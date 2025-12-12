Ціни на міцний алкоголь — скільки має коштувати ром, віскі та джин в Україні

Алкоголь на столі. Фото: Pexels

В Україні останні роки спостерігається тенденція підвищення мінімальних роздрібних цін на алкоголь, що має на меті зменшити поширення фальсифікату та стимулювати чесне виробництво. Щоб зрозуміти, скільки має коштувати якісний міцний алкоголь, треба враховувати не лише ціну, але й виробника, репутацію, маркування, дотримання стандартів.

Товарознавець Лілія Бистрицька розповіла Новини.LIVE, скільки має коштувати якісний міцний алкоголь.

Ціни на горілку

Мінімальна офіційна ціна для пляшки 0,5 л, за словами товарознавиці, має складати орієнтовно 90-95 гривень. Однак за дійсно якісний продукт треба заплатити приблизно 120-160 грн за 0,5 л, вважає експертка.

Вона наголосила, що нижчі ціни часто є ознакою економії на якості спирту, фальсифікату або непрозорих схем виробництва. Якісна ж горілка коштує більше, бо виробник вкладає кошти в очищення, контроль якості, відповідний маркетинг і легальну дистрибуцію.

Бренді та коньяк

Якісний коньяк чи бренді, з витримкою, відомим виробником, за словами експертки, має коштувати від 300-500 грн за 0,5 л і вище.

"Для коньяку і бренді важливе значення має маркування: стандарт якості, витримка, чесне походження, акцизна марка. На це обов'язково потрібно звертати увагу", — додала Бистрицька.

Ром

За словами товарознавиці, ром менш поширений на українському ринку, ніж горілка чи коньяк, і ціни можуть дуже відрізнятись залежно від виду: імпортний, витриманий, "преміум" або дешевий "спиртовий напій на основі рому".

"Якісний ром, особливо витриманий та імпортний, логічно оцінювати в межах від 400-600 грн за 0,7-1 л, залежно від бренду й складності виробництва. Якщо пляшка рому коштує дуже дешево — це привід бути обережним: можливий фальсифікат або сумнівна якість", — додала Бистрицька.

Віскі

Якісний віскі — це сегмент витриманих, імпортних алкогольних напоїв, із відповідною репутацією, розповіла товарознавиця.

"Для такого напою варто розглядати цінову категорію від 500-800 грн за 0,7 л і вище, залежно від віку, способу витримки та бренду. Дешеві віскі, особливо дешеві пляшки з маловідомих брендів чи сумнівним походженням, мають потенційні ризики щодо якості спирту та безпеки споживання", — наголосила вона.

Джин

Якісним, за словами Бистрицької, вважається джин із чистим складом, хорошим дистилятом та перевіреним виробником.

Ціна нині складає приблизно 400-600 грн за 0,7 л, залежно від бренду та рецептури. Як і з ромом та іншими алкогольними напоями занадто дешева пляшка має викликати настороженість, зазначила експертка.

Нагадаємо, з січня 2026 року в Україні може подорожчати молоко, сир, масло та інші молочні продукти. Експерти прогнозують планомірне підвищення цін у супермаркетах на рівні 7-10%.

Також ми писали, що відбувається з цінами на червоне і біле вино в Україні. Якісні алкогольні напої повинні коштувати від 250 до 600 грн за пляшку 0,75 л, а вартість брендів у топсегменті починається від 600 грн.