Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Эти овощи уже не будут бюджетными — что может подорожать в 2026

Эти овощи уже не будут бюджетными — что может подорожать в 2026

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 07:15
Цены на овощи ощутимо вырастут — какие продукты могут подорожать уже скоро
Лук в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи из борщевого набора не вырастут в ближайшее время, однако некоторые продукты подорожают с наступлением 2026 года. Изменение стоимости будет связано с сезонным сокращением рыночного предложения после рождественско-новогодних праздников и дополнительными затратами поставщиков на энергоносители.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, когда овощи могут подорожать и насколько.

Реклама
Читайте также:

Что будет с ценами на овощи

Капуста, морковь, лук, свекла — эти востребованные продукты остаются относительно стабильными в вопросе стоимости благодаря перепроизводству. Достаточный урожай позволяет производителям удерживать цены на низком уровне.

Морковь и лук вообще продавали по закупочным тарифам ниже 3-4 грн/кг, что меньше себестоимости производства, а розничные цены колебались в диапазоне 5-10 грн/кг. Подобная тенденция на рынке может сохраниться до февраля 2026 года.

"Однако затем ожидается постепенное подорожание овощей в пределах примерно 5-10 % по сравнению с текущими ценами. Рост связан с несколькими факторами: сезонное сокращение предложения после зимних праздников, дополнительные расходы на хранение, логистику и энергоносители", — уточнил экономист.

Плюс не исключено, что в поздний зимний период возникнет дефицит определенных качественных овощей из-за ограниченного количества хранилищ. Эти факторы в совокупности приведут к тому, что продукты в конце зимы-начале весны 2026 года будут стоить:

  • картофель — до 25-30 грн/кг;
  • капуста — до 25 грн/кг;
  • морковь и свекла — до 20-22 грн/кг;
  • лук — до 18 грн/кг.

Однако в ближайшее время потребителям не стоит волноваться: низкие цены сохранятся до конца января благодаря достаточному объему собранной продукции. Фермеры будут продавать накопленный урожай с выгодой для покупателей, дабы избежать потерь.

Цены на фрукты в январе

Ранее мы рассказывали, могут ли подорожать фрукты с наступлением 2026 года. По словам Владимира Чижа, большинство товарных позиций в ассортименте супермаркетов — это импорт, поскольку текущий год характеризовался плохим урожаем фруктов, особенно костных групп.

Учитывая это, эксперт прогнозирует их удорожание минимум на 10% уже с января. Изменение стоимости коснется как яблок, так и цитрусовых. В годовом разрезе фрукты показали одни из самых высоких темпов роста цены — до 50%. Даже акционные предложения и скидки к праздникам не способны перекрыть повышение.

Напомним, украинцы могут купить в Сільпо экзотический фрукт за баснословные деньги. Один плод дуриана продают в супермаркете по 5 099 грн. В некоторых других онлайн-маркетах цена выше и составляет 7 500 грн.

Также мы писали, сколько должна стоить настоящая икра в Украине и как потребителям отличить фальсификат от качественного продукта. Стоит обращать внимание на состав, производителя, маркировку и консистенцию.

товары овощи покупки супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации