Видео

Сколько должна стоить настоящая черная икра — цены в Украине

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 16:35
обновлено: 16:09
Цены на черную икру в Украине — за сколько можно купить натуральный продукт
Баночка черной икры. Фото: Pexels

Многие украинцы любят иногда смаковать черной икрой, особенно в праздничные дни. Однако далеко не каждый потребитель разбирается, сколько должен стоить настоящий продукт, ведь единственное мерило — большие цены в супермаркетах либо интернет-магазинах.

Товаровед Лилия Быстрицкая рассказала в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, сколько должна стоить черная икра в Украине.

Читайте также:

Виды черной икры и цены

По сравнению с икрой форели, горбуши или кеты, которая в Украине довольно доступна по стоимости, черная икра белуги, стерляди и осетра значительно дороже, учитывая свою редкость. Плюс на высокую цену влияют затраты на выращивание, вылов рыбы, обработку икры и пр.

"Цена за 100 г черной икры осетровых может начинаться от 4 000 грн и больше. Килограмм может стоить от 20 000 до 60 000 грн, в зависимости от вида рыбы. Самая дорогая черная икра — белуги, она имеет крупные черные зерна. Немного дешевле — икра осетра. Наиболее доступный вариант — икра стерляди", — рассказала Лилия Быстрицкая.

И добавила, что украинцы могут по нескольким признакам отличить настоящий продукт от подделки. Необходимо обращать внимание на информацию, указанную на этикетке, внешний вид икринок, запах и вкус. Плюс натуральность черной икры проверяют путем ее размещения в горячей воде. Если появился молочный или немного мутный цвет, то продукт настоящий.

Цены на икру в супермаркетах

Мы промониторили интернет-магазины нескольких известных сетей супермаркетов и выяснили, сколько минимально и максимально украинцам придется отдать за баночку натуральной (судя по описанию товара) черной икры. Результаты оказались такими:

  • Сільпо — от 1 359 грн (50 г) до 9 199 грн (200 г);
  • Варус — от 599 грн (113 г) до 1 999 грн (50 г);
  • Новус — от 1079 грн (50 г) до 2 789 грн (100 г);
  • Метро — 4 779,54 грн (100 г).

В большинстве супермаркетов продают имитированную белковую икру, ее стоимость в среднем — от 50 до 100 грн за баночку весом 100 г. Очевидно, за такую цену невозможно купить настоящий продукт. Лучше не искать дешевые альтернативы дорогим позициям в ассортименте супермаркетов, поскольку это может нести угрозу вашему здоровью.

Напомним, в Украине осенью продукты традиционно дорожают из-за сезонности и затрат на хранение, а из-за ударов по энергетике еще больше могут вырасти цены на молоко, яйца и другую скоропортящуюся продукцию.

Также мы писали, что украинцы могут сэкономить деньги на любимых продуктах питания, пользуясь акционными предложениями и скидками в супермаркетах. Некоторые товары стоят на 50% дешевле в АТБ.

