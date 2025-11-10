Відео
Головна Економіка Скільки має коштувати справжня чорна ікра — ціни в Україні

Скільки має коштувати справжня чорна ікра — ціни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 16:35
Оновлено: 16:09
Ціни на чорну ікру в Україні — за скільки можна купити натуральний продукт
Баночка чорної ікри. Фото: Pexels

Чимало українців полюбляють інколи смакувати чорною ікрою, особливо у святкові дні. Проте далеко не кожен споживач розбирається, скільки повинен коштувати справжній продукт, адже єдине мірило — великі ціни в супермаркетах чи інтернет-магазинах.

Товарознавиця Лілія Бистрицька розповіла в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, скільки має коштувати чорна ікра в Україні.

Читайте також:

Види чорної ікри та ціни

Порівняно з ікрою форелі, горбуші чи кети, яка в Україні доволі доступна за вартістю, чорна ікра білуги, стерляді та осетра значно дорожча з огляду на свою рідкість. Плюс на високу ціну впливають витрати на вирощування, вилов риби, обробку ікри тощо.

"Ціна за 100 г чорної ікри осетрових може починатися від 4 000 грн і більше. Кілограм може коштувати від 20 000 до 60 000 грн, залежно від виду риби. Найдорожча чорна ікра — білуги, вона має великі чорні зерна. Трохи дешевша — ікра осетра. Найбільш доступний варіант — ікра стерляді", — розповіла Лілія Бистрицька.

І додала, що українці можуть за кількома ознаками відрізнити справжній продукт від підробки. Необхідно звертати увагу на інформацію, вказану на етикетці, зовнішній вигляд ікринок, запах і смак. Плюс натуральність чорної ікри перевіряють шляхом її розміщення в гарячій воді. Якщо з’явився молочний або трохи мутний колір, то продукт справжній.

Ціни на ікру в супермаркетах

Ми промоніторили інтернет-магазини кількох відомих мереж супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально та максимально українцям доведеться віддати за баночку натуральної (судячи з опису товару) чорної ікри. Результати виявилися такими:

  • Сільпо — від 1 359 грн (50 г) до 9 199 грн (200 г);
  • Варус — від 599 грн (113 г) до 1 999 грн (50 г);
  • Новус — від 1079 грн (50 г) до 2 789 грн (100 г);
  • Метро — 4 779,54 грн (100 г).

У більшості супермаркетів продають імітовану білкову ікру, її вартість у середньому — від 50 до 100 грн за баночку вагою 100 г. Очевидно, за таку ціну неможливо купити справжній продукт. Краще не шукати дешеві альтернативи дорогим позиціям в асортименті супермаркетів, оскільки це може нести загрозу вашому здоров’ю.

Нагадаємо, в Україні восени продукти традиційно дорожчають через сезонність і витрати на зберігання, а через удари по енергетиці ще більше можуть зрости ціни на молоко, яйця та іншу швидкопсувну продукцію.

Також ми писали, що українці можуть заощадити кошти на улюблених продуктах харчування, користуючись акційними пропозиціями та знижками в супермаркетах. Деякі товари коштують на 50% дешевше в АТБ.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
