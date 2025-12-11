Видео
Главная Экономика Цены не стоят на месте — какие продукты подорожают в январе

Цены не стоят на месте — какие продукты подорожают в январе

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 18:15
В Украине перепишут цены на мясо — что будет со стоимостью продуктов в январе
Мясо в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине прогнозируют рост цен на продукты питания уже с января 2026 года. Восходящая тенденция может коснуться многих позиций в супермаркетах и вряд ли обойдет мясо. Потребителям необходимо готовиться к потенциальному увеличению расходов.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, что будет с ценами на мясо и мясопродукты в ближайшее время.

Читайте также:

Стоимость мяса в январе 2026

Согласно Минфину, индекс потребительских цен на мясные продукты в декабре составил 98,65%. Это значит, что стоимость говядины, курятины и свинины в целом упала на 1,35% по сравнению с ноябрем текущего года. Однако эксперт подчеркнул: в годовом измерении мясо подорожало в пределах 20%, поэтому говорить о нисходящей тенденции на основе месячного падения нецелесообразно.

"Основные факторы — рост себестоимости животноводства, кормов, энергии и логистики; также экспортные и внутренние спросы. Если эти факторы сохранятся, а оснований для их уменьшения пока не видно, то уже в начале 2026 года мясо может подорожать до 10% и даже больше", — констатировал Владимир Чиж.

Что касается актуальных ценовых показателей, то по состоянию на 11 декабря зафиксировалась такая средняя стоимость килограмма продукции:

  • грудинка (свинина) — 226,07 грн;
  • лопатка (свинина) — 232,98 грн;
  • подчеревина (свинина) — 239,10 грн;
  • ребра (свинина) — 239 грн;
  • шашлык (свинина) — 305,47 грн;
  • ребра (говядина) — 294,55 грн;
  • гуляш (говядина) — 385,96 грн;
  • бедро (курятина) — 124 грн;
  • голень (курятина) — 106,40 грн;
  • тушка (курятина) — 119,75 грн;
  • филе (курятина) — 244,37 грн.

Кроме главных факторов, влияющих на стоимость мясных продуктов (корма, электроэнергия, топливо, логистика), роль в формировании средних цен играет также рыночная конкуренция, рост внутреннего спроса, зарплаты сотрудников и прочее.

Сколько должна стоить качественная колбаса

Ранее мы рассказывали, от чего зависит стоимость качественного колбасного продукта и сколько украинцам должно быть не жалко отдать за товар в супермаркете. Технолог Наталья Свириденко рассказала в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что происходит с ценами на колбасу.

"В среднем качественная колбаса, изготовленная из натурального сырья, не может стоить дешевле 200-250 грн за килограмм, ведь более низкая цена обычно означает экономию на мясе и замену его более доступными компонентами", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, вареные колбасы категории В и С должны стоить от 130 до 200 грн/кг, вареные категории А -- от 220 до 320 грн/кг, варено-копченые — 280-450 грн/кг, а сырокопченые премиального сегмента — 550-900 грн/кг и дороже.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине могут подорожать овощи из борщевого набора и фрукты. По прогнозам экспертов, потенциальный рост цены произойдет в январе 2026 года. Продукты будут стоить на 5-10% дороже.

Также мы писали, какие продукты нельзя хранить во время блэкаута. Без холодильника они быстро испортятся, что может угрожать здоровью потребителей. Речь идет о мясе, рыбе, молоке, готовых блюдах и тому подобное.

Автор:
Елизавета Супивская
Автор:
Елизавета Супивская
