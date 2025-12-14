Видео
Главная Экономика Настоящая икра — цена в 2025 и как выбрать качественный продукт

Настоящая икра — цена в 2025 и как выбрать качественный продукт

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 10:35
Красная и черная икра перед праздниками — сколько должен стоить деликатес и как не купить подделку
Икра на прилавке магазина. Фото: Новини.LIVE

Накануне праздников спрос на красную и черную икру традиционно растет. Вместе с этим растет и риск приобрести некачественный или фальсифицированный продукт. Новини.LIVE разбирались, на что нужно обратить внимание для того, чтобы купить качественную икру.

Самые главные факторы, свидетельствующие о качестве икры — это маркировка, цена и внешний вид. Именно на это нужно обращать внимание в первую очередь, рассказала Новини.LIVE товаровед Лилия Быстрицкая.

Сколько должна стоить качественная икра

"Цена — это первый индикатор аутентичного продукта. Слишком низкая стоимость почти всегда означает суррогат или икру с нарушением технологии", — отметила она.

Стоимость красной икры (лососевой):

  1. Качественная зернистая икра горбуши — ориентировочно 2 000-3 200 грн за 500 граммов.
  2. Икра кеты, которая считается дороже и крупнее по зерну, — 2 800-4 000 грн за 500 грамм.

"Продукт дешевле 1500 грн за 500 грамм чаще всего является или переработанным, или с добавлением желатина, красителей или замороженно-размороженным несколько раз", — отметила Быстрицкая.

Стоимость черной икры (осетровой):

  1. Икра стерляди — от 4 500 до 7 000 грн за 100 грамм.
  2. Икра осетра — 6 000-9 000 грн за 100 г.
  3. Икра белуги — одна из самых дорогих: от 10 000 грн за 100 грамм и выше.

"Если черная икра продается дешевле 3 000 грн за банку 100 грамм — это почти на 100% или имитация, или продукт из неизвестных хозяйств без контроля качества", — добавила товаровед.

На что обращать внимание при выборе красной и черной икры

По словам эксперта, это несколько показателей:

  • Маркировка и производитель

Должно быть указано: вид рыбы, дата изготовления, номер партии, способ производства, наличие сертификации.

"Для черной икры важна отметка о происхождении из аквакультурных хозяйств - вылов дикой рыбы сегодня практически запрещен", — отметила товаровед.

  • Состав

Качественная икра, по словам Быстрицкой, содержит только:

  • соль;
  • икринки;
  • иногда минимальное количество консерванта (E200 или E211) — их допускают нормативы.

"Любые загустители, усилители вкуса или ароматизаторы - признак фальсификации продукта", — добавила она.

  • Внешний вид

Икринки, по словам эксперта, должны быть целые, одинакового размера, без повреждений. У красной икры зерно должно быть упругим, прозрачным, не "плыть". У черной — гладким, блестящим, без чрезмерного количества жидкости в банке.

"Сильный рыбный запах — признак порчи или неправильного хранения икры", — отметила Быстрицкая.

Консистенция

Товаровед отметила, что качественная икра не должна быть кашеобразной.

"Наличие большого количества рапы или жидкости свидетельствует о нарушении технологии или размораживания продукта", — добавила она.

  • Тип тары

Лучшая тара, по словам эксперта — это стеклянные баночки, в которых видно состояние продукта. Металлические же банки должны быть без вздутий или вмятин.
Дата изготовления и условия хранения

"Самой качественной считают охлажденную икру первого сорта, произведенную в сезон вылова. Замороженная икра — дешевле, но качество может быть ниже из-за изменения структуры зерна. Хранить продукт нужно при температуре от -2 до +4 градусов", — добавила Быстрицкая.

Как обезопасить себя от фальсификата

"Не стоит брать "домашнюю" или "привезенную с моря" икру, если нет четкого подтверждения происхождения. Аналог икры за 300-500 грн — это почти всегда имитация икры на основе водорослей, что тоже может быть качественным продуктом, но не является натуральной икрой", — отмечает эксперт.

Товаровед отметила, что покупать икру стоит только в известных сетях или проверенных интернет-магазинах.

Настя Рейн - журналист
Автор:
Настя Рейн
