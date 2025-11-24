Хлібобулочні вироби напередодні свят — як зміняться ціни наприкінці року

Хліб на новорічному столі — що буде з цінами на продукт в грудні
Наприкінці року український продуктовий ринок традиційно переживає підвищений попит. Споживачі активно готуються до Нового року та Різдва — купують продукти для святкового столу, шукають подарункові набори, а дехто навіть готовий потратитись на делікатеси.
Про те, на скільки можуть подорожчати продукти напередодні новорічних свят та що буде з цінами на хліб до кінця 2025 року, в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів економіст Володимир Чиж.
Чи варто готуватись до стрімкого росту цін на продукти в грудні
Передсвятковий ажіотаж на продукти, як правило, відображається й на цінах, але темпи їх зростання різняться залежно від категорії товарів.
"Найбільше подорожчають імпортні товари та делікатеси, а базові українські продукти зростатимуть мінімально", — переконаний експерт.
Ринок залишатиметься відносно стабільним і не очікується різких коливань цін, які можуть виникати під час логістичних проблем або дефіциту товарів. За оцінками експерта, у передноворічний період вартість продуктів може зрости на 5–12%, залежно від їхнього виду.
Що буде з цінами на хліб в грудні
Що стосується хліба та хлібобулочних виробів, Володимир Чиж переконаний, що вони піднімуться в ціні найменше.
"Підстав для різких змін немає, тому перед святами очікується подорожчання не більше ніж на 2-3%", — прогнозує експерт.
За його словами, підстав для стрімкого росту цін на хліб наразі немає, адже в Україні зберігається стабільність виробництва та висока конкуренція в цьому сегменті ринку.
