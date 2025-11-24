Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Хліб на новорічному столі — що буде з цінами на продукт в грудні

Хліб на новорічному столі — що буде з цінами на продукт в грудні

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 16:35
Оновлено: 16:33
Хлібобулочні вироби напередодні свят — як зміняться ціни наприкінці року
Бабуся купує хліб. Фото: УНІАН

Наприкінці року український продуктовий ринок традиційно переживає підвищений попит. Споживачі активно готуються до Нового року та Різдва — купують продукти для святкового столу, шукають подарункові набори, а дехто навіть готовий потратитись на делікатеси. 

Про те, на скільки можуть подорожчати продукти напередодні новорічних свят та що буде з цінами на хліб до кінця 2025 року, в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів економіст Володимир Чиж.

Реклама
Читайте також:

Чи варто готуватись до стрімкого росту цін на продукти в грудні

Передсвятковий ажіотаж на продукти, як правило, відображається й на цінах, але темпи їх зростання різняться залежно від категорії товарів.

"Найбільше подорожчають імпортні товари та делікатеси, а базові українські продукти зростатимуть мінімально", — переконаний експерт.

Ринок залишатиметься відносно стабільним і не очікується різких коливань цін, які можуть виникати під час логістичних проблем або дефіциту товарів. За оцінками експерта, у передноворічний період вартість продуктів може зрости на 5–12%, залежно від їхнього виду. 

Що буде з цінами на хліб в грудні

Що стосується хліба та хлібобулочних виробів, Володимир Чиж переконаний, що вони піднімуться в ціні найменше. 

"Підстав для різких змін немає, тому перед святами очікується подорожчання не більше ніж на 2-3%", — прогнозує експерт.

За його словами, підстав для стрімкого росту цін на хліб наразі немає, адже в Україні зберігається стабільність виробництва та висока конкуренція в цьому сегменті ринку.

Раніше ми писали, що напередодні свят традиційно зростає попит на алкоголь. Це дозволяє виробникам і ритейлерам підвищувати ціни.

Також ми розповідали, що для святкового столу на Різдво та Новий рік українці масово купують м’ясні та ковбасні вироби. Через це в другій половині грудня попит різко підвищується, а ціни в магазинах відповідно зростають.

ціни на хліб продукти ціни хліб ціни на продукти
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації