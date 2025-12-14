Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Справжня ікра — ціна у 2025 році та як обрати якісний продукт

Справжня ікра — ціна у 2025 році та як обрати якісний продукт

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 10:35
Червона й чорна ікра перед святами — скільки має коштувати делікатес та як не купити підробку
Ікра на прилавку магазину. Фото: Новини.LIVE

Напередодні свят попит на червону та чорну ікру традиційно зростає. Разом із цим зростає і ризик придбати неякісний або фальсифікований продукт. Новини.LIVE розбиралися, на що потрібно звернути увагу для того, щоб купити якісну ікру.

Найголовніші фактори, що свідчать про якість ікри — це маркування, ціну та зовнішній вигляд. Саме на це потрібно звертати увагу у першу чергу, розповіла Новини.LIVE товарознавець Лілія Бистрицька.

Реклама
Читайте також:

Скільки має коштувати якісна ікра

"Ціна — це  перший індикатор автентичного продукту. Надто низька вартість майже завжди означає сурогат або ікру з порушенням технології", — зазначила вона.

Вартість червоної ікри (лососевої):

  1. Якісна зерниста ікра горбуші — орієнтовно 2 000-3 200 грн за 500 грамів.
  2. Ікра кети, яка вважається дорожчою та крупнішою за зерном, — 2 800-4 000 грн за 500 грам.

"Продукт дешевший за 1500 грн за 500 грам найчастіше є або переробленим, або з додаванням желатину, барвників чи заморожено-розмороженим кілька разів", — наголосила Бистрицька.

Вартість чорної ікри (осетрової):

  1. Ікра стерляді — від 4 500 до 7 000 грн за 100 грам.
  2. Ікра осетра — 6 000-9 000 грн за 100 г.
  3. Ікра білуги — одна з найдорожчих: від 10 000 грн за 100 грам і вище.

"Якщо чорна ікра продається дешевше 3 000 грн за банку 100 грам — це майже на 100% або імітація, або продукт з невідомих господарств без контролю якості", — додала товарознавець.

На що звертати увагу при виборі червоної та чорної ікри

За словами експертки, це кілька показників:

  • Маркування і виробник

Має бути вказано: вид риби, дата виготовлення, номер партії, спосіб виробництва, наявність сертифікації.

"Для чорної ікри важлива позначка про походження з аквакультурних господарств — вилов дикої риби сьогодні практично заборонений", — наголосила товарознавець.

  • Склад

Якісна ікра, за словами Бистрицької, містить лише:

  • сіль;
  • ікринки;
  • іноді мінімальну кількість консерванту (E200 або E211) — їх допускають нормативи.

"Будь-які загусники, підсилювачі смаку або ароматизатори — ознака фальсифікації продукту", — додала вона.

  • Зовнішній вигляд

Ікринки, за словами експерта, мають бути цілі, однакового розміру, без пошкоджень. У червоної ікри зерно повинно бути пружним, прозорим, не "пливти". У чорної — гладким, блискучим, без надмірної кількості рідини в банці.

"Сильний рибний запах — ознака псування або неправильного зберігання ікри", — зазначила Бистрицька.

Консистенція

Товарознавець наголосила, що якісна ікра не повинна бути кашоподібною.

"Наявність великої кількості ропи чи рідини свідчить про порушення технології або розморожування продукту", — додала вона.

  • Тип тари

Найкраща тара, за словами експерта — це скляні баночки, у яких видно стан продукту. Металеві ж банки повинні бути без здуттів чи вм’ятин.
Дата виготовлення та умови зберігання

"Найякіснішою вважають охолоджену ікру першого сорту, вироблену в сезон вилову. Заморожена ікра — дешевша, але якість може бути нижчою через зміну структури зерна. Зберігати продукт потрібно при температурі від -2 до +4 градусів", — додала Бистрицька.

Як убезпечити себе від фальсифікату

"Не варто брати "домашню" або "привезену з моря" ікру, якщо немає чіткого підтвердження походження. Аналог ікри за 300-500 грн — це майже завжди імітація ікри на основі водоростей, що теж може бути якісним продуктом, але не є натуральною ікрою", — наголошує експертка.

Товарознавець зазначила, що купувати ікру варто лише у відомих мережах або перевірених інтернет-магазинах.

Раніше ми писали, що багато українців часто купують гречку, рис, вівсянку та інші крупи. Але з наближенням холодів ціни в магазинах зростають, і продукти стають дорожчими. Тож людей цікавить, як зміниться вартість популярних круп до кінця 2025 року.

Також ми розповідали, що ринок вина в Україні активно розвивається. Це пов’язано зі зростанням імпорту, більшим інтересом до хороших вин і формуванням культури споживання. Водночас не всі розуміють, яке вино вважається якісним і скільки реально потрібно заплатити за добру пляшку.

продукти ціни червона ікра ціни на продукты чорна ікра
Настя Рейн - журналіст
Автор:
Настя Рейн
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації