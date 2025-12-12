Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Сколько должен стоить качественный крепкий алкоголь — ориентиры

Сколько должен стоить качественный крепкий алкоголь — ориентиры

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 18:25
Цены на крепкий алкоголь — сколько должен стоить ром, виски и джин в Украине
Алкоголь на столе. Фото: Pexels

В Украине последние годы наблюдается тенденция повышения минимальных розничных цен на алкоголь, что имеет целью уменьшить распространение фальсификата и стимулировать честное производство. Дабы понять, сколько должен стоить качественный крепкий алкоголь, надо учитывать не только цену, но и производителя, репутацию, маркировку, соблюдение стандартов.

Товаровед Лилия Быстрицкая рассказала Новини.LIVE, сколько должен стоить качественный крепкий алкоголь.

Реклама
Читайте также:

Цены на водку

Минимальная официальная цена для бутылки 0,5 л, по словам товароведа, должна составлять ориентировочно 90-95 гривен. Однако за действительно качественный продукт надо заплатить примерно 120-160 грн за 0,5 л, считает эксперт.

Она отметила, что более низкие цены часто являются признаком экономии на качестве спирта, фальсификата или непрозрачных схем производства. Качественная же водка стоит больше, потому что производитель вкладывает деньги в очистку, контроль качества, соответствующий маркетинг и легальную дистрибуцию.

Бренди и коньяк

Качественный коньяк или бренди, с выдержкой, известным производителем, по словам эксперта, должен стоить от 300-500 грн за 0,5 л и выше.

"Для коньяка и бренди важное значение имеет маркировка: стандарт качества, выдержка, честное происхождение, акцизная марка. На это обязательно нужно обращать внимание", — добавила Быстрицкая.

Ром

По словам товароведа, ром менее распространен на украинском рынке, чем водка или коньяк, а цены могут очень отличаться в зависимости от вида: импортный, выдержанный, "премиум" или дешевый "спиртовой напиток на основе рома".

"Качественный ром, особенно выдержанный и импортный, логично оценивать в пределах от 400-600 грн за 0,7-1 л, в зависимости от бренда и сложности производства. Если бутылка рома стоит очень дешево — это повод быть осторожным: возможен фальсификат или сомнительное качество", — добавила Быстрицкая.

Виски

Качественный виски — это сегмент выдержанных, импортных алкогольных напитков, с соответствующей репутацией, рассказала товаровед.

"Для такого напитка стоит рассматривать ценовую категорию от 500-800 грн за 0,7 л и выше, в зависимости от возраста, способа выдержки и бренда. Дешевые виски, особенно дешевые бутылки от малоизвестных брендов или сомнительного происхождения, имеют потенциальные риски по качеству спирта и безопасности потребления", — подчеркнула она.

Джин

Качественным, по словам Быстрицкой, считается джин с чистым составом, хорошим дистиллятом и проверенным производителем.

Цена сейчас составляет примерно 400-600 грн за 0,7 л, в зависимости от бренда и рецептуры. Как и с ромом и другими алкогольными напитками, слишком дешевая бутылка должна вызывать настороженность, отметила эксперт.

Напомним, с января 2026 года в Украине может подорожать молоко, сыр, масло и другие молочные продукты. Эксперты прогнозируют планомерное повышение цен в супермаркетах на уровне 7-10%.

Также мы писали, что происходит с ценами на красное и белое вино в Украине. Качественные алкогольные напитки должны стоить от 250 до 600 грн за бутылку 0,75 л, а стоимость брендов в топ-сегменте начинается от 600 грн.

алкоголь цены на алкоголь продукты цены супермаркет
Настя Рейн - журналист
Автор:
Настя Рейн
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации