Хлібобулочні вироби напередодні свят — як зміняться ціни наприкінці року

Бабуся купує хліб. Фото: УНІАН

Наприкінці року український продуктовий ринок традиційно переживає підвищений попит. Споживачі активно готуються до Нового року та Різдва — купують продукти для святкового столу, шукають подарункові набори, а дехто навіть готовий потратитись на делікатеси.

Про те, на скільки можуть подорожчати продукти напередодні новорічних свят та що буде з цінами на хліб до кінця 2025 року, в коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів економіст Володимир Чиж.

Реклама

Читайте також:

Чи варто готуватись до стрімкого росту цін на продукти в грудні

Передсвятковий ажіотаж на продукти, як правило, відображається й на цінах, але темпи їх зростання різняться залежно від категорії товарів.

"Найбільше подорожчають імпортні товари та делікатеси, а базові українські продукти зростатимуть мінімально", — переконаний експерт.

Ринок залишатиметься відносно стабільним і не очікується різких коливань цін, які можуть виникати під час логістичних проблем або дефіциту товарів. За оцінками експерта, у передноворічний період вартість продуктів може зрости на 5–12%, залежно від їхнього виду.

Що буде з цінами на хліб в грудні

Що стосується хліба та хлібобулочних виробів, Володимир Чиж переконаний, що вони піднімуться в ціні найменше.

"Підстав для різких змін немає, тому перед святами очікується подорожчання не більше ніж на 2-3%", — прогнозує експерт.

За його словами, підстав для стрімкого росту цін на хліб наразі немає, адже в Україні зберігається стабільність виробництва та висока конкуренція в цьому сегменті ринку.

Раніше ми писали, що напередодні свят традиційно зростає попит на алкоголь. Це дозволяє виробникам і ритейлерам підвищувати ціни.

Також ми розповідали, що для святкового столу на Різдво та Новий рік українці масово купують м’ясні та ковбасні вироби. Через це в другій половині грудня попит різко підвищується, а ціни в магазинах відповідно зростають.