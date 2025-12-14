Червона й чорна ікра перед святами — скільки має коштувати делікатес та як не купити підробку

Ікра на прилавку магазину. Фото: Новини.LIVE

Напередодні свят попит на червону та чорну ікру традиційно зростає. Разом із цим зростає і ризик придбати неякісний або фальсифікований продукт. Новини.LIVE розбиралися, на що потрібно звернути увагу для того, щоб купити якісну ікру.

Найголовніші фактори, що свідчать про якість ікри — це маркування, ціну та зовнішній вигляд. Саме на це потрібно звертати увагу у першу чергу, розповіла Новини.LIVE товарознавець Лілія Бистрицька.

Скільки має коштувати якісна ікра

"Ціна — це перший індикатор автентичного продукту. Надто низька вартість майже завжди означає сурогат або ікру з порушенням технології", — зазначила вона.

Вартість червоної ікри (лососевої):

Якісна зерниста ікра горбуші — орієнтовно 2 000-3 200 грн за 500 грамів. Ікра кети, яка вважається дорожчою та крупнішою за зерном, — 2 800-4 000 грн за 500 грам.

"Продукт дешевший за 1500 грн за 500 грам найчастіше є або переробленим, або з додаванням желатину, барвників чи заморожено-розмороженим кілька разів", — наголосила Бистрицька.

Вартість чорної ікри (осетрової):

Ікра стерляді — від 4 500 до 7 000 грн за 100 грам. Ікра осетра — 6 000-9 000 грн за 100 г. Ікра білуги — одна з найдорожчих: від 10 000 грн за 100 грам і вище.

"Якщо чорна ікра продається дешевше 3 000 грн за банку 100 грам — це майже на 100% або імітація, або продукт з невідомих господарств без контролю якості", — додала товарознавець.

На що звертати увагу при виборі червоної та чорної ікри

За словами експертки, це кілька показників:

Маркування і виробник

Має бути вказано: вид риби, дата виготовлення, номер партії, спосіб виробництва, наявність сертифікації.

"Для чорної ікри важлива позначка про походження з аквакультурних господарств — вилов дикої риби сьогодні практично заборонений", — наголосила товарознавець.

Склад

Якісна ікра, за словами Бистрицької, містить лише:

сіль;

ікринки;

іноді мінімальну кількість консерванту (E200 або E211) — їх допускають нормативи.

"Будь-які загусники, підсилювачі смаку або ароматизатори — ознака фальсифікації продукту", — додала вона.

Зовнішній вигляд

Ікринки, за словами експерта, мають бути цілі, однакового розміру, без пошкоджень. У червоної ікри зерно повинно бути пружним, прозорим, не "пливти". У чорної — гладким, блискучим, без надмірної кількості рідини в банці.

"Сильний рибний запах — ознака псування або неправильного зберігання ікри", — зазначила Бистрицька.

Консистенція

Товарознавець наголосила, що якісна ікра не повинна бути кашоподібною.

"Наявність великої кількості ропи чи рідини свідчить про порушення технології або розморожування продукту", — додала вона.

Тип тари

Найкраща тара, за словами експерта — це скляні баночки, у яких видно стан продукту. Металеві ж банки повинні бути без здуттів чи вм’ятин.

Дата виготовлення та умови зберігання

"Найякіснішою вважають охолоджену ікру першого сорту, вироблену в сезон вилову. Заморожена ікра — дешевша, але якість може бути нижчою через зміну структури зерна. Зберігати продукт потрібно при температурі від -2 до +4 градусів", — додала Бистрицька.

Як убезпечити себе від фальсифікату

"Не варто брати "домашню" або "привезену з моря" ікру, якщо немає чіткого підтвердження походження. Аналог ікри за 300-500 грн — це майже завжди імітація ікри на основі водоростей, що теж може бути якісним продуктом, але не є натуральною ікрою", — наголошує експертка.

Товарознавець зазначила, що купувати ікру варто лише у відомих мережах або перевірених інтернет-магазинах.

