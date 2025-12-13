Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены на поштучные яйца тянутся вверх — где искать самые дешевые

Цены на поштучные яйца тянутся вверх — где искать самые дешевые

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 19:15
Бюджетные яйца исчезли из супермаркетов — что происходит с ценами в декабре
Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

С приближением рождественско-новогодних праздников ценники в супермаркетах меняются. Какие-то товары дешевеют благодаря скидкам, но большинство дорожают ввиду повышенного ажиотажа и сезонного фактора. Ко второй категории относятся куриные яйца, особенно поштучные, которые в очередной раз выросли в цене.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на нефасованные яйца в АТБ и других популярных супермаркетах.

Реклама
Читайте также:

Цены на яйца в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 колеблется в диапазоне 81,80-83,40 грн (на 13 декабря 2025 года). Сети супермаркетов продают востребованный продукт немного дешевле, хотя хватает и позиций в ассортименте по 80-90 грн за фасованный десяток.

Штучные яйца долгое время удерживают восходящий тренд на потребительском рынке. Например, более недели назад, 4 декабря, в АТБ их продавали по 6,69 грн/шт. За небольшой промежуток времени стоимость поднялась до 6,79 грн/шт., следовательно десяток обойдется украинцам в 67,90 грн.

Яйця в АТБ
Стоимость поштучных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Для сравнения, самая дешевая упаковка яиц в АТБ стоит 76,70 грн (на субботу, 13 декабря). То есть ценовая разница между упакованным и нефасованным десятком — всего 8,80 грн. Ранее разрыв достигал 12-13 грн, что позволяло потребителям экономить.

В других популярных супермаркетах ситуация не сильно отличается:

  • Варус — 5,49 грн/шт.;
  • Фора — 6,51 грн/шт.;
  • Ашан — 6,70 грн/шт.;
  • Новус — 6,79 грн/шт.;
  • МегаМаркет — 7,40 грн/шт.
Інфографіка з цінами на яйця
Цены на яйца в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Что будет с ценами на яйца в январе

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, подорожают ли куриные яйца в ближайшее время. По словам эксперта, долго ждать роста цены не придется — уже в январе 2026 года возможны изменения.

"Особенно если станут сложнее условия для содержания птицы или вырастут затраты на производство. До 10-15% точно могут подорожать, поскольку это наиболее волатильная группа "ежедневных" продуктов", — отметил спикер.

Он уточнил, что в течение текущего года яйца росли в цене почти непрерывно — как поштучные, так и фасованные. Статистика Госстата это подтвердила: в январе 2025-го средняя стоимость десятка куриных яиц находилась на уровне 49,39 грн. Подорожание спровоцировали расходы производителей на корма, логистику, электроэнергию, топливо и прочее.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в АТБ установили рождественско-новогодние скидки на алкоголь, конфеты, кофе, замороженные товары, колбасные изделия и другие продукты питания. Посетители супермаркета могут купить их намного дешевле.

Также мы писали, что с 11 декабря украинцы могут оплачивать продукты отечественного производства средствами из государственной программы "Зимняя поддержка". Первой эту возможность ввела сеть Fozzy Group.

АТБ яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации