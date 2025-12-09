Ціни на овочі та фрукти у січні 2026 — що може подорожчати і наскільки

Фрукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці очікують планомірного підняття цін на продукти в період різдвяно-новорічних свят. Деякі товари продаватимуть зі знижкою, однак дорожчання торкнеться багатьох позицій у супермаркетах. А з настанням 2026 року варто готуватися до цінового сплеску на борщовий набір і фрукти.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, які продукти подорожчають у січні.

Вартість борщового набору в січні 2026

Протягом поточного року овочі та деякі культури з борщового набору показували невелику волатильність цін. Восени, після збирання врожаю, вартість багатьох продуктів, зокрема картоплі, буряка, моркви та капусти, була нижчою, ніж у літній сезон.

"Проте підвищення витрат на енергоносії, зберігання, логістику та добрива може призвести до чергових підйомів цін на овочі, хліб і базові товари. Уже на початку 2026-го можна очікувати, що вартість "борщового кошика" зросте", — констатував експерт.

За його прогнозами, овочі базового набору можуть подорожчати з початком 2026 року мінімум на 5-7%.

Що буде з цінами на фрукти

Святковий стіл на Різдво та Новий рік рідко обходиться без різноманітних фруктів. Проблема України в тому, що цьогоріч був неврожай, тому більшість позицій у супермаркетах — імпортні. Це означає дорожчання улюблених фруктів найближчим часом.

"Враховуючи те, що зараз фрукти у нас, в основному, імпортні через неврожай кісточкових груп, то на початку 2026 року слід очікувати подальшого дорожчання, мінімум на 10%. Це стосується як яблук, так і цитрусових", — додав Володимир Чиж.

Він уточнив, що в річному вимірі фрукти показали одні з найвищих темпів зростання ціни — в межах 50% і більше. Звісно, деякі магазини встановлюють знижки та акційні пропозиції, втім вони не перекривають те дорожчання, що вже відбулося.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям не варто боятися різкого стрибка цін на продукти через відключення електроенергії. Інфляція вже сповільнюється після піку 2024-2025 років, отже вартість товарів зростатиме помірно.

Також ми писали, що під час блекауту швидко псуються м’ясо, риба, молочні продукти, ковбаси, напівфабрикати, навіть домашні консерви. Зате безпечно зберігати крупи, макарони, сухі солодощі, горіхи і воду.