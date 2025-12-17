Цены на овощи ощутимо вырастут — какие продукты могут подорожать уже скоро

Лук в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи из борщевого набора не вырастут в ближайшее время, однако некоторые продукты подорожают с наступлением 2026 года. Изменение стоимости будет связано с сезонным сокращением рыночного предложения после рождественско-новогодних праздников и дополнительными затратами поставщиков на энергоносители.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, когда овощи могут подорожать и насколько.

Что будет с ценами на овощи

Капуста, морковь, лук, свекла — эти востребованные продукты остаются относительно стабильными в вопросе стоимости благодаря перепроизводству. Достаточный урожай позволяет производителям удерживать цены на низком уровне.

Морковь и лук вообще продавали по закупочным тарифам ниже 3-4 грн/кг, что меньше себестоимости производства, а розничные цены колебались в диапазоне 5-10 грн/кг. Подобная тенденция на рынке может сохраниться до февраля 2026 года.

"Однако затем ожидается постепенное подорожание овощей в пределах примерно 5-10 % по сравнению с текущими ценами. Рост связан с несколькими факторами: сезонное сокращение предложения после зимних праздников, дополнительные расходы на хранение, логистику и энергоносители", — уточнил экономист.

Плюс не исключено, что в поздний зимний период возникнет дефицит определенных качественных овощей из-за ограниченного количества хранилищ. Эти факторы в совокупности приведут к тому, что продукты в конце зимы-начале весны 2026 года будут стоить:

картофель — до 25-30 грн/кг;

капуста — до 25 грн/кг;

морковь и свекла — до 20-22 грн/кг;

лук — до 18 грн/кг.

Однако в ближайшее время потребителям не стоит волноваться: низкие цены сохранятся до конца января благодаря достаточному объему собранной продукции. Фермеры будут продавать накопленный урожай с выгодой для покупателей, дабы избежать потерь.

Цены на фрукты в январе

Ранее мы рассказывали, могут ли подорожать фрукты с наступлением 2026 года. По словам Владимира Чижа, большинство товарных позиций в ассортименте супермаркетов — это импорт, поскольку текущий год характеризовался плохим урожаем фруктов, особенно костных групп.

Учитывая это, эксперт прогнозирует их удорожание минимум на 10% уже с января. Изменение стоимости коснется как яблок, так и цитрусовых. В годовом разрезе фрукты показали одни из самых высоких темпов роста цены — до 50%. Даже акционные предложения и скидки к праздникам не способны перекрыть повышение.

