В АТБ переписали ціни на безліч продуктів — що віддають зі знижками до свят

Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Аби заощадити сімейний бюджет, українці намагаються купувати продукти зі знижками. Супермаркети регулярно встановлюють вигідні акційні пропозиції на безліч товарів в асортименті. Необхідно лише слідкувати за оновленнями, щоб встигнути забрати додому улюблені позиції дешевше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти віддають в АТБ зі знижкою до 50%.

Вигідні знижки в АТБ

З наближенням різдвяно-новорічних свят українські супермаркети переписують ціни на товари, аби стимулювати продажі. Вони запроваджують сезонні акції, віддаючи продукти набагато дешевше.

Споживачам необхідно користуватися можливістю і наперед купувати затребувані позиції в асортименті, що швидко не зіпсуються і без проблем дочекаються святкового столу. Йдеться про алкогольні напої, солодощі, заморожене м'ясо і рибу, червону ікру, різноманітні соуси тощо.

Станом на суботу, 13 грудня, відвідувачі АТБ можуть придбати такі затребувані товари зі знижками до 50%:

ігристе вино — 279 грн замість 559 грн (-50%);

чай — 64,50 грн замість 117,30 грн (-45%);

морозиво 0,5 кг — 78,90 грн замість 144,90 грн (-45%);

цукерки — 289,90 грн замість 523 грн (-44%);

кава мелена — 179,90 грн замість 306,90 грн (-41%);

креветки варено-морожені — 154,90 грн замість 260,90 грн (-40%);

ковбаса — 355,89 грн/кг замість 593,89 грн (-40%);

сир м'який з пліснявою — 60,50 грн замість 100,90 грн (-40%);

пельмені з телятиною і куркою — 74,90 грн замість 126,50 грн (-40%);

гриби мариновані — 83,90 грн замість 139,90 грн (-40%).

Товари зі знижками в АТБ. Фото: скриншот

Скільки має коштувати якісний алкоголь

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у товарознавця Лілії Бистрицької, скільки мають коштувати якісні міцні алкогольні напої в Україні. Супермаркети пропонують знижки на спиртне з нагоди різдвяно-новорічних свят, однак не завадить вияснити, які ціни вважаються прийнятними.

Для віскі потрібно розглядати середній діапазон 500-800 грн за пляшку 0,7 л. Далі суми варіюються залежно від віку, способу витримки і бренду. Натомість ром повинен коштувати в межах 400-600 грн, якщо менше — перед вами дешевий "спиртовий напій на основі рому".

"Для коньяку і бренді важливе значення має маркування: стандарт якості, витримка, чесне походження, акцизна марка. На це обов'язково потрібно звертати увагу", — зазначила експертка.

Ці напої треба продавати від 300-500 грн за пляшку 0,5 л. Джин менш поширений в Україні, однак середня ціна якісного продукту коливається в діапазоні 400-600 грн за 0,7 л. Нарешті, горілку не слід купувати, якщо її вартість менше 120-160 грн за пляшку 0,5 л.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні може подорожчати молоко, масло, сир та інші молочні продукти. Вже з січня 2026 року, коли спаде різдвяно-новорічний ажіотаж, товари в супермаркетах виростуть у ціні орієнтовно на 7-10%.

Також ми писали, чи можуть подорожчати продукти харчування через відключення світла. Експерти переконані, що різкого стрибка вартості у магазинах не буде, проте не виключені точкові зростання цін.