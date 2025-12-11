В Україні перепишуть ціни на м'ясо — що буде з вартістю продуктів у січні

М'ясо в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні прогнозують зростання цін на продукти харчування вже з січня 2026 року. Висхідна тенденція може торкнутися багатьох позицій у супермаркетах і навряд чи омине м’ясо. Споживачам необхідно готуватися до потенційного збільшення витрат.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, що буде з цінами на м’ясо та м’ясопродукти найближчим часом.

Вартість м’яса у січні 2026

Згідно з Мінфіном, індекс споживчих цін на м’ясні продукти у грудні склав 98,65%. Це означає, що вартість яловичини, курятини і свинини загалом упала на 1,35% порівняно з листопадом поточного року. Однак експерт наголосив: у річному вимірі м’ясо подорожчало в межах 20%, тому говорити про низхідну тенденцію на основі місячного падіння недоцільно.

"Основні чинники — зростання собівартості тваринництва, кормів, енергії та логістики; також експортні та внутрішні попити. Якщо ці чинники збережуться, а підстав для їх зменшення наразі не видно, то уже на початку 2026 року м’ясо може подорожчати до 10% і навіть більше", — констатував Володимир Чиж.

Що стосується актуальних цінових показників, то станом на 11 грудня зафіксувалася така середня вартість кілограму продукції:

грудинка (свинина) — 226,07 грн;

лопатка (свинина) — 232,98 грн;

підчеревина (свинина) — 239,10 грн;

ребра (свинина) — 239 грн;

шашлик (свинина) — 305,47 грн;

ребра (яловичина) — 294,55 грн;

гуляш (яловичина) — 385,96 грн;

стегно (курятина) — 124 грн;

гомілка (курятина) — 106,40 грн;

тушка (курятина) — 119,75 грн;

філе (курятина) — 244,37 грн.

Окрім головних чинників, які пливають на вартість м’ясних продуктів (корми, електроенергія, пальне, логістика), роль у формуванні середніх цін відіграє також ринкова конкуренція, зростання внутрішнього попиту, зарплати працівників тощо.

Скільки має коштувати якісна ковбаса

Раніше ми розповідали, від чого залежить вартість якісного ковбасного продукту і скільки українцям має бути не шкода віддати за товар у супермаркеті. Технологиня Наталя Свириденко розповіла в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що відбувається з цінами на ковбасу.

"У середньому якісна ковбаса, виготовлена з натуральної сировини, не може коштувати дешевше 200-250 грн за кілограм, адже нижча ціна зазвичай означає економію на м’ясі та заміну його більш доступними компонентами", — підкреслила експертка.

За її словами, варені ковбаси категорії В і С повинні коштувати від 130 до 200 грн/кг, варені категорії А — від 220 до 320 грн/кг, варено-копчені — 280-450 грн/кг, а сирокопчені преміального сегмента — 550-900 грн/кг і дорожче.

