Натуральна ікра — як не купити підробку в супермаркеті і на що дивитися

Чимало українців звикли доповнювати різдвяно-новорічний стіл канапками з якісною ікрою. Однак посилений попит на продукт збільшує ризик купівлі фальсифікату. Постає питання, як убезпечити себе від підробки, коли заходить мова про чорну і червону ікру.

Про це розповіла товарознавець Лілія Бистрицька в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Як уникнути неякісної ікри

Важливим індикатором "справжності" продукту є походження. Експертка радить першочергово звертати увагу на виробника та інформацію про виготовлення. Якщо продавець називає ікру "домашньою" або "привезеною з моря", це не найкращий варіант для споживача.

"Аналог за 300-500 грн — це майже завжди імітація на основі водоростей, що теж може бути якісним продуктом, але не вважається натуральною ікрою", — наголосила Лілія Бистрицька.

Вона радить здійснювати покупки в перевірених мережах супермаркетів та інтернет-магазинах, уникаючи невідомих постачальників у соціальних мережах, зокрема Instagram. Якщо чітке підтвердження походження ікри відсутнє, краще відмовитися від продукту.

Індикатори при виборі ікри

Існує кілька важливих ознак, які свідчать про якість червоної та чорної ікри. Споживачам варто звертати увагу на такі "зелені" індикаторі:

маркування і виробника — на етикетці повинна бути інформація про вид риби, дату виготовлення, номер партії та спосіб виробництва;

склад — справжня ікра містить сіль, ікринки, трохи консервантів (E200 або E211);

зовнішній вигляд — ікринки мають бути однакового розміру, без пошкоджень, пружними (надмірна кількість рідини в банці — поганий знак);

консистенцію — кашоподібні згустки свідчать про порушення технології виробництва або розморожування;

тип тари — найкраще купувати ікру у скляних баночках, оскільки одразу видно стан продукту.

Якщо у складі присутні загусники, підсилювачі смаку чи ароматизатори — перед вами фальсифікат. А сильний рибний запах свідчить про початок псування і неправильне зберігання ікри.

Що ще варто знати українцям

