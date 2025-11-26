Цукерки і солодощі можуть подорожчати у грудні — що буде з цінами

Солодощі в супермаркеті. Фото: Google Maps

Ціни на продукти харчування у святковий період традиційно зростають з огляду на підвищений споживчий попит. Один із сегментів товарів, на який постійно великий ажіотаж у різдвяно-новорічний період — цукерки і солодощі.

Що буде з цінами в грудні, розповів економіст Володимир Чиж в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Чи подорожчають солодощі в грудні

Останній місяць року — це період максимальних продажів солодощів, шоколаду та подарункових наборів, адже українці скуповуються до свят. Оскільки попит буде на найвищому рівні, очевидно, що товари зростуть у ціні.

"Преміальні набори можуть подорожчати на 10-15%. Шоколад середнього сегменту — на 5-8%. Бюджетні цукерки, скоріш за все, залишаться у межах стабільної вартості", — зазначив експерт.

Він уточнив, що додатковим чинником дорожчання шоколадних виробів в Україні є ціна какао на світових ринках. Показники протягом усього 2025 року демонстрували нестабільність і провокували коливання вартості кінцевого продукту.

Загалом українцям варто приготуватися до перегляду цін на більшість затребуваних товарів у супермаркетах перед Різдвом і Новим роком. Сезонне дорожчання буде в межах 5-12% залежно від категорії продуктів. Найбільше зміни торкнуться імпортних виробів і делікатесів, найменше — базових продуктів місцевого виробництва.

Знижки на солодощі в Сільпо

Поки не настав період дорожчання, супермаркети радують споживачів вигідними знижками на безліч позицій в асортименті. Тим більше, 28 листопада — Чорна п’ятниця, тому полиці магазинів наповнені товарами зі зниженими цінами.

Ми промоніторили сайт Сільпо і дізналися, які солодощі та цукерки доступні покупцям набагато дешевше станом на 26 листопада. Знижки діють на такі позиції:

шоколад з начинкою (цілий горіх і карамель) — 149 грн замість 299,90 грн (-50%);

печиво здобне — 79,99 грн замість 149 грн (-46%);

бісквіт з бананово-йогуртовою начинкою — 56,90 грн замість 103,99 грн (-45%);

шоколад молочний з нугою — 79,99 грн замість 128 грн (-38%);

тістечко "Червоний оксамит" — 48,68 грн замість 64,90 грн (-25%).

Оскільки цукерки в коробці та подарункові запаковані солодощі швидко не псуються, українці можуть заздалегідь накупити потрібну кількість товарів, поки діють вигідні знижки до Чорної п’ятниці. Це допоможе значно зекономити кошти в період різдвяно-новорічних свят.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, наприкінці року попит на продукти традиційно зростає, що спричиняє подорожчання окремих категорій товарів. Експерти прогнозують мінімальне підвищення цін на хліб у грудні — лише на 2-3%.

Також ми писали, що ціни на ковбаси та м’ясні делікатеси у другій половині грудня зростуть через святковий попит. Експерти прогнозують подорожчання на 8-12%, найбільше — у преміальному сегменті.