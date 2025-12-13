Бюджетні яйця зникли з супермаркетів — що відбувається з цінами у грудні

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

З наближенням різдвяно-новорічних свят цінники в супермаркетах змінюються. Якісь товари дешевшають завдяки знижкам, але більшість дорожчають з огляду на підвищений ажіотаж і сезонний фактор. До другої категорії належать курячі яйця, особливо поштучні, які вкотре вирослі в ціні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на нефасовані яйця в АТБ та інших популярних супермаркетах.

Ціни на яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць категорії С1 коливається в діапазоні 81,80-83,40 грн (станом на 13 грудня 2025 року). Мережі супермаркетів продають затребуваний продукт трохи дешевше, хоча вистачає і позицій в асортименті по 80-90 грн за фасований десяток.

Поштучні яйця довгий час втримують висхідний тренд на споживчому ринку. Наприклад, понад тиждень тому, 4 грудня, в АТБ їх продавали по 6,69 грн/шт. За невеликий проміжок часу вартість піднялася до 6,79 грн/шт., отже десяток обійдеться українцям у 67,90 грн.

Вартість поштучних яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Для порівняння, найдешевша упаковка яєць в АТБ коштує 76,70 грн (станом на суботу, 13 грудня). Тобто цінова різниця між упакованим і нефасованим десятком — лише 8,80 грн. Раніше розрив досягав 12-13 грн, що дозволяло споживачам економити.

В інших популярних супермаркетах ситуація не сильно відрізняється:

Варус — 5,49 грн/шт.;

Фора — 6,51 грн/шт.;

Ашан — 6,70 грн/шт.;

Новус — 6,79 грн/шт.;

МегаМаркет — 7,40 грн/шт.

Ціни на яйця в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Що буде з цінами на яйця в січні

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в економіста Володимира Чижа, чи подорожчають курячі яйця найближчим часом. За словами експерта, довго чекати зростання ціни не доведеться — вже у січні 2026 року можливі зміни.

"Особливо якщо стануть складнішими умови для утримання птиці або зростуть витрати на виробництво. До 10-15% точно можуть подорожчати, оскільки це найбільш волатильна група "щоденних" продуктів", — зазначив спікер.

Він уточнив, що протягом поточного року яйця зростали в ціні майже безперервно — як поштучні, так і фасовані. Статистика Держстату це підтвердила: у січні 2025-го середня вартість десятка курячих яєць перебувала на рівні 49,39 грн. Дорожчання спровокували витрати виробників на корми, логістику, електроенергію, пальне тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в АТБ встановили різдвяно-новорічні знижки на алкоголь, цукерки, каву, заморожені товари, ковбасні вироби та інші продукти харчування. Відвідувачі супермаркету можуть купити їх набагато дешевше.

Також ми писали, що з 11 грудня українці можуть оплачувати продукти вітчизняного виробництва коштами з державної програми "Зимова підтримка". Першою цю можливість запровадила мережа Fozzy Group.