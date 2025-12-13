Бюджетные яйца исчезли из супермаркетов — что происходит с ценами в декабре

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

С приближением рождественско-новогодних праздников ценники в супермаркетах меняются. Какие-то товары дешевеют благодаря скидкам, но большинство дорожают ввиду повышенного ажиотажа и сезонного фактора. Ко второй категории относятся куриные яйца, особенно поштучные, которые в очередной раз выросли в цене.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на нефасованные яйца в АТБ и других популярных супермаркетах.

Цены на яйца в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки куриных яиц категории С1 колеблется в диапазоне 81,80-83,40 грн (на 13 декабря 2025 года). Сети супермаркетов продают востребованный продукт немного дешевле, хотя хватает и позиций в ассортименте по 80-90 грн за фасованный десяток.

Штучные яйца долгое время удерживают восходящий тренд на потребительском рынке. Например, более недели назад, 4 декабря, в АТБ их продавали по 6,69 грн/шт. За небольшой промежуток времени стоимость поднялась до 6,79 грн/шт., следовательно десяток обойдется украинцам в 67,90 грн.

Стоимость поштучных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Для сравнения, самая дешевая упаковка яиц в АТБ стоит 76,70 грн (на субботу, 13 декабря). То есть ценовая разница между упакованным и нефасованным десятком — всего 8,80 грн. Ранее разрыв достигал 12-13 грн, что позволяло потребителям экономить.

В других популярных супермаркетах ситуация не сильно отличается:

Варус — 5,49 грн/шт.;

Фора — 6,51 грн/шт.;

Ашан — 6,70 грн/шт.;

Новус — 6,79 грн/шт.;

МегаМаркет — 7,40 грн/шт.

Цены на яйца в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Что будет с ценами на яйца в январе

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала в экономиста Владимира Чижа, подорожают ли куриные яйца в ближайшее время. По словам эксперта, долго ждать роста цены не придется — уже в январе 2026 года возможны изменения.

"Особенно если станут сложнее условия для содержания птицы или вырастут затраты на производство. До 10-15% точно могут подорожать, поскольку это наиболее волатильная группа "ежедневных" продуктов", — отметил спикер.

Он уточнил, что в течение текущего года яйца росли в цене почти непрерывно — как поштучные, так и фасованные. Статистика Госстата это подтвердила: в январе 2025-го средняя стоимость десятка куриных яиц находилась на уровне 49,39 грн. Подорожание спровоцировали расходы производителей на корма, логистику, электроэнергию, топливо и прочее.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в АТБ установили рождественско-новогодние скидки на алкоголь, конфеты, кофе, замороженные товары, колбасные изделия и другие продукты питания. Посетители супермаркета могут купить их намного дешевле.

Также мы писали, что с 11 декабря украинцы могут оплачивать продукты отечественного производства средствами из государственной программы "Зимняя поддержка". Первой эту возможность ввела сеть Fozzy Group.