско-новогодним праздникам, традиционно растет спрос на продукты питания, особенно овощи. Дисбаланс на потребительском рынке приводит к удорожанию товаров. Возникает вопрос, что будет с ценами на овощи из борщевого набора и не только в декабре 2025 года.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала ответ в экономиста Владимира Чижа.

Какие овощи могут подорожать в декабре

Украинцы массово покупают любимые продукты к Рождеству и Новому году, дабы приготовить побольше блюд для праздничного стола. Спрос растет на подарочные наборы, алкогольные напитки, сезонные деликатесы и даже овощи, поскольку ужин в кругу семьи/друзей не может обойтись без салатов.

Что касается позиций, которые входят в борщевой набор, то цены останутся относительно стабильными в декабре, поскольку их всегда выращивают в больших объемах.

"Картофель, свекла, морковь, лук могут вырасти в цене в пределах 2-5%", — отметил эксперт.

Зато болгарский перец, огурцы и помидоры тепличного типа традиционно дорожают сильнее из-за сезонного фактора и зависимости от энергоносителей. Учитывая нынешние проблемы с электроснабжением, ожидается изменение цен в супермаркетах и на рынках до 15%.

Что будет со стоимостью алкоголя

Товаровед Лилия Быстрицкая рассказала журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, чего ожидать украинцам от цен на алкогольные напитки. Этот сегмент товаров дорожает, учитывая увеличенный спрос в конце декабря. Собственно, декабрь и январь считаются наиболее прибыльными месяцами для производителей, ритейлеров и импортеров спиртного.

Інфографіка про ціни на алкоголь
Какой алкоголь может подорожать в декабре. Фото: Новини.LIVE

"Ожидается, что цены на алкоголь в праздничный период могут вырасти, однако степень такого роста будет зависеть от категории напитка, производителя, происхождения и торговой сети", — отметила эксперт.

Шампанское (игристое вино) может подорожать где-то на 10-20 грн за бутылку, хотя восходящий тренд коснется, скорее всего, только позиций премиум сегмента и импортных изделий. Для виски прогнозируют изменение стоимости на уровне 10-15% в сторону увеличения. Зато обычное вино, коньяк и водка останутся на позициях, близких к нынешним.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, оливковое масло Extra Virgin стоит минимум 250-500 грн, ведь требует качественного сырья и производства. Продукт дешевле 200 грн часто не соответствует стандартам и требует проверки.

Также мы писали, сколько должно стоить качественное вино в Украине. Средний диапазон для красного и белого импортного напитка — от 250 до 600 грн за 0,75 л, а для высшего ценового сегмента — от 600 до 1 200 грн за бутылку.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
