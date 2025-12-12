Цены на крепкий алкоголь — сколько должен стоить ром, виски и джин в Украине

Алкоголь на столе. Фото: Pexels

В Украине последние годы наблюдается тенденция повышения минимальных розничных цен на алкоголь, что имеет целью уменьшить распространение фальсификата и стимулировать честное производство. Дабы понять, сколько должен стоить качественный крепкий алкоголь, надо учитывать не только цену, но и производителя, репутацию, маркировку, соблюдение стандартов.

Товаровед Лилия Быстрицкая рассказала Новини.LIVE, сколько должен стоить качественный крепкий алкоголь.

Реклама

Читайте также:

Цены на водку

Минимальная официальная цена для бутылки 0,5 л, по словам товароведа, должна составлять ориентировочно 90-95 гривен. Однако за действительно качественный продукт надо заплатить примерно 120-160 грн за 0,5 л, считает эксперт.

Она отметила, что более низкие цены часто являются признаком экономии на качестве спирта, фальсификата или непрозрачных схем производства. Качественная же водка стоит больше, потому что производитель вкладывает деньги в очистку, контроль качества, соответствующий маркетинг и легальную дистрибуцию.

Бренди и коньяк

Качественный коньяк или бренди, с выдержкой, известным производителем, по словам эксперта, должен стоить от 300-500 грн за 0,5 л и выше.

"Для коньяка и бренди важное значение имеет маркировка: стандарт качества, выдержка, честное происхождение, акцизная марка. На это обязательно нужно обращать внимание", — добавила Быстрицкая.

Ром

По словам товароведа, ром менее распространен на украинском рынке, чем водка или коньяк, а цены могут очень отличаться в зависимости от вида: импортный, выдержанный, "премиум" или дешевый "спиртовой напиток на основе рома".

"Качественный ром, особенно выдержанный и импортный, логично оценивать в пределах от 400-600 грн за 0,7-1 л, в зависимости от бренда и сложности производства. Если бутылка рома стоит очень дешево — это повод быть осторожным: возможен фальсификат или сомнительное качество", — добавила Быстрицкая.

Виски

Качественный виски — это сегмент выдержанных, импортных алкогольных напитков, с соответствующей репутацией, рассказала товаровед.

"Для такого напитка стоит рассматривать ценовую категорию от 500-800 грн за 0,7 л и выше, в зависимости от возраста, способа выдержки и бренда. Дешевые виски, особенно дешевые бутылки от малоизвестных брендов или сомнительного происхождения, имеют потенциальные риски по качеству спирта и безопасности потребления", — подчеркнула она.

Джин

Качественным, по словам Быстрицкой, считается джин с чистым составом, хорошим дистиллятом и проверенным производителем.

Цена сейчас составляет примерно 400-600 грн за 0,7 л, в зависимости от бренда и рецептуры. Как и с ромом и другими алкогольными напитками, слишком дешевая бутылка должна вызывать настороженность, отметила эксперт.

Напомним, с января 2026 года в Украине может подорожать молоко, сыр, масло и другие молочные продукты. Эксперты прогнозируют планомерное повышение цен в супермаркетах на уровне 7-10%.

Также мы писали, что происходит с ценами на красное и белое вино в Украине. Качественные алкогольные напитки должны стоить от 250 до 600 грн за бутылку 0,75 л, а стоимость брендов в топ-сегменте начинается от 600 грн.