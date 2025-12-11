Відео
Ціни не стоятимуть на місці — які продукти подорожчають у січні

Ціни не стоятимуть на місці — які продукти подорожчають у січні

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 18:15
В Україні перепишуть ціни на м'ясо — що буде з вартістю продуктів у січні
М'ясо в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні прогнозують зростання цін на продукти харчування вже з січня 2026 року. Висхідна тенденція може торкнутися багатьох позицій у супермаркетах і навряд чи омине м’ясо. Споживачам необхідно готуватися до потенційного збільшення витрат.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, що буде з цінами на м’ясо та м’ясопродукти найближчим часом.

Вартість м’яса у січні 2026

Згідно з Мінфіном, індекс споживчих цін на м’ясні продукти у грудні склав 98,65%. Це означає, що вартість яловичини, курятини і свинини загалом упала на 1,35% порівняно з листопадом поточного року. Однак експерт наголосив: у річному вимірі м’ясо подорожчало в межах 20%, тому говорити про низхідну тенденцію на основі місячного падіння недоцільно.

"Основні чинники — зростання собівартості тваринництва, кормів, енергії та логістики; також експортні та внутрішні попити. Якщо ці чинники збережуться, а підстав для їх зменшення наразі не видно, то уже на початку 2026 року м’ясо може подорожчати до 10% і навіть більше", — констатував Володимир Чиж.

Що стосується актуальних цінових показників, то станом на 11 грудня зафіксувалася така середня вартість кілограму продукції:

  • грудинка (свинина) — 226,07 грн;
  • лопатка (свинина) — 232,98 грн;
  • підчеревина (свинина) — 239,10 грн;
  • ребра (свинина) — 239 грн;
  • шашлик (свинина) — 305,47 грн;
  • ребра (яловичина) — 294,55 грн;
  • гуляш (яловичина) — 385,96 грн;
  • стегно (курятина) — 124 грн;
  • гомілка (курятина) — 106,40 грн;
  • тушка (курятина) — 119,75 грн;
  • філе (курятина) — 244,37 грн.

Окрім головних чинників, які пливають на вартість м’ясних продуктів (корми, електроенергія, пальне, логістика), роль у формуванні середніх цін відіграє також ринкова конкуренція, зростання внутрішнього попиту, зарплати працівників тощо.

Скільки має коштувати якісна ковбаса

Раніше ми розповідали, від чого залежить вартість якісного ковбасного продукту і скільки українцям має бути не шкода віддати за товар у супермаркеті. Технологиня Наталя Свириденко розповіла в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що відбувається з цінами на ковбасу.

"У середньому якісна ковбаса, виготовлена з натуральної сировини, не може коштувати дешевше 200-250 грн за кілограм, адже нижча ціна зазвичай означає економію на м’ясі та заміну його більш доступними компонентами", — підкреслила експертка.

За її словами, варені ковбаси категорії В і С повинні коштувати від 130 до 200 грн/кг, варені категорії А — від 220 до 320 грн/кг, варено-копчені — 280-450 грн/кг, а сирокопчені преміального сегмента — 550-900 грн/кг і дорожче.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні можуть подорожчати овочі з борщового набору та фрукти. За прогнозами експертів, потенційне зростання ціни відбудеться у січні 2026 року. Продукти будуть коштувати на 5-10% дорожче.

Також ми писали, які продукти не можна зберігати під час блекауту. Без холодильника вони швидко зіпсуються, що може загрожувати здоров’ю споживачів. Йдеться про м'ясо, рибу, молоко, готові страви тощо.

товари м'ясо покупки супермаркет ціни на продукти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
