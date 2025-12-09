Видео
Главная Экономика Ценники в супермаркетах скоро перепишут — что может подорожать

Ценники в супермаркетах скоро перепишут — что может подорожать

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 17:12
Цены на овощи и фрукты в январе 2026 — что может подорожать и насколько
Фрукты в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы ожидают планомерного поднятия цен на продукты в период рождественско-новогодних праздников. Некоторые товары будут продавать со скидкой, однако подорожание коснется многих позиций в супермаркетах. А с наступлением 2026 года стоит готовиться к ценовому всплеску на борщевой набор и фрукты.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, какие продукты подорожают в январе.

Читайте также:

Стоимость борщевого набора в январе 2026

В течение текущего года овощи и некоторые культуры из борщевого набора показывали небольшую волатильность цен. Осенью, после сбора урожая, стоимость многих продуктов, в частности картофеля, свеклы, моркови и капусты, была ниже, чем в летний сезон.

"Однако повышение расходов на энергоносители, хранение, логистику и удобрения может привести к очередным подъемам цен на овощи, хлеб и базовые товары. Уже в начале 2026-го можно ожидать, что стоимость "борщевой корзины" возрастет", — констатировал эксперт.

По его прогнозам, овощи базового набора могут подорожать с началом 2026 года минимум на 5-7%.

Что будет с ценами на фрукты

Праздничный стол на Рождество и Новый год редко обходится без разнообразных фруктов. Проблема Украины в том, что в этом году был неурожай, поэтому большинство позиций в супермаркетах — импортные. Это означает подорожание любимых фруктов в ближайшее время.

"Учитывая то, что сейчас фрукты у нас, в основном, импортные из-за неурожая косточковых групп, то в начале 2026 года следует ожидать дальнейшего подорожания, минимум на 10%. Это касается как яблок, так и цитрусовых", — добавил Владимир Чиж.

Он уточнил, что в годовом измерении фрукты показали одни из самых высоких темпов роста цены — в пределах 50% и больше. Конечно, некоторые магазины устанавливают скидки и акционные предложения, но они не перекрывают то подорожание, что уже произошло.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам не стоит бояться резкого скачка цен на продукты из-за отключения электроэнергии. Инфляция уже замедляется после пика 2024-2025 годов, поэтому стоимость товаров будет расти умеренно.

Также мы писали, что во время блэкаута быстро портятся мясо, рыба, молочные продукты, колбасы, полуфабрикаты, даже домашние консервы. Зато безопасно хранить крупы, макароны, сухие сладости, орехи и воду.

продукты фрукты овощи цены супермаркет
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
