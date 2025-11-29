Ціни на овочі здивують у грудні — які продукти можуть подорожчати до 15%

Овочі в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці року, ближче до різдвяно-новорічних свят, традиційно зростає попит на продукти харчування, особливо овочі. Дисбаланс на споживчому ринку призводить до дорожчання товарів. Постає питання, що буде з цінами на овочі з борщового набору і не тільки в грудні 2025 року.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася відповідь в економіста Володимира Чижа.

Які овочі можуть подорожчати в грудні

Українці масово купують улюблені продукти до Різдва і Нового року, аби приготувати побільше страв для святкового столу. Попит зростає на подарункові набори, алкогольні напої, сезонні делікатеси і навіть овочі, оскільки вечеря у колі сім’ї/друзів не може обійтися без салатів.

Що стосується позицій, які входять у борщовий набір, то ціни залишаться відносно стабільними у грудні, оскільки їх завжди вирощують у великих обсягах.

"Картопля, буряк, морква, цибуля можуть зрости у ціні в межах 2-5%", — зазначив експерт.

Натомість болгарський перець, огірки та помідори тепличного типу традиційно дорожчають сильніше через сезонний фактор і залежність від енергоносіїв. Враховуючи цьогорічні проблеми з електропостачанням, очікується зміна цін у супермаркетах і на ринках до 15%.

Що буде з вартістю алкоголю

Товарознавець Лілія Бистрицька розповіла журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, чого очікувати українцям від цін на алкогольні напої. Цей сегмент товарів дорожчає з огляду на збільшений попит наприкінці грудня. Власне, грудень і січень вважаються найбільш прибутковими місяцями для виробників, ритейлерів та імпортерів спиртного.

Який алкоголь може подорожчати в грудні. Фото: Новини.LIVE

"Очікується, що ціни на алкоголь у святковий період можуть зрости, проте ступінь такого зростання буде залежати від категорії напою, виробника, походження та торгової мережі", — зазначила експертка.

Шампанське (ігристе вино) може подорожчати десь на 10-20 грн за пляшку, хоча висхідний тренд торкнеться, швидше за все, тільки позицій преміум сегменту та імпортних виробів. Для віскі прогнозують зміну вартості на рівні 10-15% у бік збільшення. Натомість звичайне вино, коньяк і горілка залишаться на позиціях, близьких до нинішніх.

Що ще варто знати українцям

